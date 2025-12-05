Эйфория Кремля: на чем держится логика Путина

Это все создает у Путина иллюзию того, что еще немножко и он всех переиграет и вернется в большую геополитику.

https://opinions.glavred.info/eyforiya-kremlya-na-chem-derzhitsya-logika-putina-10721201.html Ссылка скопирована

Путин и мирные переговоры / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

В течение последнего месяца явно заметно, что Путин пребывает в эйфории, соизмеримой с эйфорией января-февраля 2025 года, когда он все поставил на летнее наступление.

Вершиной этой эйфории стало двухчасовое опоздание к Виткофу и Кушниру. Но давайте обо всем по порядку.

Начать, наверное, нужно с того, что подтвердилась моя гипотеза: США действительно изменили стратегию переговоров. Логика теперь следующая: в Вашингтоне считают, что нужно проговорить все вопросы кроме территорий. А потом, в финале можно давить на нас территориями. В Кремле это трактуют не только, как затягивание времени, но и как возможность отделить переговоры по Украине от экономических переговоров США - Китай.

видео дня

Но вернемся к Путину и изменениям его психологического состояния. Я считаю, что его уверенность (логическая часть) держится на четырех китах:

1. Украина не получит денег от ЕС под репарационный кредит, а значит, уже в марте у нас начнутся существенные финансовые проблемы, которые будут резко усиливать управленческий и политический кризис.

2. Путин понял: США не могут обвалить российскую экономику. А войдя в диалог с Москвой, они только ухудшают возможности для этого обвала.

3. Китай не будет пока спешить с украинским вопросом. Китай играет в длинную, где нужна слабая Россия, которая не выиграет в этой войне и не станет частью игры США. Думаю, по этому поводу и приезжал Ван И в Москву.

4. Ситуация на фронте.

Это все создает у Путина иллюзию того, что еще немножко и он всех переиграет и вернется в большую геополитику. Ситуация сводится к формуле: он слаб, но вокруг него еще большие слабаки.

Главных минусов этой игры, как по мне два:

1. Путин мыслит очень короткими временными промежутками 3-6 месяцев (летнее наступление, зимнее наступление, если точнее).

2. Он явно не учитывает фактор Китая, который еще не начал игру.

Есть еще третий - в России с середины 2027 года начнется реальный экономический кризис (не рецессия, а кризис, что бы там нам не рассказывали Иноземцев и Алексашенко). Но это выходит за пределы временных планов Путина. И Украины также.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред