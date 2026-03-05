Укр
Читать на украинском
Зачем Иран атаковал Азербайджан дронами: Невзлин назвал причину

Леонид Невзлин
5 марта 2026, 19:10
Страны Залива фактически оказались в положении Одессы, которую годами терроризируют "Шахеды", прилетающие с моря.
удар по азербайджану
Удар по Азербайджану / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

После атаки иранских беспилотников по объектам в Азербайджане в регионе усиливается напряжение. Эксперты предупреждают о растущей угрозе ударных дронов и возможной нехватке средств ПВО для их перехвата. Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин рассказал, почему на фоне этих событий страны Персидского залива изучают украинский опыт противодействия атакам "Шахедов", опасаясь дальнейшей эскалации и влияния на мировую энергетику. Подробнее — в материале.

Этим утром иранский режим атаковал беспилотниками Азербайджан — под ударом оказались аэропорт в Нахичевани и школа, пострадали два человека. В Баку официально заявили о своём праве на ответ.

Террористический режим в Тегеране продолжает реализовывать свою стратегию выживания — втягивать в войну как можно больше стран и разрушать мировую торговлю, создавая политическое давление на США и Израиль. Иран пошёл по российскому пути энергетического террора, с помощью которого он рассчитывает вынудить противников пойти на выгодную ему сделку.

видео дня

Проблем здесь несколько, и все они — невыученные уроки преступной войны России против Украины. Первая — возможные проблемы с объёмами производства противоракет для западных систем ПВО, которые в этих условиях нужны в гораздо больших количествах, чем они производятся. Вторая — и это признают даже официальные лица в Вашингтоне на закрытых брифингах — ударные дроны.

Как пишет FT, Пентагон и как минимум одно правительство стран Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских перехватчиков для отражения атак беспилотников. Страны Залива в последние дни использовали дорогие ракеты Patriot для защиты от волн иранских "Шахедов". Однако их запасы сокращаются, и они обращаются к опыту Киева.

Эксперты считают, что Иран мог накопить десятки тысяч таких дронов. Страны Залива фактически оказались в положении Одессы, которую годами терроризируют "Шахеды", прилетающие с моря.

Удивительно, что этой проблемой начали серьёзно заниматься только сейчас — когда мир уже оказался на пороге глобального энергетического кризиса, в создании которого ключевую роль могут сыграть именно ударные беспилотники.

Источник

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

