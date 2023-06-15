Тувинский позор! Серёжу Шойгу снова попустили

Кадыровцы демонстративно посылают свою "вертикаль", выполняя самовольные действия, во вред РОВ (русские оккупационные войска).

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Сергей Шойгу хочет выстроить чёткую вертикаль командования, но не получается / скриншот YouTube

Похоже серёжу шойгу снова попустили. Не успел министр обороны порадоваться, что его идея с обязательным подписанием контрактов с армией россии разных там "вагнеровцев", "ахматов" и прочих непонятных формирований, поддержал каДыров, как на тебе - удар в спину!

После того, как, что-то там непонятное случилось с каДыровцем Делимхановым, каДыров отдал приказ другому каДыровцу Алаудинову снять "тик-токеров" с Марьинского направления и бросить на поиски пропавшего. Тем самым Марьинское направление у РОВ, практически самовольно, остаётся без серьёзного ресурса.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит". видео дня

Весь этот кипишь с подписанием контрактом шойгу задумал, что выстроить чёткую вертикаль командования - оперативного командования, в сборище разношёрстных формирований, где каждый сам себе генерал. И в то время как пригожин противился, каДыровцы стали стройными рядами подписывать.

Вот шойгу ручки и стал потирать, думаю, что всё берёт под свой контроль и теперь пригожин будет не более чем временная неприятность, но не прошло и полгода, а каДыровцы демонстративно посылают свою "вертикаль", выполняя самовольные действия, во вред РОВ.

Тувинский позор!

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