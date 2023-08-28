Трусишка заставляет пропаганду врать о смерти Пригожина

Если бы Пригожин сбил самолет Путина - он не стал бы жеманничать и придумывать мифические происки ЦРУ или ГУР.

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Путин - исключительный трусишка / Коллаж: Главред, скриншоты

Все эти кривляния необъяснимы. К чему лукавить? Действительно, ни у кого нет никаких сомнений в том, что убийца Пригожина - Путин. Их и возникнуть не может. Более того, Путина можно понять и даже поблагодарить за вскрытие этого адского нарыва. Но - потрошитель зачем-то опять развел цирк. Но... Пока получается не Cirque du Soleil, а убогое Шапито.

Редкий случай, когда ужимки и кривляния убийцы значительно гаже, чем совершенное им преступление.

Истинный вождь, уверенный в себе и в "чувствах народных" спокойно и твердо сообщил бы публике что : "да, шандарахнул я Пригожина Женю. Без всякого удовольствия, но шандарахнул. Он сам виноват, нечего было выпендриваться. И так будет с каждым". Все бы все поняли и одобрили эту прямоту. Тысячи кремлевских политологов подвели бы "базу". А "соловьевы" раструбили бы ее по всем каналам.

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Если бы Пригожин сбил самолет Путина - он не стал бы жеманничать и придумывать мифические происки ЦРУ или ГУР.

Но Путин - исключительный трусишка. Теперь пропаганде приходится отдуваться за его трусость. Все превратилось в комедию. Красиво отрицать абсолютную очевидность - немыслимо сложно. Это искусство, требующее совсем иного профессионального уровня, чем у "скабеевых".

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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