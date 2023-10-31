Трибуны и сцены в прошлом: что нужно делать Зеленскому немедленно

Наша власть начинает взаимодействовать с общественностью, с обществом, а это для нее пока слишком сложный шаг.

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Владимир Зеленский / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Регулярно повторяю, что уже с начала этого года эмоциональный подход к взаимодействию с нашими союзниками иссяк. И уже не будет так, что президент Зеленский прибывает в какую-то страну, ему оказывают самую авторитетную трибуну, все аплодируют стоя и охотно обсуждают помощь несокрушимой Украине.

Подход надо менять. Трибуны, сцены, миллионные трансляции в прошлом.

Знаете, кто наиболее влиятельные люди для американских политиков, в первую очередь, республиканцев? Юристы, врачи, священники. Это именно те люди, которые знают о своих клиентах самое сокровенное, и чья точка зрения весит очень много.

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У нас есть сколько юридических и медицинских общественных организаций с выходом на США. Есть соответствующие контакты между нашей и американской религиозными общинами. Поэтому надо срочно организовать, чтобы наши врачи начать активно информировать своих коллег из Соединенных Штатов о тех зверствах, которые совершают захватчики против мирного населения. Именно профессиональная информация - количество ранений, их характер, сложность лечения. С юристами - так же: не пропаганда, которая уже не воспринимается, а четкая документированная информация о военных преступлениях захватчиков.

А относительно священников в Штатах - информировать их о том, что Украина является многоконфессиональной страной. Но священников Московского патриархата, даже, тех, кто ведет агитацию в пользу агрессора, у нас не сажают на кол, не сжигают заживо. Что у нас здесь не страна антихриста, как об этом рассказывают российские дезинформаторы. Максимум - деликатно разбираются согласно закону.

Если юристы, врачи и священники в Штатах начнут информировать своих достопочтенных клиентов о реальном состоянии войны в Украине, это безусловно повлияет на позицию конгрессменов, сенаторов и всех остальных, от кого зависит действенная поддержка Украины.

Но такой политтехнологический подход предполагает, что наша власть начинает взаимодействовать с общественностью, с обществом, а это для нее пока слишком сложный шаг.

Главное, чтобы не было поздно.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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