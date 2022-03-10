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Три вещи, которые могут остановить наступление Путина

Максим Розумный

доктор политических наук

10 марта 2022, 18:03

Путин делает соучастниками преступлений в Украине всех россиян.

Пока Путин не пойдет на настоящие переговоры по прекращению войны
К круговой поруке военных преступников Путин привлекает всех и каждого в России / Reuters

Нападение на Украину, реакция Запада, мировое общественное мнение – все это идет не по путинскому плану. Поэтому в Кремле лихорадочно формируют план Б, путаясь в своих ультиматумах и показаниях.

Но внутри России у Путина все идет по плану. Сначала на заседании Совбеза он сделал соучастниками преступления всех своих топ-менеджеров. Затем на заседании Госдумы в преступную организацию были привлечены все публичные политики, включая фракции Компартии и ЛДПР. За ними с началом вторжения наступила очередь военных и кадыровцев.

Сейчас к круговой поруки военных преступников привлекаются ректоры (и студенты) университетов, учителя школ, клир РПЦ, остатки представителей массовой культуры.

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Этот процесс для Путина очень важен. Возможно, даже важнее, чем военные успехи.

И воевать он будет до тех пор, пока эта война будет выполнять мобилизационную функцию внутри российского общества. Следующий возможный этап – "собрание общественности" и нацистские марши в российских городах.

Пока это будет удаваться, давление на нас не ослабнет.

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Поэтому только тяжелые потери на фронте, экономический коллапс и психологическая усталость россиян могут остановить наступление Путина. Тогда и начнутся настоящие переговоры.

Максим Розумный, доктор политических наук

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Максим Розумный
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