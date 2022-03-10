Три вещи, которые могут остановить наступление Путина

Путин делает соучастниками преступлений в Украине всех россиян.
Нападение на Украину, реакция Запада, мировое общественное мнение – все это идет не по путинскому плану. Поэтому в Кремле лихорадочно формируют план Б, путаясь в своих ультиматумах и показаниях.
Но внутри России у Путина все идет по плану. Сначала на заседании Совбеза он сделал соучастниками преступления всех своих топ-менеджеров. Затем на заседании Госдумы в преступную организацию были привлечены все публичные политики, включая фракции Компартии и ЛДПР. За ними с началом вторжения наступила очередь военных и кадыровцев.
Сейчас к круговой поруки военных преступников привлекаются ректоры (и студенты) университетов, учителя школ, клир РПЦ, остатки представителей массовой культуры.
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Этот процесс для Путина очень важен. Возможно, даже важнее, чем военные успехи.
И воевать он будет до тех пор, пока эта война будет выполнять мобилизационную функцию внутри российского общества. Следующий возможный этап – "собрание общественности" и нацистские марши в российских городах.
Пока это будет удаваться, давление на нас не ослабнет.
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Поэтому только тяжелые потери на фронте, экономический коллапс и психологическая усталость россиян могут остановить наступление Путина. Тогда и начнутся настоящие переговоры.
Максим Розумный, доктор политических наук