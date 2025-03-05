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"Три тела" для США

Алексей Кущ
5 марта 2025, 19:10
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Противостояние с Китаем для США - это борьба с ключевым соперником.
Трамп, Зеленский, деньги, курс доллара
Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОП

Ну что друзья, многие из вас не любят, когда я акцентирую ваше внимание на "сбыче" моих прогнозов.

Но здесь как раз тот самый случай.

В течение года я писал статьи, в которых излагал концепцию геополитический апории "трех тел" для США, которая решается лишь путем сепарирования ее до "задачи двух тел".

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"Три тела" для США - это Ближний Восток, Китай и РФ.

Кто-то подлежал сепарации в контексте точки приложения геополитического ресурса США.

Ведь потенциала США не хватает для решение композитной задачи "трех тел". Это невозможно.

Противостояние с Китаем для США - это борьба с ключевым соперником.

Отделить РФ от Китая уже не выйдет (время упущено), но остановить сближение на нынешнем уровне - вполне.

Ну и Ближний Восток. Второе "тело".

Иранская ядерная программа, которая является ключевым экзистенциальным вызовом для Израиля как государста и такой же угрозой как Холокост для всей нации (напомню, Холокост в переводе - это всесожжение).

Что может сделать Израиль для устранения данной угрозы?

Израиль и его международное лобби, в первую очередь, в республиканской партии США (концепция Нового Сиона в рамках протестантско-иудейского авраамического синтеза) для этого сделает ВСЕ.

А теперь к сбывшемся прогнозам.

Цитирую сообщения УНІАН:

"Россия согласилась помочь администрации президента США Дональда Трампа переговорах с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа Исламской республики и ее поддержка региональных антиамериканских сторонников, сообщает Bloomberg."

Это примерно та самая ситуация, на которую я всячески обращал ваше внимание и намекал с использованием "эзопова языка" в течение прошлого года.

Теперь это стало явным.

Проблема не в "плохом отношении" Трампа к Украине. И не в том, что Трамп якоы "завербован" Путиным.

Вся суть в приоритетах. Как говорят, ничего личного. У Трампа в геополитике свои приоритеты: Ближний Восток и Китай.

Байден в этом контексте был последним политиком Холодной Войны и его приоритетом было противостояние с РФ.

Но шахматную доску в 2025 году перевернули.

И я не уверен, что даже демократы в случае своего возвращения (о чем пока крайне рано говорить) вернутся в "доктрину Байдена".

Нынешняя ситуация может не нравиться, раздражать, обижать.

Но это реальность. А реальность нужно принимать. Стадию гнев мы уже прошли.

Впереди депрессия, торг и принятие.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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