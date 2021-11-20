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Три сценария решения кризиса с мигрантами: почему Украине не избежать проблем

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

20 ноября 2021, 06:30

Если сейчас Европа не выстоит перед шантажом Лукашенко и пойдет ему на уступки, неизбежно появятся новые его "хотелки", и это будет продолжаться бесконечно.

Решение проблемы с мигрантами заходит в тупик, и со временем Лукашенко потеряет контроль над ситуацией
Появление мигрантов в Украине будет означать создание массы проблем для тех регионов, где они будут находиться / Reuters

Лукашенко в обмен на прекращение миграционного кризиса хочет от Европы отмены санкций и признания его законно избранным президентом Беларуси, заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс. Однако, скорее всего, европейцы не пойдут на уступки Лукашенко, потому что его действия – это просто форма политического шантажа. К тому же, в мире понимают, что операция с мигрантами – это не только давление Лукашенко на ЕС, но и часть гибридного давления России в регионе.

Если Европа не устоит перед одним шантажом Лукашенко и уступит ему, потом неизбежно появятся новые "хотелки", и это будет длиться бесконечно. В частности, можно даже не сомневаться, что у Лукашенко возникнет желание получить новые кредиты и новые субсидии. Он не так переживает из-за политических санкций, как из-за закрытых для белорусских товаров рынков. Поэтому его шантаж получит продолжение во многих аспектах.

Для России операция с мигрантами – это также форма давления на Европу с целью ускорения запуска энергетических проектов и на Украину по Донбассу. Ведь для европейцев мигранты – это очень болезненная тема. Если Турция, а точнее Эрдоган, переводит подобные вопросы исключительно в финансовую плоскость, то здесь главную роль играет геополитика, хотя может сыграть и вопрос финансирования, потому что вроде бы 700 тысяч евро выделили под обустройство "лагеря", обеспечения определенных потребностей мигрантов и гуманитарной помощи.

Возникает вопрос – как дальше будет развиваться ситуация, если ни одна из сторон не готова идти на уступки. Все просто: мигранты и дальше будут пытаться прорваться в Польшу. Тем более, если, как и раньше, будет увеличиваться концентрация беженцев на границе благодаря тому, что они будут прибывать через Россию, а, по сообщениям польских пограничников, немало мигрантов прибывает именно через российские воздушные ворота. Поэтому мигранты рано или поздно обязательно попытаются прорваться в ЕС или через польскую, или через литовскую границу. Или – они будут перенаправлены на Украину.

Следовательно, ситуация может развиваться по трем сценариям.

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  • Первый. Если Европа поставит вопрос о решении проблемы мигрантов ребром перед Россией. Это маловероятно, но возможно. Например, если ЕС скажет, что не будет сертифицировать Северный поток-2, пока РФ и Беларусь не уберут мигрантов от границ с ЕС. В этом случае Лукашенко будет вынужден депортировать мигрантов своими силами туда, откуда они прибыли. Он уже как-то об этом обмолвился.
  • Второй. Мигранты будут пытаться прорываться в Евросоюз через Польшу и просачиваться через Литву. Это – наиболее вероятный вариант.
  • Третий. Если первые два сценария не сработают, третий станет очень вероятным. Мигранты просто пойдут на Украину. Их перенаправят сюда, и они будут переходить наши границы лесами и полями.

Как известно, одна группа мигрантов, которая пробралась на территорию Украины, уже была задержана. И такие случаи будут возникать все чаще. Скорее всего, мигрантов будут точечно развозить вдоль границы с Украиной и перенаправлять к нам. У нас граница большая, поэтому они найдут, где можно просочиться: Волынь, Ровенщина, Житомирщина... В любом случае, такого столпотворения, как сейчас, создавать не будут, чтобы не вызвать подозрение – они будут постепенно размазываться и расконцентрироваться.

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Так что Украине не избежать того, что эти мигранты рано или поздно окажутся на ее территории. Потому что сейчас решение проблемы с мигрантами заходит в тупик, и со временем Лукашенко потеряет контроль над ситуацией. Мигранты же не будут всю жизнь жить в логистических центрах или на границе. Вопрос придется как-то решать, чтобы эти люди куда-то ехали, ведь их присутствие будет означать нестабильность для Беларуси.

Попав на территорию Украины, мигранты не будут оседать здесь – они будут двигаться дальше в сторону венгерских, польских, словацких и румынских границ. Их цель – не Украина, а Западная Европа. В Украине им оставаться не интересно, поэтому наша страна рассматривается ими как сугубо транзитная территория.

Появление мигрантов у нас будет означать создание массы проблем для тех регионов, где они будут находиться. В частности, это неизбежно будет создавать напряжение, ухудшать криминогенную обстановку, участятся кражи и разбои, будут происходить столкновения с местными жителями. Для местной общины это будет существенный раздражитель.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

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Европа Беларусь мигранты Польша миграционный кризис Анатолий Октисюк Россия
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