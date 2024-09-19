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Три сценария ядерных испытаний Путина

Олег Катков
19 сентября 2024, 08:00
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Ядерные испытания - шаг к эскалации, но результаты тестирования своего опасного оружия могут принести неожиданности для Кремля.
Три сценария ядерных испытаний Путина
Испытания ядерного оружия станут не только пропагандистским ходом Путина / Коллаж: Главред, ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

На днях международное информагентство Reuters опубликовало материал о том, что глава Кремля Владимир Путин может провести ядерные испытания, если Запад позволит Украине наносить удары вглубь России иностранным вооружением. И здесь надо сказать, что Путин, хотя он и оторван от реальности, если действительно прибегнет к такому шагу, будет пытаться осуществить так называемое обоснование своих действий в юридической и информационной плоскости. Например, Москва может обвинить Соединенные Штаты в том, что они сами не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был подписан еще в 1996 году, и использовать эту позицию в свою пользу.

Также не очень понятно, что подразумевали журналисты, когда написали, что ядерные испытания могут быть "на востоке" российского государства. В России есть полигон Новая земля, и информация о том, что там происходят определенные подготовительные мероприятия, появлялась еще в прошлом году.

В целом можно назвать три сценария ядерных испытаний России.

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Первый - подземный взрыв. Это вариант, менее вредный для окружающей среды и предусматривает подрыв ядерного заряда в шахте. Но проблема заключается в том, что для Кремля такой взрыв будет не кинематографическим. Земля только поднимется и немного просядет, это неэффектно. Затем на том месте почти ничего не будет напоминать о ядерных испытаниях.

Второй предусматривает подводный взрыв. Довольно эффектный сценарий, который тоже является не таким вредным, потому что в атмосферу попадет не так много радиоактивной пыли.

Третий вариант предполагает атмосферный взрыв. Такой взрыв может быть как наземным, так и воздушным. Наземный - самый грязный, потому что тогда стремительно поднимется в воздух радиоактивная пыль. Воздушный - менее вреден для природы, потому что все происходит на высоте 500 метров.

Такие вот классические варианты, которые может задействовать Путин, чтобы продемонстрировать миру ядерный гриб и другие последствия ядерных испытаний.

Кроме того, Россия во время испытаний проверит, как на самом деле работает ее ядерное оружие. Российские оружейники, когда восстанавливали или делали ядерные боеприпасы, много лет не могли это оружие проверить. И специалисты будут мониторить ситуацию, чтобы понять, действительно ли все работает так, как они надеются. Будет завозиться соответствующая аппаратура. Для Кремля это будет не только демонстрационный пропагандистский взрыв, но и попытка убедиться, что все действительно работает.

Безусловно, ядерные испытания - шаг к эскалации. Ведь много лет кроме КНДР этого никто не делал. СССР испытывал ядерное оружие еще в 1990-м, за год до распада государства. Поэтому это действительно может стать эскалацией и продолжением так называемого ядерного империализма, по пути которого идет Российская Федерация. Это будет ядерный рашизм.

Если Россия решится на ядерные испытания, за ней будут следить Соединенные Штаты, НАТО, Китай и вообще весь мир. И если что-то пойдет не по плану и станет понятно, что российское ядерное оружие все-таки протухло, Кремль столкнется с негативом. Возможно, именно этого у Путина и опасаются.

Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express, специально для Главреда

Кто такой Олег Катков

Олег Катков – эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года.

Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины.

Ранее был руководителем пресс-службы самого крупного оборонного конгломерата Украины и работал в качестве журналиста в ведущих СМИ, в которых освещал теми войны и оборонно-промышленного комплекса.

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