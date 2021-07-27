Три препятствия для снижения цен на продукты

Цены на продукты к осени вырастут до 30% / УНИАН

Цены на продукты и сырье, которые мы активно экспортируем в том или ином виде, в обозримом будущем будут только увеличиваться – в зависимости от товарной группы, от 10 до 30% (а по отдельным позициям, возможно, и больше). Ни малейшего отношения сбор урожая к возможному снижению цены ни на подсолнечник, ни на пшеницу, ни на кукурузу не имеет и иметь не будет. Потому что цена на данный товар определяется вне Украины и жестко привязана к внешним рынкам.

Поскольку на внешнем рынке цена на продовольствие растет, то ожидать того, что на внутреннем она будет падать, по меньшей мере, неразумно. Поэтому, так как с 2008 года Украина является членом всемирной торговой организации, а в последнюю пятилетку у нас есть соглашение о ЗСТ с ЕС, Украине запрещают использовать тарифные барьеры на экспорт. Если бы этого не было, то можно было бы временно с помощью Кабмина и Верховной Рады поднять пошлины на вывоз растительного сырья, за счет чего организовать профицит на внутреннем рынке, что привело бы к снижению цен. Но этого не произойдет, потому цены будут только расти.

Что же касается овощей и фруктов, то абсолютное большинство урожая овощей и фруктов собирается не крупными компаниями, а мелкими и очень мелкими. Здесь на пути снижения цен, как минимум, три возможных препятствия.

Первое – так называемый рынок земли. В данном случае, для тех, кто работает на земле, это чревато тем, что им через некоторое время придется выкладывать некие дополнительные деньги за то, чтобы земля, которая находится у них в аренде, либо стала их, либо они имели возможность и дальше ею пользоваться. И к этому надо подготовиться.

Второе препятствие – внешнеполитическое. Украина умудрилась ввязаться в неприятные условия введения санкций против Беларуси и в итоге на внутреннем рынке увеличилась стоимость удобрений, которыми мы себя не обеспечиваем. Плюс еще – политические игры внутри страны, ситуация с газом, который постоянно дорожает. Таким образом, дорогие удобрения также способствуют повышению цены.

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Третий фактор – транспорт. Стоимость бензина и дизеля все видели, и чтобы довезти свой товар до места обитания потенциальных покупателей, тоже нужно потратиться. Государственная политика, по сути, направлена на уничтожение в больших городах мест для торговли производителей, рынков и МАФов. Это тоже влияет на рост цены, потому что сами производители получили отворот-поворот, и так как весь объем своей продукции они продать не могут, им приходится использовать перекупщиков, ведь с сетями мелкие и средние производители могут общаться крайне ограниченно в силу того, что они не интересны как поставщики из-за того, что не могут обеспечить постоянные поставки товаров большими партиями. А перекупщики, соответственно, снижают закупочные цены, делая не слишком выгодным производство товаров.

Поскольку Украина не имеет никакой политики относительно продовольственной безопасности и никак не влияет на этот процесс, фермеры не имеют возможности под адекватные условия кредитоваться, то поскольку крупные агрохолдинги не занимаются малиной, персиками, картофелем или свеклой, именно эти продукты и будут у нас дорожать, а великое аграрное государство будет продолжать испытывать дефицит продуктов питания, что чревато ростом цен.

Читайте такжеЦены на подсолнечное масло взлетят: украинцев предупредили о новой рекордной стоимостиИ это еще не говоря о законопроекте 5600, который в случае принятия его в виде закона, существенно поднимет стоимость продуктов питания, так как его нормы коснутся как фермеров, так и агрохолдингов. Ведь от него финансово пострадают собственники земли, у которых 3-4 гектара, владельцы пастбищ, которые напрямую не приносят денег – всем им придется платить минимальные налоговые обязательства. А как только пострадают владельцы пастбищ, тут же пострадаем и мы с вами, ведь цена на молоко и мясо автоматически повысится. Вслед за этим подорожает и мясо птицы, потому что подорожало мясо крупного рогатого скота.

А в связи с тем, что этим же законом предлагается исключить из 4 группы упрощенной системы налогообложения производителей мяса птицы и яиц, то на них увеличится налоговая и административная нагрузка. Плюс, поскольку на землю сельхозназначения будут давить дополнительные налоги, у нас подорожают и корма (та же кукуруза как основа рациона птиц).

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли",специально для Главреда