Три пласта логики смертей вокруг Путина

Ранее Путин хотел чтобы его, в первую очередь, любили и уже потом боялись.

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Владимир Путин, Игорь Гиркин, Евгений Пригожин / Коллаж Главред, фото скрин с видео

В ТГ начали распространяться слухи о возможной смерти Стрелкова-Гиркина. Подтверждений к утру нет. Но близким и знакомым данного террориста, на мой взгляд, расслабляться рано. И вот почему.

Путин меняет концепцию правления с президента-автократа на "самодержца". Вроде небольшие, но фундаментальные различия, которые можно описать тремя группами тезисов.

1. Отношения с элитами. Президент-автократ в РФ выполнял роль своеобразного арбитра-модератора в войне кланов. Арбитр - это тот, который в спорах "башен Кремля" может выслушать аргументы сторон и найти некое подобие компромисса. Модератор - тот, кто стимулирует ту самую войну, чтобы ни один клан не получил полного набора ресурсов, достаточного для захвата и удержания власти. То есть "Башни Кремля" могут воевать за усиление позиций, но в любом случае имеют возможность обратиться к посреднику для завершения конфликта, с учётом своих интересов. Формат самодержца иной. "Башни кремля" уже не обращаются к посреднику, а просят об услуге/защите, того кто находится выше, над схваткой. И тут компромисса может не быть - вместо него будет "воля царя".

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2. Требование лояльности элит. Как групп, так и отдельных их представителей. Ведь самодержец может "казнить и миловать". Причём последнее возможно лишь при условии лояльности, управляемости и благодарности. Типичный пример "милости" можно было наблюдать на примере, Явлинского. Оппозиционер спросил "можно ли идти на выборы и критиковать царя". Получил ответ "нет", сказал "спасибо".

Нарушение баланса лояльность--управляемость-благодарность может привести к смерти. Берём Пригожина. Он был лоялен Путину до конца (напомню, что марш на Москву был не против Путина), но стал неуправляемым - умер.

Навальный был уже управляемый (относительно), но уже не лояльный. Умер.

Блогер "Мурза" (кстати, один из самых талантливых российских пропагандистов и успешный "волонтёр" для той стороны). Лоялен Путину, но не управляем (его канал выстоял в "третьей войне за телеграм, когда Кремль ставил под контроль "военкоров") и лишь относительно управляем. Умер.

То же самое в отношении тех, кого царь считает "предателем". То есть людей, публично демонстрирующих свою нелояльность и подающих пример другим. И тут вполне логично укладывается кейс с российским пилотом, убитым в Испании.

3. Граждане или подданные - страх или (и) любовь. В отношении населения тоже схема изменилась. Ранее Путин хотел чтобы его, в первую очередь, любили и уже потом боялись. Серия смертей меняет схему. Граждане РФ, естественно, будут утверждать, что каждая из жертв "умерла сама" либо "это был несчастный случай". Но наедине с собой, под водку на кухне будут шёпотом подвывать "убииилии". И бояться. Бояться проявить нелояльность. Проще говоря, для Путина на первое место в коммуникации с населением выходит страх, а не любовь. Хотя,в России, как ни парадоксально, страх любовь и порождает. Давайте вспомним русское "бьёт значит любит", "боятся значит уважают" и т.д.

Кроме того, самодержавие - это символизм и ... страх самодежца за своё будущее. Ведь царь уходит, как правило, только в могилу. Причиной может быть как дворцовый переворот (и тут казни нелояльных из близкого круга вполне хорошая демонстрация "силы) либо "русский бунт".

Но для "русского бунта" (я не говорю уже о революции) важен символ - сильная личность. Смерть Немцова (помните, давно было) показала, что "мёртвый символ не сработает". Вполне логично, что следующей была смерть Пригожина. Ведь он тоже символ - символ "победы" на фоне провалов армии. Потом Навальный. Пусть и уже без структур, без влияния (что показали ничтножно слабые выступления даже за границей, где русским эмигрантам уж точно ничего не угрожает). Но всё же возможный символ.

Мурза - кстати, реально эффективный российский волонтёр и пропагандист - самоубийство (?). Но он так же был символом. Только символом "военкоров", которые не легли под Кремль во время "третьей войны за Телеграм" конца 2023 года. Кстати, российский пилот, убитый в Испании тоже мог стать символом. Выбрать правильную строну и вырваться из выгребной ямы под названием Россия. Это не политический символ, но пример на низовом уровне. И его тоже не стало.

И, наконец, Стрелков. Тоже символ. Так называемого "великороссийского патриота". И это опасно, поскольку аудитория (и поддержка) Стрелкова - радикалы с боевым опытом. Которых Путину стоит опасаться.

И вот на этом фоне шли слухи о смерти упомянутого террориста. Вполне возможно, что тот жив. Но выбор у него будет невелик: либо кейс Явлинского либо условная петля. Если, повторю, петля не нашла героя уже сегодня.

Таким образом, можно утверждать, что царь уже примерял корону и ждёт коронации. Русский царь, способный на любую дикость, поскольку традиций "рыцарства" в российской династии не наблюдалось. Точнее, те кто пытался это демонстрировать, заканчивали скверно.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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