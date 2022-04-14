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Три отвлекающих маневра: как Путин пытается открыть второй фронт в Украине

Олег Постернак

политтехнолог, руководитель Центра политической разведки.

14 апреля 2022, 09:14

Излюбленный инструмент "гэбэшника" Путина - проводить тактические второстепенные операции, отвлекающие от предполагаемой основной цели.

война в Украине, российская техника техника оккупантов
Россия в ближайшее время начнет новое наступление в Украине / Reuters

Путин заявил, что переговоры зашли в тупик. Это означает, что в ближайшее время начнется вторая наступательная операция.

Перед этим Лавров намекнул, что желательно бы Беларусь включить в страны-гаранты безопасности Украины. При этом абсолютно понятно, что для Украины это неприемлемо и это искусственно создает дальнейшее препятствие для переговоров. Очевидно, что это информационная завеса для разворачивания новой наступательной фазы.

Сейчас военные аналитики стараются предугадать направления, планы и перспективы второго наступления. Западная разведка довольно скупа на публичные подробности. В отличие от предвоенной ситуации, когда ее заблаговременные прогнозы в целом оказались очень точными и пунктуальными.

Базовый сценарий - разворачивание стратегической битвы на Донбассе, задачей которой должно стать окружение группировки ООС, выход к реке Днепр и, возможно, захват Днепра и Запорожья.

Далее слышал мнения о том, что возможны расчеты нового наступления на Киев при поддержке параллельных повторных наступлений в сумском, черниговском и полесском направлениях. Правда, это выглядит весьма умозрительно и очень теоретически. Хотеть - не значит осуществить.

Однако нужно знать "гэбэшный" почерк Путина. Его излюбленный инструмент - проводить тактические второстепенные операции, отвлекающие от предполагаемой основной цели.

Так было с закреплением Крыма за РФ, когда разворачивалась война на Донбассе в 2014, так было и во время первой фазы нынешней большой войны, когда полесское, черниговское и сумское наступление сумело распылить силы ВСУ и создать преимущества на херсонском, запорожском и мариупольском направлении.

Теперь возникает вопрос. Если Путин и военная свита будут придерживаться подобной сценарной логики в дальнейшем, то, очевидно, что для отвлечения сил ВСУ от битва за Донбасс нужны параллельные второстепенные очаги.

Существует несколько аналитических взглядов на попытку предугадать эти направления. Большинство из них строятся больше на интуитивных догадках, чем на рациональных аргументах, но все-таки следует о них упомянуть.

Первый вариант - вступление Беларуси в войну против Украины и удар по Полесью, Волыни, Львовщине. Параллельно также достигается цель уничтожения логических баз транспортировки оружия.

Второй удар - массированный натиск на Харьков. Это довольно удобно для россиян, учитывая географическую близость первой столицы Украины к границе.

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Третий удар - по Одессе, с использованием морского десанта и возможно группировки из Приднестровья. Это стало бы провальной авантюрой, но сил бы отобрало прилично. Правда, для этого россиянам нужно было бы взять Николаев.

Откровенно говоря, все это действительно похоже на страхи "диванных экспертов", но полностью исключать подобные действия и пренебрегать рисками было бы опрометчиво. Также как и не верить в силы и возможности нашей украинской армии, уже совершившее настоящее чудо - разрушить блицкриг и выбить противника из-под шеи Киева.

Путину нужны "вторые фронты" позарез. Это его тактический почерк. И даже если они будут казаться совершенно нелогичными с военной точки зрения и уязвимыми для российских войск.

РФ совершенно не жаль своих военнослужащих. Они готовы будут пожертвовать массовыми смертями своих солдат ради достижения хотя бы какой-то политико-информационной выгоды и преимущества на Донбассе, заявленном как генеральная цель войны.

viber
война в Украине Олег Постернак
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