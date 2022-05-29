Три козыря Путина: почему война в Украине может погрузить мир в хаос

Путин заложил бомбу с часовым механизмом – у Запада все меньше времени, чтобы спасти себя и мир / Фото Reuters

Тремя всадниками нового экономического Апокалипсиса, которые могут перекроить мировую карту и дать России новые козыри, являются продовольственный кризис вследствие агрессии России против Украины, высокая инфляция и изменение климата.

Голод. Украина и Россия формируют около 30% мирового экспорта пшеницы. А, по оценкам Мировой продовольственной программы, около 49 миллионов человек сталкиваются с чрезвычайным уровнем голода. Каждую ночь около 811 миллионов человек ложатся спать голодными. Например, число людей, находящихся на грани голодной смерти в африканском регионе Сахель, сегодня в 10 раз выше, чем в 2019 году до пандемии.

Продовольственный кризис приведет к: миллионам голодных смертей в бедных странах; протестам, революциям, смене режимов в слабых странах (под управлением и при поддержке внешних игроков); миграции – голодающие с бедного Юга будут стремиться попасть в благополучные страны; рост социального расслоения, неравенства и конфликтов в развитых странах; новым войнам за ресурсы и горячим точкам на карте мира; изменениям глобальной повестки дня.

Как пример – дефицит продовольствия в сочетании с ростом цен, отключением электричества и нехваткой бензина, газа для приготовления еды и лекарств спровоцировал политический кризис в Шри-Ланке весной этого года.

Высокая инфляция. Ожидается, что в этом году инфляция во всем Европейском союзе достигнет 6,8%, поскольку война России с Украиной и разрыв экономических отношений между Москвой и Европой продолжают наносить удары по экономике.

Инфляция в США подскочила на 8,4% за год к концу марта, достигнув 41-летнего максимума. Это самый высокий годовой прирост уровня инфляции в Соединенных Штатах с декабря 1981 года.

С тех пор как Россия вторглась в Украину и западные страны ввели санкции против российского правительства, цены на газ в США значительно выросли. Высокие цены на газ привели к увеличению стоимости перевозки товаров, усилив темпы инфляции. Продолжающаяся агрессия России усилила инфляцию в США и мире.

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Ожидается, что стремительный рост инфляции станет серьезным политическим ударом по президенту США Джо Байдену и его правительству в преддверии промежуточных ноябрьских выборов.

Последствия высокой инфляции – следующие:

Высокие цены сделают людей беднее (у них снижается покупательная способность). Центробанки будут повышать учетные ставки. Рост ставок повысит стоимость капитала бизнеса. Экономика начнет замедляться. Люди будут все больше недовольны политикой действующей власти. Станут падать рейтинги. Создаются предпосылки обновления политических элит, политических групп. Растут риски прихода в развитых странах к власти социалистов и популистов. Россия обычно поддерживает такие партии в странах. Кардинальное изменение политики власти. Кризис капитализма Рост протекционизма и "государственного капитализма" Разрушение старых геополитических и экономических союзов, создание новых. Новые военные конфликты и горячие точки на карте мира.

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Изменение климата. Согласно новому отчету ООН, люди меняют климат слишком быстро, чтобы природа успевала за ним. Если выбросы парниковых газов не будут сокращены, и люди, и дикая природа больше не смогут адаптироваться к опасностям, которые создает потепление на планете.

В 2019 году экстремальные погодные условия, в частности, штормы и наводнения привели к перемещению более 13 миллионов людей в Азии и Африке.

Жара и засуха угрожают срывом обеспечения миллионов людей продовольствием и водой, а повышение уровня моря создает угрозы для прибрежных сообществ.

Антропогенное потепление увеличило вероятность наводнений, охвативших некоторые части Европы в прошлом году, в девять раз, а разрушительные сезоны пожаров в Австралии увеличились на 30%.

В период с 2010 по 2020 год наводнения, засухи и ураганы унесли в 15 раз больше жизней людей в очень уязвимых частях Африки, Южной Азии, Центральной и Южной Америки, чем в других частях мира,

Последствиями изменения климата становятся: новые сотни тысяч смертей из-за жары, засухи, наводнений, стихийных бедствий; усиление голода и его последствий; рост стоимости продовольствия, инфляции со всеми последствиями.

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Таким образом, мир начинает сваливаться в хаос.

Карлик Путин, сам того не ожидая, а, может, наоборот, намеренно, запустил "эффект домино", начав полномасштабную войну с Украиной, одной из важнейших житниц мира.

Что делать? На самом деле вариантов немного.

Без стабилизации нынешних процессов и их прекращения хаос неизбежен, и описанный выше порядок – перспектива ближайших нескольких лет.

Стабилизировать систему можно лишь двумя способами:

1. Прекращения войны в Украине и восстановления продовольственного баланса;

2. Изменения энергетической повестки дня с выведением из ней шантажиста – России.

Если первый пункт с поддержкой Запада может быть реализован до конца этого года с освобождением всей территории Украины и морских путей, то решение второго вопроса потребует не менее 1-2 лет.

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Но, в любом случае, надо действовать уже сегодня. Заложенная Путиным бомба с часовым механизмом тикает, и ход стрелок ускоряется. С текущим набором вызовов Байден начинает терять надежды на успех осенних выборов в Конгресс США. У коллективного Запада все меньше времени, чтобы спасти себя и мир, стабилизировав систему.

Что касается Украины, то наша победа зависит от нашего мужества и поддержки Запада. Но рассчитывать можем прежде всего только на себя.

Победа Украины будет самым важным фактором смены мирового порядка дня и новой роли Украины на мировой геополитической карте.

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"