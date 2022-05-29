УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Три козыря Путина: почему война в Украине может погрузить мир в хаос

Анатолий Амелин

Соучредитель аналитического центра “Украинский институт будущего”, директор программы “Экономика”

29 мая 2022, 14:35

Начав войну против Украины, Путин запустил эффект домино, и следствием этих процессов, если не остановить РФ, станет перекройка карты мира и глобальный хаос.

Война в Украине может погрузить весь мир в хаос
Путин заложил бомбу с часовым механизмом – у Запада все меньше времени, чтобы спасти себя и мир / Фото Reuters

Тремя всадниками нового экономического Апокалипсиса, которые могут перекроить мировую карту и дать России новые козыри, являются продовольственный кризис вследствие агрессии России против Украины, высокая инфляция и изменение климата.

Голод. Украина и Россия формируют около 30% мирового экспорта пшеницы. А, по оценкам Мировой продовольственной программы, около 49 миллионов человек сталкиваются с чрезвычайным уровнем голода. Каждую ночь около 811 миллионов человек ложатся спать голодными. Например, число людей, находящихся на грани голодной смерти в африканском регионе Сахель, сегодня в 10 раз выше, чем в 2019 году до пандемии.

Продовольственный кризис приведет к: миллионам голодных смертей в бедных странах; протестам, революциям, смене режимов в слабых странах (под управлением и при поддержке внешних игроков); миграции – голодающие с бедного Юга будут стремиться попасть в благополучные страны; рост социального расслоения, неравенства и конфликтов в развитых странах; новым войнам за ресурсы и горячим точкам на карте мира; изменениям глобальной повестки дня.

Как пример – дефицит продовольствия в сочетании с ростом цен, отключением электричества и нехваткой бензина, газа для приготовления еды и лекарств спровоцировал политический кризис в Шри-Ланке весной этого года.

Высокая инфляция. Ожидается, что в этом году инфляция во всем Европейском союзе достигнет 6,8%, поскольку война России с Украиной и разрыв экономических отношений между Москвой и Европой продолжают наносить удары по экономике.

Инфляция в США подскочила на 8,4% за год к концу марта, достигнув 41-летнего максимума. Это самый высокий годовой прирост уровня инфляции в Соединенных Штатах с декабря 1981 года.

С тех пор как Россия вторглась в Украину и западные страны ввели санкции против российского правительства, цены на газ в США значительно выросли. Высокие цены на газ привели к увеличению стоимости перевозки товаров, усилив темпы инфляции. Продолжающаяся агрессия России усилила инфляцию в США и мире.

Читайте такжеПутин спешит: почему Россия снова угрожает Киеву

Ожидается, что стремительный рост инфляции станет серьезным политическим ударом по президенту США Джо Байдену и его правительству в преддверии промежуточных ноябрьских выборов.

Последствия высокой инфляции – следующие:

  1. Высокие цены сделают людей беднее (у них снижается покупательная способность).
  2. Центробанки будут повышать учетные ставки.
  3. Рост ставок повысит стоимость капитала бизнеса.
  4. Экономика начнет замедляться.
  5. Люди будут все больше недовольны политикой действующей власти. Станут падать рейтинги.
  6. Создаются предпосылки обновления политических элит, политических групп.
  7. Растут риски прихода в развитых странах к власти социалистов и популистов. Россия обычно поддерживает такие партии в странах.
  8. Кардинальное изменение политики власти.
  9. Кризис капитализма
  10. Рост протекционизма и "государственного капитализма"
  11. Разрушение старых геополитических и экономических союзов, создание новых.
  12. Новые военные конфликты и горячие точки на карте мира.

Читайте такжеПочему Запад не отдаст Путину Украину

Изменение климата. Согласно новому отчету ООН, люди меняют климат слишком быстро, чтобы природа успевала за ним. Если выбросы парниковых газов не будут сокращены, и люди, и дикая природа больше не смогут адаптироваться к опасностям, которые создает потепление на планете.

В 2019 году экстремальные погодные условия, в частности, штормы и наводнения привели к перемещению более 13 миллионов людей в Азии и Африке.

Жара и засуха угрожают срывом обеспечения миллионов людей продовольствием и водой, а повышение уровня моря создает угрозы для прибрежных сообществ.

Антропогенное потепление увеличило вероятность наводнений, охвативших некоторые части Европы в прошлом году, в девять раз, а разрушительные сезоны пожаров в Австралии увеличились на 30%.

В период с 2010 по 2020 год наводнения, засухи и ураганы унесли в 15 раз больше жизней людей в очень уязвимых частях Африки, Южной Азии, Центральной и Южной Америки, чем в других частях мира,

Последствиями изменения климата становятся: новые сотни тысяч смертей из-за жары, засухи, наводнений, стихийных бедствий; усиление голода и его последствий; рост стоимости продовольствия, инфляции со всеми последствиями.

Читайте такжеРоссия готова поджигать Европу: как отказ Украины капитулировать испортил серьезным людям планы

Таким образом, мир начинает сваливаться в хаос.

Карлик Путин, сам того не ожидая, а, может, наоборот, намеренно, запустил "эффект домино", начав полномасштабную войну с Украиной, одной из важнейших житниц мира.

Что делать? На самом деле вариантов немного.

Без стабилизации нынешних процессов и их прекращения хаос неизбежен, и описанный выше порядок – перспектива ближайших нескольких лет.

Стабилизировать систему можно лишь двумя способами:

1. Прекращения войны в Украине и восстановления продовольственного баланса;

2. Изменения энергетической повестки дня с выведением из ней шантажиста – России.

Если первый пункт с поддержкой Запада может быть реализован до конца этого года с освобождением всей территории Украины и морских путей, то решение второго вопроса потребует не менее 1-2 лет.

Читайте такжеУ США два возможных плана по войне с РФ, один из них - не в пользу Украины

Но, в любом случае, надо действовать уже сегодня. Заложенная Путиным бомба с часовым механизмом тикает, и ход стрелок ускоряется. С текущим набором вызовов Байден начинает терять надежды на успех осенних выборов в Конгресс США. У коллективного Запада все меньше времени, чтобы спасти себя и мир, стабилизировав систему.

Что касается Украины, то наша победа зависит от нашего мужества и поддержки Запада. Но рассчитывать можем прежде всего только на себя.

Победа Украины будет самым важным фактором смены мирового порядка дня и новой роли Украины на мировой геополитической карте.

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"

война в Украине новости США инфляция климат Владимир Путин Джозеф Байден Анатолий Амелин голод
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:46

Железный Краб бьет на 40 километров: ВСУ вооружили мощными САУ натовского калибра

15:44

Вокруг война, а он стает на колено и зовет замуж: трогательная история любви бойца и девушки-офицера

15:42

Съемочная группа ТСН попала под обстрел: бежали в укрытие во время прямого включенияВидео

15:21

В России началась истерика из-за предоставления Украине систем MLRS – ОПВидео

15:07

В России мать "настучала" в полицию на уклоняющегося от армии родного сына

Реклама
15:07

На Запорожье спецназ СБУ "покрошил" оккупантов РФ вместе с бронетехникойВидео

14:35

Три козыря Путина: почему война в Украине может погрузить мир в хаосмнение

14:33

Военные РФ хотят уехать из Украины: в конце мая истекает срок на проведение "спецоперации"Видео

14:30

Пентагон отправил в Украину новую партию дальнобойных гаубиц М777: яркие фото

14:29

Контрудар ВСУ на Луганщине: рашистов выбили из Тошковки и отбросили с трассы Лисичанск-БахмутВидео

14:22

"Ваша толерантность пробила дно": Федишин обиделась на известного блогера за высмеивание ее сына

14:21

Шантажировал не давать оружие: какое соглашение предлагал Путин Западу за спиной у УкраиныВидео

13:51

Очередь из 400 машин: рашисты несколько суток держат людей на блокпосту, не пускают в ЗапорожьеВидео

13:50

"Он болен": Огневич показала переписку с преследователем и попросила поклонников помочь

13:48

Лунный посевной календарь на июнь 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

13:47

Новолуние в мае 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду и привлечь в дом удачу

13:41

Путин "встрял меж двух миров" из-за войны в Украине – Washington Post

13:11

Украинские воины ликвидировали командира российских десантниковВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 30 мая 2022: Ракам – везение, Стрельцам – неприятные сюрпризы, Рыбам – удачные совпадения

12:54

Путин уже умер, а в Кремле используют его двойников — британские таблоиды

Реклама
12:40

ВСУ ликвидировали российского полковника, который вел информвойну против Украины в Минобороны РФВидео

12:20

Пленный "азовец" Дутчак гордо отвечает на провокационные вопросы российских журналистов: видеоВидео

12:01

Путин торопится: почему Россия снова угрожает Киевумнение

11:55

В Мариуполе оккупанты устроили свалку из мертвых тел в супермаркете

11:42

"Вон отсюда в свою страну": в Польше агрессивная женщина обругала украинку из-за хлебаВидео

11:10

Германия почти не поставила Украине оружия: военную поддержку свели к минимуму - СМИ

10:44

Сгорел КамАЗ Тайфун армии РФ, битком набитый оккупантами: ВСУ провели на Херсонщине удачную операциюВидео

10:00

Захват Северодонецка: почему руководство РФ отправляет на гибель солдат с целью взятия городаВидео

09:52

Путин проживет 2-3 года, он теряет зрение из-за прогрессирующей болезни – СМИВидео

09:30

У Путина и Кирилла случится нервный тик: почему РПЦ рискует потерять парафии в Украинемнение

09:03

Берегут места раненым оккупантам: в Крыму прекратили класть в больницы гражданскихВидео

08:46

"Дружбы" не будет: страны ЕС получили новый проект нефтяного эмбарго против России

08:36

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2022: Львам – успех и деньги, Водолеям – подсказки судьбы

08:11

Армия РФ понесла значительные потери на Юге и отступила на невыгодные рубежи – ГенштабВидео

07:28

Будут контролировать руины: захват Северодонецка истощит армию РФ и не даст им выгоды – ISWВидео

06:34

Кишка тонка: почему Путину не удастся применить к украинцам опыт уйгуров в Китаемнение

06:24

Войска РФ достают танки времен Хрущева: ВСУ уничтожат их ударами из NLAW и Javelin – ЖдановВидео

06:06

День ангела Алины: душевные поздравления и картинки именинницам

05:20

Простой и очень полезный салат из 3 ингредиентов: вкусный рецепт за 5 минутВидео

04:02

"Кто пишет букву Z — да пошли они в ...": Андрей Макаревич высказался о российской пропаганде

Реклама
03:50

Беременная ангел Victoria's Secret появилась на красной дорожке в Каннах без нижнего белья

03:30

Гороскоп на июнь 2022 года для Весов: награда за труды, счастливая любовь и большое чудоВидео

02:40

Украина будет плавать: синоптики предупредили о сильных ливнях ​Видео

02:35

Переплыла Дунай, спасаясь от войны: трансгендерная певица Зи Фамелу нелегально покинула Украину

02:00

Названы неожиданные причины зубной боли: когда нужно бежать к врачу

01:58

"Военная" прическа и патриотическое тату: украинская продюсерка изменилась до неузнаваемости

01:33

Не только как антисептик: где в быту можно с пользой применить перекись водорода

00:51

Приметы на 30 мая: что нельзя делать и как уберечь дом от бедыВидео

00:11

Полякова осталась без денег и рассказала, куда потратила все заработанное до войны

28 мая, суббота
23:56

ВСУ отбили семь вражеских атак на Донбассе: продолжаются боиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять