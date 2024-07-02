Требования Венгрии к Украине по вступлению в ЕС: разворачивается новый скандал?

Если опять не дойдет, то можно найти очень чувствительные дефекты на ветке нефтепровода "Дружба", по которой Венгрия получает дешевую российскую нефть.

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Орбан и требования Венгрии к Украине / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба Европарламента, pixabay.com

Интересная история разворачивается вокруг требований Венгрии к Украине по вступлению в ЕС. Точнее это только условия по разблокированию "переговоров". То есть дальше будет еще хуже.

Основное направление - это создание, по сути, сепаратистского анклава под видом "национальной автономии" с особыми правами венгров с перспективой территориальных претензий на все Закарпатье. Одно из требований - признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили.

Думаю, что здесь не обошлось без российских подсказок. Если поменять слово "венгерский язык" и "русский" или "традиционно венгерские" на "исторические русские земли", то мы увидим много чего знакомого. Если теоретически мы согласимся на это, то такие же претензии нам начнут выдвигать румыны, болгары и еще и поляки могут присоединиться на том основании, что "если венграм можно, а нам почему нет". Не исключаю, что и турки присоединятся по вопросам гагузов в Бессарабии. Уверен, что это инструмент дестабилизации нашей страны.

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И не сомневайтесь, что россияне тоже в свою пользу будут это использовать обосновывая претензии на наши территории. Продажных политиков в Европе, которые это поддерживают, хватает.

Эту туфту ни в коем случае нельзя допускать. Все имеют равный статус в нашем государстве. Без исключения.

Если опять не дойдет, то можно найти очень чувствительные дефекты на ветке нефтепровода "Дружба", по которой Венгрия получает дешевую российскую нефть, из-за которых он не может работать в венгерском направлении и нужно очень долго его ремонтировать. Тем более в стране идет война и всякое может случиться.

Но при изменении позиции руководства Венгрии, эти дефекты будут успешно преодолены. Это пока....и по другому не понимают.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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