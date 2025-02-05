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Трамп взялся за друзей России и дал сигнал элитам РФ о необходимости устранения Путина

Тарас Загородний
5 февраля 2025, 08:00
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В США уже поняли, что Россия – это психбольница, и вся беда в Путине.
США при Трампе попытаются спровоцировать экономический кризис в Китае
Китай не сможет бодаться с Соединенными Штатами Америки – "бодалка" еще не выросла / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump

Оценивая первые шаги Трампа на должности президента США в отношении друзей России, нужно взглянуть на конкретные результаты.

Например, если говорить о шагах относительно Китая, следует обратить внимание на то, что из России куда-то исчезли северные корейцы. И случилось это не из-за внезапной жалости Ким Чен Ына к своему народу, а из-за того, что Штаты поговорили с Китаем и спросили: "Доколе? Что вообще войска КНДР делают в России?". А Китай имеет влияние на Северную Корею.

Уже были звонки из Госдепа США в Китай, в которых китайцам сказали не баловаться с российской нефтью. Если санкции против РФ ввели, значит, они должны работать.

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Кроме того, у Трампа выдвинули ультиматум относительно сокращения влияния Китая в зоне Панамского канала. Плюс введенные Трампом пошлины на товары из Мексики и Канады – это ведь тоже про Китай, который через Канаду и Мексику заходит на американский рынок.

Также Трамп прекратил финансирование ЮАР, а это тоже Китай.

Таким образом, США системно обрабатывают те вопросы, которые являются ключевыми для них на данный момент. Так они одним выстрелом убивают двух зайцев: демонстрируют, что Доктрина Монро работает, что западное полушарие является исключительно зоной интересов Соединенных Штатов Америки, а также бьют по Китаю, потому что он тут главный зачинщик. Фактически за счет Китая идет война России против Украины.

Это планомерная работа китайцев, потому что Китай огромен и залез во многие сферы. Я думаю, что США потребуют от Китая давить на Россию. Прежде всего, Штаты потребуют прекратить поставки России вооружений из Северной Кореи. Ведь КНДР делает оружие для России исключительно по молчаливому согласию Китая. А дальше посмотрим. Там будет список требований, и инструментария будет достаточно.

Китай будут выдавливать из многих стран, в первую очередь, из Панамы, да и вообще, США будут давить на него по многим другим вопросам.

Однако проблема состоит в том, что Китай уже так огромен, что у США не получится быстро коллапсировать его влияние. Однако бодаться со Штатами у него не выйдет – "бодалка" еще не выросла. Пока мощь Пентагона позволяет Штатами купировать влияние Китая, навязывать свое, сдерживать его развитие и так далее.

Например, если сейчас будет военная интервенция в Панаму, чтобы вышибить оттуда Китай, Китай ничего сделать не сможет. Это будет демонстрация силы со стороны США: вернулся главный шериф, который начинает давать по башке тем, кто плохо себя ведет в этом мире. Поэтому попытки Китая сопротивляться, конечно же, будут, но не сейчас. Тем более, сейчас будут введены таможенные пошлины и выдавливание китайцев много откуда.

Думаю, что США в том числе будут пытаться спровоцировать хороший экономический кризис в Китае, чтобы быть способными навязывать свою точку зрения.

Например, когда Трамп пригрозил введением стопроцентных пошлин против стран БРИКС, едва там задумаются о введении своей валюты, БРИКС, как альтернативный центр мира, сразу умер. Сразу же после заявления Трампа.

Так что давление США будет нарастать, ведь Штаты будут возвращать промышленность домой, пытаться сократить свое отставание от Китая по некоторым отраслям, которое уже образовалось. Трамп будет действовать в соответствии с интересами США. Для Трампа мир сейчас – это мономир, в котором руководят Соединенные Штаты Америки, а все остальные им подчиняются.

Впрочем, Трамп несколько преувеличивает влияние Китая на Москву. Американцы сейчас попытаются подойти к решению вопроса с разных сторон, в частности, пообщаются с россиянами и поймут, что это психбольница. Складывается впечатление, что в Штатах уже понимают, что Россия – это психбольница, и все дело в Путине.

Первые заявления Трампа в отношении Путина были знаком российским элитам – убирайте этого психа и будем разговаривать. На переговоры равноправных партнеров не приглашают так, как Трамп начал разговаривать с Путиным. Если Путин пойдет навстречу Трампу, он будет унижен, потому что зет-патриоты будут кричать: "Нас унизили! Путин пошел на поклон к Трампу, хотя рассказывал, какой он крутой". Ведь пока Путин у власти, он будет воевать, и Россия не будет выполнять всех требований Трампа.

Впрочем, когда США чего-то очень хотят, они начинают действовать решительно и быстро. С Россией Штаты могут много чего сделать: обвалить инфраструктуру, добить банковскую систему и много чего еще. Пока США этого не делают, но к этому придут.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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