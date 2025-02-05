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Козырь Украины: почему освобождение от РФ всех оккупированных территорий может стать целью Трампа

Петр Олещук
5 февраля 2025, 06:00
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Если идея об украинских полезных ископаемых в обмен на помощь США получит развитие, Штаты будут заинтересованы в предотвращении посягательств России на Украину.
Разрабатывать месторождения полезных ископаемых США смогут только после восстановления территориальной целостности Украины
США заинтересованы не только в получении доступа к разработке месторождений полезных ископаемых в Украине, но и в недопущении попадания этих месторождений под контроль Китая / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность предоставления помощи Украине от Соединенных Штатов в обмен на украинские редкоземельные металлы. Но пока не все понятно, что именно Трамп имел в виду. А вдруг он выставит Украине счет за оказанную помощь во времена президентства Байдена, причем "округленный" Трампом до 300 миллиардов долларов? Сейчас сложно оценивать эту идею.

Впрочем, со слов Трампа понятно, что он рассматривает вариант продолжения помощи Украине "под залог" украинских полезных ископаемых. В свое время президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках его Плана победы была высказана идея о разработке залежей полезных ископаемых, которая, как видим, была услышана Трампом и заинтересовала его. Трамп понял, что у Украины много ценных ресурсов, которые вполне можно использовать.

Как на заявление Трампа следует реагировать Украине? Прежде всего нужно подчеркивать, что мы заинтересованы в стратегических проектах по совместной разработке природных ресурсов с Соединенными Штатами. Но для этого нужно создать соответствующие условия, которые заключаются в действенных гарантиях безопасности для Украины, которые бы позволили спокойно разрабатывать эти месторождения. То есть сначала безопасность, а уже потом разработка месторождений и добыча полезных ископаемых.

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Кроме того, остается открытым вопрос о ресурсах на временно оккупированных Россией территориях. Как с ними быть? В данных условиях не вижу ничего плохого в том, чтобы отдать эти ресурсы в долгосрочную концессию США, ведь понятно, что разрабатывать эти месторождения они смогут только после того, как Украина восстановит суверенитет над этими территориями. Таким образом, у США появится мотивация помочь Украине как можно скорее освободить оккупированные территории. Это было бы достаточно прагматично и разумно – организовывать совместные проекты и совместный со Штатами бизнес по разработке месторождений полезных ископаемых на оккупированных РФ территориях, а доходы использовать в том числе для покрытия военных расходов.

При этом Украина должна быть заинтересована включить США в совместные проекты, чтобы это была не просто добыча американцами наших полезных ископаемых, а именно совместные разработки, чтобы максимально интегрировать украинский и американский промышленные комплексы.

Впрочем, существует риск того, что США могут слукавить, и мы согласимся делить с ними наши полезные ископаемые, но помощь будем получать с задержками и незначительную. Все возможно, ничего нельзя исключать. Поэтому ключевой вопрос – в условиях. Конечно, США могут рассматривать ситуацию таким образом: у Украины сейчас нет особого выбора, и поэтому она согласится на что угодно. Но даже при таких обстоятельствах Украина должна отстаивать собственные интересы.

Но, подчеркиваю, пока слишком мало конкретики для того, чтобы мы могли все это предметно обсуждать.

В любом случае, если идея получит развитие, у США появится вполне практический интерес в том, чтобы защищать территорию Украины от любых будущих посягательств России.

Более того, мы должны подчеркивать, что, если все эти ценные редкоземельные металлы не достанутся Соединенным Штатам Америки после оказания реальной помощи Украине, их может захватить Россия и отдать Китаю. Китай и так в значительной степени является монополистом на рынке редкоземельных металлов, а, получив украинские месторождения, он значительно усилит свои позиции.

В условиях глобального противостояния США и Китая американцы должны быть заинтересованы не только в том, чтобы получить доступ к разработке украинских месторождений, но и в том, чтобы не допустить попадания этих месторождений под контроль Китая.

Украина также должна апеллировать к тому, что Россия сейчас под протекторатом Китая, поэтому она не сможет проводить самостоятельную политику по разработке полезных ископаемых на территории Украины, а, соответственно, не сможет пообещать Трампу доступ к этим месторождениям, если он поможет России получить желаемое от Украины.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук

Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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