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Охватит ли война еще одну область Украины – Днепропетровскую

Дмитрий Снегирев
4 февраля 2025, 19:00
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Даже если бы у России были аппетиты относительно Днепропетровщины, у нее нет сил для выполнения этой задачи.
Россия стремится вызвать истерику и хаос разговорами о наступлении на Днепр
Бои на Днепропетровщине могут начаться, но целью будет не город Днепр / Коллаж: Главред

Разговоры о том, что боевые действия начнутся в еще одной области Украины – Днепропетровской, а российские войска готовят наступление на город Днепр, ведутся уже больше месяца. Месяц назад расстояние от линии фронта до административной границы Днепропетровской области на Покровском направлении составляло 6,5 км. Прошел месяц – расстояние сократилось до 5 км. То есть за месяц вражеским войскам удалось преодолеть всего 1,5 км.

При этом, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, которые позже подтвердил Сырский и другие, потери российских оккупантов за месяц составили около 15 тысяч личного состава, и это только на одном направлении – Покровском. И при таких бешеных потерях россиянам удалось продвинуться всего на полтора километра!

Кроме того, именно месяц назад начали разгонять информацию о том, что оккупанты зайдут в Днепропетровскую область, и произойдет это уже в ближайшее время.

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Впрочем, если учитывать средние арифметические данные, свидетельствующие о скорости продвижения российских войск, вряд ли можно предполагать начало боевых действий на территории Днепропетровщины. К тому же в январе количество атак врага по сравнению, например, с декабрем, существенно уменьшилось, зато потери россиян увеличились. Поэтому говорить о начале боев на Днепропетровщине как о ближайшей исторической перспективе не приходится. Более того, на Покровском направлении после назначения Драпатого удалось несколько стабилизировать ситуацию и провести ряд успешных контратак с целью улучшения тактического положения.

Общие потери оккупантов на Покровском направлении с момента начала наступления составляют около 150 тысяч человек. Эти данные подтверждает и британское разведсообщество. Просто для понимания 150 тысяч человек – это западный военный округ вооруженных сил страны-оккупанта. То есть потери россиян на Покровском направлении колоссальные.

Тем не менее, я не исключаю возможности того, что с целью окружения Покровской агломерации оккупанты попытаются осуществить фланговый маневр и зайти на территорию Днепропетровской области. То есть фактически зайти в тыл нашим войскам. Ведь они не будут штурмовать Покровск в лоб, помня негативный для россиян опыт боев, например, в Часовом Яру, где до сих пор продолжаются боевые действия уже в течение года, но город контролируется примерно на 40% Силами обороны Украины, или в Торецке, где несмотря на бои, которые продолжаются больше года, город примерно на 20% контролируется украинскими защитниками.

То есть в случае попыток российских войск начать бои на Днепропетровщине у них будут колоссальные потери в живой силе. Покровск – это крупный промышленный город с развитой "промкой". Плюс город подготовлен к активной фазе боевых действий в условиях городской застройки. Поэтому говорить о быстром продвижении российских войск вряд ли есть смысл.

Все это прекрасно понимают и сами оккупанты. Именно поэтому сейчас тактика их действий на Покровском направлении заключается в попытке организовать оперативное окружение фланговыми маневрами, взять под контроль основные локации Сил обороны Украины и создать предпосылки для выдавливания наших подразделений из Покровской агломерации. Ведь речь идет не только о Покровске, а о ряде промышленных городов: Мирноград, Доброполье и тому подобное.

Вот сейчас россияне реализуют сценарий флангового маневра: они движутся вдоль железной дороги и пытаются продвигаться к основным локациям: Покровск – Константиновка и Покровск – Межевая. Этого я не исключаю.

Истерика в СМИ о движении оккупационных войск в Днепропетровскую область, на мой взгляд, является элементом активных операций российских СМИ с целью формирования соответствующего общественного мнения у нас. Россияне стремятся вызвать панику и хаос среди гражданского населения Днепропетровской области, которые могут спровоцировать массовый отток гражданского населения. А это, соответственно, создаст дополнительную нагрузку на центральный и местные бюджеты, фактически парализует логистику, которая будет работать исключительно на эвакуационные мероприятия, а не на передислокацию личного состава и техники Сил обороны Украины и тому подобное.

А главное – это элемент политического давления, потому что речь идет не только о Покровском направлении: аналогичную информацию о возможности прорыва в Днепропетровскую область вбрасывают и по Времовскому направлению после взятия Великой Новоселки.

Впрочем, как по мне, перед оккупантами сейчас стоит задача стратегического уровня – установить контроль над всей территорией Донецкой области. Потому что без этого дальнейшее продвижение вглубь украинских территорий, в частности Днепропетровской области, а также масштабирование театра боевых действий в Запорожской области не имеет смысла. Поскольку так в тылу будут оставаться мощные украинские группировки, которые контролируют крупнейшие промышленные города Донецкой области: Покровск, Славянск, Краматорск, Константиновку, Дружковку.

Неслучайно нынешняя активизация боевых действий происходит не только на Покровском направлении, но и на всех без исключения направлениях, имеющих на данный момент выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Так, например, жесткие бои в Торецке связаны не только с тем, что Торецк – это господствующие высоты, которые дают возможность нам держать под огневым контролем тыловые базы накопления оккупантов в так называемом "горловском треугольнике", но и с тем, что Торецк – это выход на Константиновку, на эту агломерацию.

Аналогичны причины обострения ситуации на Купянском направлении. Речь идет даже не о прорыве к Купянску (это задача тактического уровня), а о продвижении вдоль реки Оскол к Славянско-Краматорской агломерации. То есть оккупанты пытаются воспроизвести события 2022 года, когда российская изюмская группировка была наиболее боеспособной и численной и имела целью блокирование украинских подразделений Славянско-Краматорской агломерации.

То же касается и Лиманского направления, где россияне вдруг активизировали боевые действия. Цель – это не столько Лиман, сколько прорыв к Славянско-Краматорской агломерации.

И, соответственно, сам Краматорский фронт – это бои в Часовом Яру. Там произошла стремительная активизация боев. Из района Клещеевки оккупанты пытаются выйти в тыл украинской группировке – к Константиновке.

Таким образом, все четыре направления напрямую связаны с решением стратегической задачи российских войск – взятие под контроль Славянско-Краматорской агломерации. Именно это основная цель российских оккупантов.

Не исключаю, что именно это является условием Российской Федерации для возможных мирных переговоров. Ей прежде всего нужен тотальный контроль над территориями Луганской и Донецкой областей.

Поэтому угроза наступления на Днепропетровщину является элементом информационно-политического давления на украинское руководство с целью заставить его сесть за стол переговоров.

Следовательно, даже если бы у России были аппетиты относительно Днепропетровщины и Днепра, у нее нет оперативных резервов и сил для выполнения этой задачи.

Дмитрий Снегирев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело", специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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