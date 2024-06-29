Трамп VS Байден: я неуклонно становлюсь эйджистом

Что о себе думают кандидаты в американские президенты - трудно представить.

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Дональд Трамп и Джо Байден во время дебатов / коллаж: Главред, фото: CNN

С возрастом я приближаюсь к 70-ти, а не 80-ти. Всю жизнь серьезно занимался спортом, поэтому сейчас без проблем проплываю километр, пробегаю 10, проезжаю на велосипеде 100 км.

У меня все в порядке с восприятием и усвоением инфы, формулировкой мыслей, поиском ответов на вопросы при ограничении времени.

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Но я никогда не согласился бы занять ответственную должность, которая требует постоянного углубления в работу. Максимум - на полгода, чтобы запустить процесс, а потом все равно перейти в режим советника, который влияет, но не занимается делом круглосуточно.

Что о себе думают кандидаты в американские президенты - трудно представить. Но от адекватной оценки собственных возможностей и Дж. Байден, и Д. Трамп одинаково далеки.

И это такой эксцесс демократии с ее антиэйджизмом.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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