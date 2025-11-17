Трамп слишком много пытается позаимствовать у Владимира Путина с его абсолютно советскими концептами отношения к войне.

Трамп заговорил о праздновании дня победы во Второй мировой войне / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот

Трамп в очередной раз все напутал.

11 ноября никто не отмечает день победы в Первой мировой войне, потому что трудно говорить о праздновани и победы после такой страшной войны. 11 ноября в мире отмечается день памяти, когда вспоминаются те, кто погиб в годы Первой мировой войны. А тогда погибли миллионы людей. Этот день памяти отмечается в Великобритании, Канаде, Австралии, Франции. И это точно не формат празднования дня победы.

Когда Дональд Трамп говорит о праздновании дня победы во Второй мировой войне, это очень странно. Ведь Вторая мировая продолжалась до сентября 1945 года, и в этот период активное участие в ней принимали американские военные. Они погибали в этой войне на фронтах в борьбе с Японией. Только после ударов атомными бомбами по городам Хиросима и Нагасаки дошло до завершения этой войны. Поэтому 8 мая в качестве дня победы США во Второй мировой войне является очень странной и очень неуместной датой.

В общем, Трамп слишком много пытается позаимствовать у Владимира Путина с его абсолютно советскими концептами отношения к войне. И в этом нет ничего хорошего. Ведь война – это не повод для больших милитаристских праздников. В России все это в итоге привело к отравлению общества, которое оказалось готовым к новой захватнической войне. Теперь – против Украины. Поэтому это точно не тот пример, которому стоит следовать, в частности Соединенным Штатам Америки.

Владимир Вятрович, специально для Главреда

О персоне: Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (2014-2019), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010), пишет Википедия.

