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Трамп ставит все на капитуляцию: Денисенко назвал две плохие стратегии для Киева

Вадим Денисенко
14 октября 2026, 19:10
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Эксперт объясняет, почему сейчас все решают дни, а не недели, и почему следующей критической точкой для Украины может стать март 2027 года.
Трамп ставит все на капитуляцию: Денисенко назвал две плохие стратегии для Киева
Трамп и война / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, facebook.com/WhiteHouse

Эксперт Вадим Денисенко признает, что ошибся, когда считал, что перед выборами в США Дональд Трамп не пойдет на остановку передачи разведданных Украине. По его мнению, американский президент пошел ва-банк и делает ставку на любую сделку, а Киеву приходится выбирать между прямой конфронтацией и имитацией договоренностей - и оба пути плохие. Публикуем его размышления.

До 3 ноября. Трамп ставит все на капитуляцию

К сожалению, я ошибся, когда считал, что перед выборами Трамп не пойдет на остановку передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк.

видео дня

1. Трампу нужен блицкриг по Украине, и он считает, что российские обстрелы баллистикой без разведданных заставят Украину пойти на сделку. Трампу не нужен мир, ему нужна какая-то сделка, на которую согласится Украина, чтобы говорить, что он чего-то добился.

2. Сегодня-завтра будут важными днями в том плане, что после ночного заявления Зеленского вся американская пресса будет говорить об остановке передачи разведданных. Трамп, безусловно, это опровергнет. Через день-два мы увидим социологию по этому вопросу. И от этой социологии будет во многом зависеть то, как Трамп будет действовать в следующие дни. Сейчас время идет не на месяцы и даже не на недели, а на дни. Как я понимаю, корректировка всех действий происходит и будет происходить практически в онлайн-режиме. Правда, мы имеем дело с Трампом, который критически относится к социологии, потому что дважды американские социологи не попадали именно с результатами Трампа.

3. Сегодняшний обстрел Киева, по мнению Кремля, мало повлияет на действия Трампа, для которого главное - любой вид сделки. А потому грех было не воспользоваться таким случаем.

4. К сожалению, нынешняя ситуация показывает, что европейская разведка, на которую были определенные надежды, сильно отстает от американской.

5. Перед нами стоит сложнейшая дилемма, что делать дальше. Пока мы заняли странную позицию словесной эскалации, которая является контрпродуктивной. Квинтэссенция этой позиции - заявление министра иностранных дел Сибиги: "Менее чем за два года мы прошли путь от „у вас нет козырей" до „не играйте своими козырями". Это достижение". Какова цель этого заявления? Понравиться украинцам? Возможно. Но оно не решает фундаментальных проблем. Особенно на фоне того, что ситуация складывается так, что европейцы вряд ли могут разрулить ситуацию, как это уже было несколько раз до этого.

6. В сухом остатке мы имеем ситуацию, когда Трамп хочет имитацию сделки, Путин считает, что у него развязаны руки, европейцы готовы подыграть Трампу в каком-то формате (формат пока не понятен), мы эскалируем ситуацию на словах, похоже, не имея стратегии.

7. Эти выборы в США Трамп превратил в референдум о поддержке самого себя. На кону стоит не только вопрос большинства в сенате, но и контроль над партией. Потеря большинства в сенате может привести к расколу в партии и в перспективе к ситуации, когда Трампа свои же могут заставить повторить то, что в свое время сделал Никсон. В отличие от Путина, Трамп буйный и, несмотря на многие оговорки, готов воевать открыто. И мы стали одним из главных элементов этой войны.

8. У нас есть две возможные стратегии: либо пойти на прямую конфронтацию и ударить по НПЗ, при этом сделав максимально разумную информационную подачу в США, либо пойти на имитацию сделки в ожидании окончания выборов. Обе стратегии плохие. Нужно выбрать ту, где нас по максимуму поддержат наши единственные союзники - европейцы.

9. Но при этом мы должны помнить: когда мы пройдем этот этап, наша следующая критическая точка - март 2027 года, когда, возможно, сменится власть во Франции. Наверное, пора думать о новой стратегии.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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