Возраст на этих выборах будет иметь значение. И я склоняюсь ко мнению, что Трамп - самый удобный оппонент для Байдена.

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Трамп может стать соперником Байдена / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Джо Байден официально объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Вполне ожидаемо, т.к. реальной альтернативы нет. Даже у республиканцев есть ДеСантис в качестве альтернативы Трампу.

Который в принципе даже опаснее в качестве соперника для Байдена, чем Трамп.

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Так что выборы будут очень жёсткими. Где компромат/судебные иски (против Трампа) могут и будут играть ключевую роль.

На данный момент Трамп является беспрекословным лидером среди сторонников GOP.

Следующее заседание суда по делу против Трампа в декабре, когда де-факто президентская кампания уже будет набирать обороты.

Логично предположить, что демократы выбрали тактику сперва помочь (суд против него пока лишь повысил его популярность) Трампу выиграть праймериз, ну а затем уже будуть "мочить" в суде. Другого объяснения начала инициации судебных процессов против него я не вижу.

И да, возраст на этих выборах будет иметь значение. И я склоняюсь ко мнению, что Трамп - самый удобный оппонент для Байдена.

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