Трамп против Зеленского: что стоит за публичными атаками?

О Трампе и других "ужасах" современности.

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Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Относительно конкретных вопросов:

1. Военная помощь Украине не останавливается.

2. Не верю, что американские компании прекратили продавать оружие Украине, как заявляли некоторые депутаты. Для американцев контракт - это святое. Если возникают препятствия, они найдут способ выполнить свои обязательства. США даже вводили санкции против России с переходным периодом, чтобы все успели выполнить уже заключенные договоренности. Никаких официальных сообщений об ограничениях нет.

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3. "Соглашения" между Россией и США не существует. Иначе бы Путин снова не вспомнил об "Орешнике", о котором давно не вспоминал. Даты следующих встреч в Саудовской Аравии неизвестны. Дата встречи Путина и Трампа переносится на период "примерно никогда". Переводя с дипломатического языка Рубио, "Американский президент Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным только тогда, когда удастся завершить войну в Украине", поскольку Путин не собирается заканчивать войну.

Страшилки, которые гуляют по интернету в разряде "как нас уже предали", являются вольным переводом "хотелок" России, которые она и генерирует. Это мне напоминает историю, как у нас до сих пор обсуждают "Стамбульское соглашение", которого никогда не существовало, а существует перечень "хотелок" России, которые она активно сама продвигает как свершившийся факт "измены", зная, что "измена" в Украине - очень ходовой товар.

4. Публичные жалобы Медведева Трампу на удары СБУ, которые влупили по Каспийской транспортной системе, которая, в том числе, принадлежит американским компаниям, качающим по ней нефть, которую они добывают в Казахстане, остались без реакции. Никто Украине не закатывает истерики из-за ударов по российской нефтяной инфраструктуре, как это было при прошлой администрации США.

5. Санкции с России никто не отменял. Блокируется ее "теневой флот", чего не делала предыдущая администрация США. Системно начинают блокировать Балтийское море. Внезапно начинают взрываться танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

6. Никто не ограничивает Украину в производстве собственного оружия.

Чего Трамп набросился на Зеленского и что реально получил?

Трамп получил хотелки россиян в Саудовской Аравии и понял, что, если пойдет на это, то имидж главного "ковбоя планеты" накроется медным тазом. Но признавать это, конечно, не собирается. Эго не позволяет. Поэтому он решил использовать знакомую тактику поиска "слабого звена". Все, как написано в его книжках. Я об этом давно говорил в интервью, что он рано или поздно попытается взять Украину на понт.

Но тут "штанга", поскольку это создало один вопрос для торга: "Хотите "праздника демократии"? Давайте оружие". Если оружия нет, то зачем "козе баян"?

Следующая "штанга". За Зеленского выступила вся Европа. Британцы вежливо заявили, что у них выборов вообще не было с 1936 по 1945 год, и демократия в Британии от этого не пострадала.

Возмущение Европы было настолько большим, что Рубио пришлось обзванивать европейцев и успокаивать их. Без поддержки ЕС США не удастся выиграть торговую войну с Китаем.

Плюс, Трамп явно перегибает палку. США не нуждается в полностью самостоятельной в военном плане Европе и развитом ВПК. Это уменьшит рычаги влияния самих США.

Третья "штанга" Трампа заключается в том, что появилась фронда в Республиканской партии, где начали громко подчеркивать, что Путин - враг. К ним с радостью присоединились демократы, которые, по определенным причинам, готовы оплевывать Трампа круглосуточно. Даже более-менее лояльная к Трампу пресса также выразила сомнения относительно того, что он является главным "ковбоем". Но это самое болезненное для него.

Основным месседжем в наездах Трампа на Зеленского являются также наезды на Европу, которая "мало платит". То есть, если европейцы начнут заказывать оружие для Украины у ВПК США на сумму от 100 млрд долларов, то претензии к Зеленскому могут быть сняты, и он окажется еще "неплохим парнем", с которым Трамп хотел дружить всю жизнь.

Другая причина претензий к Украине - попытка спасти Россию от коллапса, который все же приближается из-за перекрытия нефтяного экспорта. Но это политика США на протяжении последних 100 лет. С другой стороны, это плохо, а с другой - рычаг давления для Украины: хотите целой России - забирайте и целуйтесь с ней. Но наши границы должны оставаться, как минимум, такими, какими они были 24 февраля, а в крайнем случае - по границам 1991 года. До этого времени удары по России не прекращаются.

На самом деле, у Трампа не так много рычагов давления на Украину, как он хочет показать. Собственное оружие для ударов по России есть, и удары наращиваются. Европа может помочь финансово и в обеспечении многих видов вооружений. Существует критическая зависимость от ракет "Патриот", запчастей для Ф-16 и т.д., но это - предмет торга.

Что по деньгам:

Все же наезд на Зеленского уже дал свой эффект.

1. Вдруг нашлось пока 30 000 "миротворцев", которых раньше не находили. Это идея Трампа, против которой публично выступили россияне (еще одна точка разлома с ними).

2) "Нашли" деньги в ковидном фонде ЕС - 95 млрд евро.

3) "Вдруг" начали серьезно обсуждать вопрос конфискации 300 млрд.дол.

4. Если сильно поискать, то можно запросто найти 500 миллиардов. ЕС только на борьбу с COVID потратил 3 триллиона евро, из которых 1,5 триллиона просто напечатали.

Наша задача - "помочь" Европе найти еще больше. Плюс, намекнуть, что Украине можно дать 20 млрд евро, и наш ВПК очень дешево производит современное оружие (включая ракеты). Тогда Европа будет более самостоятельна и можно будет давить на США и договариваться с ними о скидках на их оружие. Но для этого следует открыть экспорт для нашего ВПК, обеспечить его секретность, страхование военных рисков, долгосрочные контракты, доступное кредитование и тому подобное.

Ну, и начинать реализовывать страшный сон США - создание единой европейской армии на базе украинской армии. Тогда еще посмотрим, кто кому поставит ультиматумы.

А украинцы должны прекратить антиамериканские истерии в социальных сетях. Трамп такой, какой есть - не мы его выбирали. Без США Украине будет очень трудно. Они должны быть инструментом для реализации наших целей - победы в войне. Другие неважные эмоции нас не должны интересовать. Лучше спрашивайте власть: где расширение производства нашего оружия? Это наша субъектность и залог нашей победы, потому что помогают сильным.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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