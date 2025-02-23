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Как деньги на поддержку Украины работают на американский бизнес

Павел Вернивский
23 февраля 2025, 21:24
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Когда Трамп хочет заставить Украину компенсировать расходы на помощь, то это выглядит так, будто эти расходы не принесли никакой пользы для экономики США.
Как деньги на поддержку Украины работают на американский бизнес
Дональд Трамп / Фото: скриншот из видео

Хотя, на самом деле, главным бенефициаром этих расходов была не Украина, а именно американская экономика.

И давайте немного расскажу как работает поддержка Украины и в чем ее польза для экономики США

Сейчас существует два основных механизма военной поддержки Украины:

видео дня

Президентские полномочия по сокращению существующих запасов оружия (PDA) и Инициативу содействия безопасности Украины (USAI).

Как понятно из самого названия, PDA это инструмент в руках президента, который позволяет быстро передавать оружие непосредственно из существующих складских запасов Армии США. Вообще, этот инструмент выполняет двойную функцию. Первая функция заключается в следующем. Любые склады создаются на неопределенный срок и это всегда результат компромисса между экономической целесообразностью и возможными рисками. А это приводит к тому, что некоторое оружие может храниться дольше, чем нужно. Оно может морально устареть из-за появления более современных технологий. Оно может физически устареть и это может привести к ухудшению физических качеств оружия. И поэтому рано или поздно его придется списать и утилизировать. И отсюда вытекает вторая функция: а для чего его списывать, если его можно передать союзникам? Ведь старое оружие можно передать союзникам, а взамен склады можно пополнить за счет новых образцов вооружения.

А поскольку это оружие на складах, которое было профинансировано ранее и может храниться десятилетиями, то для этого не надо согласовывать дополнительное финансирование со стороны Конгресса. Хотя Конгресс может как расширить, так и сократить полномочия президента. Например, в 2022 году Конгресс увеличил полномочия президента до 11,00 миллиардов долларов. В следующем году полномочия были увеличены до 14,50 миллиардов долларов. И на 2024 они были сокращены до 7,80 миллиардов долларов. И это означает, что максимальный размер поддержки с момента начала полномасштабной мог составлять 33,30 миллиарда долларов.

Как рассчитывается стоимость этого оружия? Поскольку, это оружие, которое достаточно долгое время лежит на складах, то стоимость этого оружия рассчитывается как разница между стоимостью закупки и уровнем износа этого оружия. Кстати, именно погрешности в расчете стоимости часто приводили к тому, что позже в результате аудита появлялись дополнительные средства.

Ну и конечно же, поскольку склады были освобождены от старых запасов, то Конгресс выделял деньги на закупку новых. И вот этот принцип замены и пополнения имеет определяющее значение, чтобы запасы США были готовы к будущему конфликту.

Суть работы второго механизма, который называется Инициатива содействия безопасности Украины заключается в том, что правительство может заключать прямые контракты с американскими производителями оружия и закупать у них оружие. Главным же недостатком такой программы является то, что для выполнения заказа надо расширять производственные мощности. То есть, надо заказывать, потом устанавливать новое оборудование, а все это требует времени. Также для выполнения самого заказа тоже надо определенное время. И все эти особенности производственного процесса не позволяют оперативно закрывать текущие потребности. Поэтому этот инструмент может быть полезным только в долгосрочной перспективе.

В любом случае, независимо от того какой механизм поддержки применяют наши американские союзники, в обоих случаях деньги тратятся американским производителям оружия. И каждый американский производитель оружия, получив такой заказ, дальше запускает в работу целую цепочку экономических процессов.

Если ему надо расширение производства, то он заказывает производственное оборудование у частных производителей этой продукции. Возможно он может также заказать строительные услуги для создания новых помещений. Также расширение производства это почти всегда новые рабочие места. Даже если расширение не понадобится, то когда компания получает заказ, то часть этих денег идет на зарплаты существующим работникам. Часть возвращается в бюджет в виде налогов. Еще часть тратится на закупку комплектующих, которые являются тоже налогоплательщиками, тоже создают рабочие места и имеют своих поставщиков тоже. Кроме того, сам производитель и его поставщики пользуются логистическими, юридическими или финансовыми услугами. И таким образом, производитель оружия запускает вокруг себя целую экосистему, которая влияет на экономическое благосостояние городов и целых регионов.

Поэтому мне довольно странно наблюдать за риторикой Трампа и его команды по поддержке Украины. Потому что таким образом он критикует поддержку внутреннего производства.

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Кто такой Павел Вернивский?

Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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