Историк объясняет, почему Трамп может отозвать приглашение до 14 декабря и как визиты Токаева и Хафтара повышают цену для Москвы.

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Путин оказался перед сложным выбором из-за приглашения Трампа в Майами: что грозит Кремлю / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Белый дом

Историк и публицист Сергей Климовский считает, что приглашение Трампа в Майами на саммит "Двадцатки" превратилось для Кремля в квест: согласие означает "провал переговоров", отказ - оскорбление Вашингтона, а в Конгрессе требуют Путина вообще не приглашать. Автор разбирает три "конспирологических" эпизода - визиты Токаева и Хафтара и интервью Лукашенко - и объясняет, почему европейский запрет для российских спортсменов запоздал. Публикуем его размышления.

Цена билета в Майами для РФ растёт, и капля конспирологии со спортом Конспирологи утверждают - спецслужбы существуют и заняты не только тем, что выманивают у правительств деньги на кофе с агентами и агентками. Их оппоненты утверждают - существование спецслужб недостаточно доказано, зато бог и инопланетяне не просто существуют, но и вмешиваются в повседневную жизнь. Демонологи и те, кто верит в существование тайного мирового правительства, внутри которого есть ещё более тайное правительство масонов, с презрением смотрят на всех. видео дня

Астрологи совсем ушли в тень, когда не оправдался прогноз раввина Шмуэля Каминецкого, поддержанный Гордоном из "Бульвара", - война РФ против Украины закончится до 15 января 2026 г. Прогноз был сделан в октябре 2025 г. Знающие люди тогда говорили, что это не раввин Шмуэль такой умный, а то, что он общается с американским Хабадом, за которым стоят каббалисты, имеющие доступ к Трампу и на четверть ставки консультирующие Моссад.

Они точно в курсе, ведь давно ведут неравную борьбу с "Чёрным интернационалом" Ватикана, а тот уже 500 лет сражается с Лондоном. С тех пор, как английская корона поссорилась с Римом, потому что папам надоело благословлять развод короля Генриха VIII, который очень хотел сына, но у него не получалось, и он продолжал эксперименты на брачном ложе. Поэтому Генрих VIII официально женился шесть раз, вопреки Ватикану, и коммунисты тоже разрешали гражданам СССР вступать в брак только шесть раз. Этот лимит отменили после распада СССР, и нумерологи с масонами проиграли битву за количество браков, но непонятно кому - Лондону или Ватикану.

Поскольку все эти тайные битвы не поддаются пониманию, перейдем к реальной геополитике с долей конспирологии и спорта.

В интервью "Блумберг" 24 ноября Зеленский объявил, что если Трамп не остановит войну до января, то он в январе подаст жалобу на него в новый Конгресс. Это не пародия на прогноз ребе Шмуэля, это официальное заявление. Когда журналист "Нью-Йорк Пост" пересказал это Трампу, тот рассмеялся и сказал, что у него нет ограничений по времени. Напомнило поговорку "Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах".

Но кремлевцам сейчас не до смеха - над ними висит приглашение "Путину" от Трампа в Майами для подписания соглашения о прекращении огня. Поэтому они напряжённо думают, где поставить запятую в фразе "отказать нельзя, принять" - до или после "нельзя". Для них это такой квест, что даже мрачный кремлевский барометр - профессор Соловей - уже не предвидит скорого перехода власти.

Если принять, то это означает "влипнуть в яму переговоров", как выражается Медведев, потому что быстро решить всё не удастся, поскольку со времён половцев и печенегов накопилось много вопросов. Если не принять, то ввязаться в войну с НАТО на территории РФ и обидеть отказом лично Трампа, Меланию, Виткоффа с Кушнером, папу Льва XIV и весь Пентагон.

Задачу усложняет то, что 19 ноября 20 конгрессменов, среди которых один республиканец, направили Трампу письмо с призывом не приглашать "Путина" в Майами на "Двадцатку". В сентябре аналогичное письмо направили 14 сенаторов от обеих партий. Вопрос: если "Путина" не приглашать, то кого тогда - Лаврова? Но чем он лучше "Путина"?

В Атланте на саммите глав МИД "Двадцатки" 30–31 октября европейцы уже устраивали обструкцию Лаврову - отказались с ним фотографироваться и спрашивали Рубио: "А этот что здесь делает?" В результате Рубио как председатель отменил групповое фото саммита. Лавров и Захарова тогда ужасно обиделись, особенно на немцев.

Обе палаты Конгресса движутся в направлении: если Трамп не хочет приглашать ЮАР на саммит, потому что там убивают белых, то почему он приглашает РФ, если она уже убила более полумиллиона украинцев и не только продолжает их убивать, но и настаивает, что имеет на это право. Неужели украинцы не настолько белые для Трампа, как иранцы, за убийство которых он намерен подать в суд на военно-клерикальное правительство Ирана?

Об этом намерении Трамп заявил в упомянутом интервью "Нью-Йорк Пост" в ответ на обещание Аббаса Арагчи подать в суд на США с требованием выплатить компенсацию за гибель 180 детей в результате случайного попадания бомбы в женскую школу в городе Минаб. Трамп объявил, что также подаст иск и будет требовать компенсации за убийство правящим режимом 75 тыс. иранцев и некоторого числа граждан США. Вопрос: в какой суд обратятся Тегеран и Вашингтон, если они не признают МУС, а в Иране приветствовали санкции, введенные США против судей МУС?

Вероятно, в китайский народный суд. Но Пекину не нужны исламские революционеры с ядерной бомбой - ни в шиитской, ни в суннитской, ни в ваххабитской и других версиях. Пекину более чем достаточно того, что он и так окружён ядерными державами - РФ, КНДР, Индией и Пакистаном. Поэтому Си Цзиньпин не возмущался войной с Ираном и не разрешил Ким Чен Ыну приехать в Шэньчжэнь, куда его приглашал Трамп и обещал личную встречу. Он вообще против дружбы Кима Третьего с Трампом, ведь предыдущие Кимы никогда не общались с США.

То, что встреча в Шэньчжэне - это точно не Ялта-2, до кремлевцев уже дошло, но пока не дошло, как быть с приглашением в Майами, цена билета куда растет на глазах.

Трамп же в любой момент до 14 декабря может сказать: извини, друг, видишь, как все взбудоражились, поэтому я отзываю приглашение, ведь ты не провел даже обещанного крупного обмена пленными, чтобы всех успокоить. Поэтому делегации РФ в Майами не будет, либо РФ будут представлять Ахмед Закаев как глава правительства Ичкерии, главы других национальных правительств и Михаил Ходорковский с Юлией Навальной, если московская оппозиция срочно не перегрызется между собой.

На рост цены билета влияет не только ядерная статья Медведева, после которой из Вашингтона через масонов передали Москве: "больше не наливайте, иначе будем считать это вашей официальной позицией", но и конспирология. Пока что есть три эпизода конспирологии.

Первый - визит Токаева к "Путину" 25 ноября. Официально - с целью обсудить ИИ, но кто поверит, что речь не шла о войне РФ против Украины. Особенно после того, как Токаев, находясь в июле в Омске, случайно встретил там "Путина" и спросил, когда тот намерен прекратить войну против Украины. "Путин" не знал, что ответить, и адъютант его превосходительства Песков произнес: "Видите ли, Касим Жомратович…". Конспирологи считают, что Токаев привез какие-то рекомендации из Пекина и от Организации тюркских государств. Возможно, условия вступления РФ в эту организацию, которые он предлагал 29–30 октября на её саммите в Анкаре.

Второй - публикация в Беларуси 24 ноября интервью Лукашенко, которое он дал ещё 17 ноября Анн Нива из французского консервативного журнала "Le Point". Лукашенко в нём заявил, что обсуждение архитектуры безопасности в Европе без Беларуси невозможно, в связи с чем предложил Зеленскому вместе съездить в Москву и посмотреть в глаза "Путину". Он также признался, что давно ведет переговоры с Францией, а не только с США, и лично перезванивает Макрону. Конспирологи считают, что Москва теряет и этого союзника. Но и без них ясно - Лукашенко хочет направить делегацию на переговоры в Абу-Даби и даже в Майами, что логично, но в Кремле нет консенсуса - признавать существование Беларуси или не признавать.

Третий эпизод - приезд 24 ноября диктатора и фельдмаршала Халифы Хафтара с тремя сыновьями к Эрдогану. Это первый визит Хафтара в Турцию, с которой он воевал. Поскольку Хафтару 83 года, то участие в поездке его сыновей понятно.

Хафтар обучался военному делу в СССР и был любимым генералом Каддафи. Но в 1987 г., когда тот послал его воевать с Чадом, он попал в плен. Армия Чада передала его ЦРУ, и он формировал из пленных ливийцев армию против Каддафи. Получил гражданство США и жил там. После революции 2011 г. вернулся в Ливию и вступил в армию международно признанного правительства, в составе которой воевал с каддафистами и исламистами. В 2015 г. объединил тех и других со своими личными сторонниками и создал на востоке Ливии международно непризнанное правительство, которое начало теснить армию международно признанного правительства.

Армия Хафтара, получавшая вооружение, деньги и бойцов от РФ, Египта, Саудовской Аравии и Катара, весной 2017 г. была близка к полной победе, но вмешались Турция и сирийские добровольцы. Очень скоро армия Хафтара оказалась на грани полного разгрома, но Египет пригрозил вступлением в войну всей своей армии при поддержке РФ. Трамп пригрозил Египту прекращением финансирования и остановил эту войну. По соглашению Хафтару оставили восток Ливии - Киренаику, которая традиционно была самостоятельной областью.

Прошло почти 10 лет после этого перемирия, и украинские казаки взорвали два военных корабля РФ возле дома Хафтара. Зеленский взял это на себя, как и синхронный подрыв корабля РФ возле калининградского укрепрайона и налет дронов на него, но взятие Казани на себя не взял. Хафтар не поверил, и Эрдоган предложил лично приехать, чтобы обсудить вероятность превращения турок в казаков, а казаков - в турок. По мнению конспирологов, он предложит Хафтару в обмен на переход на сторону добра какую-то часть Средиземного моря, которое Турция с международно признанным правительством Ливии разделили пополам в 2019 году. Это будет последний в жизни фельдмаршала переход на противоположную сторону. На этот раз ради сыновей. Желающих бурить в Ливии достаточно и без Трампа, и турки среди них.

Со спортом всё очевидно без конспирологии. Если Европа запретит въезд спортсменам РФ, то Трамп и Венс признают: европейцы действительно живут в согласии с высокими ценностями, а не просто хвастаются этим. Если бы этот запрет появился летом 2014 года, то РФ вряд ли решилась бы на захват Дебальцево, и тем более на вторжение 24 февраля. Как говорится, лучше поздно, чем никогда, но с той оговоркой, что чем позже, тем слабее эффект. Это если отбросить версию конспирологов, что Обама и Меркель специально позволили РФ захватить Крым и часть востока Украины, чтобы создать повод для ликвидации РФ как географического недоразумения.

О персоне: Сергей Климовский Сергей Климовский - украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является основателем киевского общественного музея "Замковая Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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