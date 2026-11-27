Политолог заметил в интервью американского спецпредставителя несколько путинских тезисов, а сценарий "Донбасс в обмен на НАТО" считает крайне нереалистичным.

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Фесенко проанализировал интервью Кушнера / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Политолог Владимир Фесенко проанализировал интервью спецпредставителя президента США Джареда Кушнера медиагруппе Axel Springer и пришел к выводу, что американский переговорщик, как и Трамп, склоняется к договоренностям преимущественно на условиях страны-агрессора. Автор разбирает, какие тезисы Кушнера совпадают с позицией Путина, почему сценарий "Донбасс в обмен на НАТО" нереалистичен и что Украине стоит делать вместе с европейцами. Публикуем его размышления.

Заявления Джареда Кушнера в интервью главе медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру вызвали большой резонанс. Они действительно заслуживают серьёзного внимания.

Во-первых, потому что Кушнер сейчас является главным ньюсмейкером по вопросам мирных переговоров, возможно, он де-факто стал главным переговорщиком от американцев. Во всяком случае, именно он публично формулирует переговорную позицию США.

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Во-вторых, США пока что играют решающую роль в мирных переговорах. Заявления Кушнера дают нам представление не только о переговорной позиции американцев по отдельным вопросам, но и об их общей позиции в переговорном процессе, об их отношении как к россиянам, так и к нам.

Интервью Джареда Кушнера - это диагноз. Диагноз и его как переговорщика, и позиции США в переговорах. Выводы, к сожалению, не очень оптимистичны.

Кушнер мыслит точно так же, как Трамп, хотя он более конкретен и содержателен. Их позиция - договариваться нужно преимущественно на российских условиях. Хотя и в форме компромисса.

Кушнер намекнул на неизбежность изменения границ. Что для нас, конечно, неприемлемо. Но он также признал, что переговоры по территориальному вопросу зашли в тупик. На мой взгляд, это абсолютный тупик, и вопрос лишь в том, когда американцы это наконец поймут. И им нужно в этом помочь.

По мнению Кушнера, чтобы разблокировать переговорный процесс, сначала нужно договориться об общей архитектуре безопасности и послевоенном устройстве Европы, а уже потом определять линию разграничения. И это огромная ошибка, которая может затянуть мирные переговоры на длительное время и вообще отвлечь внимание от главного вопроса - о прекращении огня.

Но наиболее тревожным является то, что Кушнер, как выяснилось, тоже находится под огромным влиянием Путина. Вот конкретные примеры:

Кушнер назвал главу Кремля Владимира Путина "гроссмейстером политики", похвалив его за манеру ведения переговоров, а также заявил, что лидер России стремится к миру и "демонстрирует сдержанность", обещая не применять ядерное оружие. В иной форме, чем у Виткоффа, но Кушнер тоже продемонстрировал восхищение Путиным. А это ведет к зависимости от Путина в переговорах.

Кушнер обвинил Украину в затягивании переговорного процесса с РФ из-за якобы "атаки" на резиденцию главы Кремля Владимира Путина в 2025 году. Это не соответствует действительности. Заявление Кушнера опровергают факты. Во-первых, удар украинских дронов по резиденции Путина на Валдае в конце декабря 2025 года не был подтвержден. Заявления российских властей опровергли американская разведка, военные аналитики, украинская сторона и местные жители. Но Кушнер повторяет позицию Путина. Во-вторых, не было никакого "затягивания" в переговорах с россиянами. В тот период активные переговоры американцы вели с нами, а не с россиянами. Активные переговорные контакты в январе 2026 года привели впервые к началу переговоров в трехстороннем формате, которые состоялись тогда в Абу-Даби 23 января 2026 года. Если и есть затягивание переговоров, то со стороны Кремля - с февраля и почти до ноября 2026 года, и сейчас.

Кушнер назвал войну в Украине "прокси-войной" Европы, которая якобы финансирует и вооружает украинцев против России, а также назвал опасения европейских стран относительно возможной агрессии со стороны РФ безосновательными (что европейцы зря боятся РФ). И это тоже известная путинская точка зрения.

В своём интервью Джаред Кушнер назвал два сценария завершения войны от команды Трампа:

Вариант 1: замораживание конфликта. Остановка боевых действий (прекращение огня) по текущей линии фронта без немедленного политического урегулирования территориальных споров с последующим заключением мирного соглашения.

Вариант 2: "Территории в обмен на НАТО". Отказ Украины от всей территории Донбасса в обмен на получение полноправного членства в Североатлантическом альянсе. Несмотря на наличие второго сценария на столе переговоров, Кушнер отметил, что пока Вашингтон не исходит из того, что мирное урегулирование обязательно будет предполагать вступление Украины в НАТО (поскольку для Кремля это "красная линия"), но полностью такую возможность не исключает.

Джаред Кушнер публично признал, что американцы действительно предлагали Украине сценарий "Донбасс в обмен на НАТО". Но он также скептически оценил его реалистичность.

От себя добавлю, что он крайне нереалистичен по двум причинам:

1) на него не согласится Кремль (для Путина отсутствие перспективы членства Украины в НАТО гораздо важнее, чем контроль над всем Донбассом);

2) его практическая реализация сомнительна, поскольку американцы будут требовать вывода украинских войск из Донбасса до того, как состоится сложная и длительная процедура вступления Украины в НАТО (если это произойдет), а это уже вопрос недоверия к обещаниям со стороны Трампа и его команды.

Однако главная проблема заключается в том, что оба эти сценария неприемлемы для Кремля. И чтобы решить эту проблему, американцам нужно оказывать давление на любимого Путина, а не на Украину. Но после интервью Кушнера возникают большие сомнения, что такое давление со стороны американцев возможно.

Общий вывод о Кушнере. Он такой же, как Трамп, только моложе, рациональнее, без эксцентричности Трампа и его болезненного самолюбования. Но такой же бизнес-циник.

Со стороны США мирные переговоры - это не вопрос справедливости (это цитата из Кушнера), это для перезагрузки отношений между США и Россией. Поэтому интересы Украины их интересуют лишь как переговорная проблема, которую нужно решить.

Главный вывод: Кушнеру также нельзя доверять, как и Виткоффу. Главный источник этого недоверия - сам Трамп. Я хорошо знаю, что большинство украинцев и так ему не доверяют. Поэтому особо акцентирую внимание на недоверии к Кушнеру специально для некоторых наших переговорщиков, которые иногда увлекаются переговорной игрой с американскими партнерами.

Что с этим делать?

Как я уже неоднократно писал, выход Украины из мирных переговоров станет лучшим подарком для Путина. Он как раз и хочет переговоров и договоренностей с США без Украины.

Поэтому нужна совместная с европейцами переговорная стратегия и тактика (которой пока нет):

Давление на американцев и жесткая позиция в отношении ультиматумов россиян, настаивание на наших общих условиях дальнейших переговоров.

Разработка особой тактики переговоров именно с Кушнером. Вот здесь я лично и публично обращаюсь к Буданову. Это ваша задача и ваша миссия, Кирилл Алексеевич, как украинского переговорщика и профессионального разведчика.

Обязательное расширение переговорного формата за счет ЕС, Турции и т. д. (даже Китая, если получится). Только так мы сможем нейтрализовать чрезмерную зависимость американских "посредников" от Путина.

Это не гарантирует быстрого и кардинального изменения переговорной ситуации, но может нейтрализовать (хотя бы частично) существующие в настоящее время риски.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958 года, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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