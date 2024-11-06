Трамп не фанат Путина: что нас ждет после выборов

Его победа гораздо больший вызов для Европы, чем для нас.

https://opinions.glavred.info/tramp-ne-fanat-putina-chto-nas-zhdet-posle-vyborov-10611794.html Ссылка скопирована

Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: realdonaldtrump, росСМИ

Давайте я вам скажу немного о раскрутке в отношении Трампа.

Как человек, который писал почему Трамп и трампизм популярны, почему они опасны и почему мир и США ждет период невероятных рисков и турбулентности, имею право все же напомнить некоторые вещи.

Американские институции свою битву еще не проиграли. Чем больше и сложнее система, тем труднее преодолеть инертность ее политики. Даже если ты очень хочешь. Поэтому мы действительно не знаем, смогут ли Трамп и его окружение реализовать все те замечательные планы по внутреннему контролю, которые они имеют.

видео дня

Трамп не фанат Путина. Трамп фанат исключительно Трампа. Здесь мы должны искренне радоваться, что он несет угрозу и нестабильность абсолютно всем. Всем демократиям и всем диктатурам.

Кроме того, существует примерно 0 причин, почему некоторые из самых болезненных санкций против России будут сняты. Потому что - опять таки - инерция. Плюс выгодность этих санкций для многих доноров Трампа. Для нас главное - и наши дипломаты с этим справятся - держать с США связи там, где это возможно.

Его победа гораздо больший вызов для Европы, чем для нас. Потому что наша диспозиция понятна: выжить, а дальше разбираться. Европе придется все же прощаться с 80-летней иллюзией "американского военного щита", как 2,5 года назад пришлось попрощаться с иллюзией "России как источника энергетической безопасности".

То же самое с Китаем. Торговую войну с Китаем ждет эскалация. А каким будет ответ Китая в Южнокитайском море мы не знаем.

Для нас и для всех сейчас ключевой является модель взаимодействия Трампа с Европой. Потому что вести торговую войну одновременно с Китаем и ЕС, конечно, можно, но это даже для США слишком разрушительная и рискованная стратегия. Потому что главная стратегия Китая последних лет - провоцировать разрыв между США и Европой, потому что это позволило бы КНР удержать один из ключевых рынков, если эскалации с США не избежать.

Будет, конечно, очень иронично, если Китай выберет не эскалацию, а усилит диалог с ЕС и в конце концов ЕС и Китай в торговой войне с США Трампа будут по одну сторону. Но история и не такие фортели подбрасывала.

Нам в этой ситуации следует сильно скорректировать свои ожидания от результатов этого этапа войны. И не потому что Трамп друг Путина. А потому что когда начнется попытка пересдать карты в треугольнике Китай - США - Европа, когда нас ждет неизвестно что в Юго-Восточной Азии (относительно которой и мы, и Россия - периферия), делать ставку, что мы будем в центре внимания - наивно.

Да, нам с очень высокой вероятностью придется искать возможность выпрыгнуть в переговоры и рассчитывать что конъюнктура в течение 2025 года нам в чем-то будет способствовать. Но переговоры и завершение этого этапа войны - это не вопрос нашего желания и не сценарий, который лежит на столе. К этому еще надо дойти обеим сторонам с помощью третьих сторон.

Россия первые месяцы победы Трампа будет ждать очевидных бонусов для себя, имея для этого причины из-за его риторики. За нас - уже зарезервированное на следующий год финансирование от Европы и "большой семерки", производственные возможности по оружию - созданные и строящиеся, раковость России и ее уязвимость. За них - ресурсное преимущество той стороны и наши же ошибки.

Ну и отдельно. Ждать, что у России есть шансы получить большие бонусы от мировой турбулентности - это бред от них и помиральная яма от нас. Уже сейчас Россию трясет ИГИЛ, элитарные разборки и низовое насилие, ибо ее система безопасности истощена войной здесь. Все будет становиться хуже. Поэтому они не станут сильнее, их ждет такой же системный кризис как СССР.

Поэтому да, нам будет очень трудно. Местами очень больно. В том числе от необходимости выбирать между (вероятно) очень неприятными опциями в краткосрочной перспективе. Но пережить Трампа у нас есть все возможности. А вместе с ним - и режим Путина.

Если повезет - даже немного со стороны понаблюдать за декадансом, в который скатывается мир. И немного на этом заработать. Мы же поняли, что в первую очередь надо быть циничными прагматиками? Главное - не отчаиваться, работать и думать. Другой мир нам не подвезут.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред