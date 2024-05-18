Трамп не даст Путину водить его за нос в Украине

У Трампа очень серьезные проблемы в рамках предвыборной кампании в США, он вынужден принимать непростые для себя решения.

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Трамп открыто больше не призывает Украину к капитуляции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Мирный план Трампа давно стал предметом дискуссий. Особенно после того, как он обещал закончить войну за считанные часы. Трамп поступил, как типичный политик, который идет на выборы: предложил простой рецепт решения сложной проблемы. Легко выдвигать инициативы, когда ты не несешь за них ответственности – за все хорошее против всего плохого и никакой конкретики. После этого Трамп нарвался на небезосновательную критику в The Washington Post, которая в апреле написала, что его план – это мир в обмен на территории, отказ Украины от Крыма и Донбасса. Газета Washington Post отражает позицию Демократической партии, и явно не будет отвешивать комплименты Трампу в ситуации, когда ставки в рамках избирательной компании слишком высоки. Теперь план Трампа получил определенную конкретизацию и на страницах книги America First Policy.

Трампа часто атакуют из-за того, что его инициативы предполагают фактическую капитуляцию Украины. Действительно, подобные опасения существуют, но на самом деле все немного не так. План меняется: если раньше он содержал, по сути, отказ от Крыма и Донбасса, то теперь появились элементы, которые больше дружат с реальностью.

Но прежде чем анализировать новые детали мирного плана Трампа, нужно разобраться, почему меняется его позиция.

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Конгресс США долгое время не мог принять злополучный и многострадальный пакет помощи Украине. Мы все прекрасно помним, какие мытарства он претерпел. Все внезапно перевернулось после того, как за считанные дни кардинально изменилась позиция Трампа. Он фактически снял с повестки требование трампистов об ужесточении миграционного законодательства – одного из штыков своей президентской кампании. Как политтехнолог я прекрасно понимаю, что Трампу это очень тяжело далось.

Почему Трамп так поступил? Приводятся несколько версий, среди которых лоббизм со стороны Британии: якобы бывший британский премьер нашла в своей телефонной книге номер Буша-младшего, который имеет серьезный авторитет у республиканцев. Еще говорят, что другой отставной британский министр лично обратилась к трампистам. Впрочем, это все прикладная конспирология. Лучше опираться на факты.

А факты говорят о том, что у Трампа очень серьезные проблемы в рамках президентской гонки. Трамп собрал в три раза меньше пожертвованию на свою кампанию, чем Байден. Избирательная кампания в США – дело дорогое и весьма прозрачное. Нехватка денежных средств незамедлительно скажется на ходе кампании.

Кроме того, в апреле между Байденом и Трампом сократился разрыв в рейтингах.

Еще одна проблема Трампа – судебные дела. Фактически каждый десятый доллар с избирательного бюджета уходит в специальный фонд на оплату адвокатов.

Также появилась вероятность того, что вице-президентом США может стать Никки Хейли, которая последовательно поддерживает Украину.

Все эти факторы, возможно, заставили Трампа изменить свою позицию и пойти на компромисс.

А это значит, что тот мирный план, который изначально выглядел как капитуляция Украины, будет изменен. Позиции этого плана уже отличаются от того, что было озвучено ранее.

Благодаря публикации книги некоммерческого аналитического центра America First Policy мирный план Трампа неожиданно стал публичным. В этой книге весьма немалый раздел посвящен конкретно Украине. Там представлена стратегия завершения войны. Правда, указаны замечания, что тезисы – это не позиция лично Трампа, а результат его бесед и консультаций с командой. И вот Трамп уже советует Украине не отказываться от своих территорий, акцент ставится на завершении войны дипломатическим путем. Нечто подобное уже писал в своем Twitter Илон Маск, который близок к Трампу.

Позиция Трампа заключается в том, что при Путине Украине не стоит рассчитывать на возвращение своих территорий. Их возвращение возможно только после смены политического руководства в Российской Федерации. Такой тезис можно понять, ведь у Путина, вопреки заявлениям профессора Соловья (который подает откровенную туфту с серьезным видом) о том, что он находится в холодильнике, со здоровьем все более-менее в порядке. Путин собирается править до 2036 года. Учитывая позицию окружения Путина и потенциального преемника, вряд ли можно рассчитывать на изменения в верхушке РФ. Поэтому Трамп считает, что мирные переговоры нужно начинать немедленно. Акцент на дипломатии и заключении мирного соглашения.

Пока будут идти переговоры, США заморозят поставки вооружений в Украину, чтобы, как считает команда Трампа, не продолжать бесполезное кровопролитие. Как только Киев и Москва подпишут соглашение, Штаты продолжат поставлять Украине оружие, чтобы ей было чем защищаться в случае нового нападения. Вместе с этим Украина должна отказаться от вступления в НАТО на определенный, но длительный срок. Возвращение самих территорий переносится на неизвестный период.

Как предполагает Трамп, в этот период Украина должна находиться под зонтиком НАТО. Альянсу потребуется выработать совершенно новый механизм коллективной защиты Украины от возможных посягательств России, направленных на продолжение войны. И здесь у меня возникает ассоциация с Будапештским меморандумом. Когда читаешь соглашения о гарантиях безопасности, становится тревожно, поскольку понятно, что мы в очередной раз можем получить гарантии моральной поддержки без реальной помощи. Украина в рамках Будапештского меморандума отдала не только ядерные боезаряды, но и стратегические и тактические носители ядерного оружия в обмен на обещания моральной поддержки. Слово assurances, указанное в документе, означает не гарантии, а поддержку. И такая поддержка может быть разной: не только военной, политической и дипломатической, но и просто моральной.

При этом Трамп предлагает механизм, который должен заинтересовать Российскую Федерацию. Санкции в отношении Москвы могут смягчить, но ввести специальный налог на энергоресурсы, за счет которого будет финансироваться послевоенное восстановление Украины.

Я думаю, что реализация плана Трампа возможна разве что после президентских выборов в США. Его политтехнологи будут настаивать на том, чтобы он не вдавался в конкретику. План выглядит лучше, чем он был изначально, однако на данный момент ни политическое руководство Украины, ни украинский народ его не примут. Украина верит и настроена на возвращение к своим границам в рамках 1991 года военным путем.

Что касается прогнозов профессора истории Майкл Киммэджа, который в своей статье для The Wall Street Journal предположил два сценария будущей политики Трампа по Украине – продолжение курса Байдена или эскалация с Россией – отмечу, что прогнозы в этой ситуации дело неблагодарное. Какой будет политика Трампа в политической реальности, можно будет рассуждать только после того, как начнут вырисовываться контуры его команды.

Реальный курс Трампа может существенно отличаться от предвыборной риторики. В рамках президентской кампании 2016 года он уже говорил, что Украина будет обузой для Вашингтона, однако когда стал президентом, снял негласное оружейное эмбарго для Украины и поставил летальное оружие. При Обаме давали лишь артиллерийские радары, внедорожники Humvee, оптику и электронику. И только во время президентской каденции Трампа в Украину пошли ПТРК Javelin и Stinger.

В целом, Трамп рассчитывает, что сможет договориться с Путиным. Но Кремль умеет и любит играть "краплеными" и водить за нос своих визави. Импульсивный Трамп может обидеться и в ответ сделать акцент на более серьезной и массированной поддержке Украины. Трамп будет способен к таким действиям, если его позиция не найдет взаимности у российского руководства.

Акцентирую внимание и на том, что я не отношусь к тем экспертам, которые считают, что победа Трампа гарантирована. Возможны разные варианты развития событий. Особенно в условиях, когда когнитивные способности Байдена стали притчей во языцех, а за Трампом тянется скандальный шлейф и судебные дела. Посмотрим, каким будет вердикт присяжных, и чем закончится эта история.

Пока рано говорить о Трампе, как о будущем президенте США. Я бы с выводами не спешил. Однако нужно готовиться и к такому сценарию, раскладывая яйца по нескольким корзинам. Украине лучше не повторять прошлых ошибок и открыто поддерживать одного из кандидатов. Чтобы потом никто не говорил, что Трамп не любит Украину. Политика ведь предполагает, что иногда личные амбиции нужно спрятать в задний карман и руководствоваться реальным положением вещей.

Подводя итоги, нужно сказать, что Россия пока на кураже и не собирается ни с кем вести переговоры. У Москвы совершенно иные планы. Ее цель – при помощи военной силы дожать Украину до отказа от территорий, причем аппетиты растут. Нарушить планы могут только ВСУ. Армия – единственная сила, на которую Украине следует полагаться. Союзников у нас нет. Есть партнеры, позиция которых может быть весьма переменчивой. В Евросоюзе НАТО страны по-разному относятся к европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Также проблема состоит и в том, удастся ли благодаря американской военной помощи, которая еще доставляется в Украину, стабилизировать ситуацию на фронте. Из Харьковской области, к сожалению, приходят неутешительные новости. Динамика для нас негативная.

Пока что все варианты мира – китайский, стамбульский и план Трампа – по сути, фактически предусматривают отказ от наших Крыма и Донбасса. Россия планирует до осени выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Боюсь, на этом аппетиты агрессора не закончатся.

Главная задача Украины – продержаться до ноября-января 2024-2025 годов. Вот после этого станет понятно, чего ожидать. Нужно готовиться, в том числе, и к победе Трампа.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.



Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра Третий сектор, специально для Главреда

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