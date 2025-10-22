Трамп нашел слабое место Путина

Дипломатия начинает выходить на первое место. И здесь для нас не меньше ловушек и проблем или на поле боя.

Есть такое понятие "туман войны" - неопределенность и изменчивость на поле боя. Но сегодня мы больше имеем дело с "туманом дипломатии", когда собственно изменчивость и неопределенность позиций Трампа и Путина, порождают много спекуляций.

В ближайшие дни вы будете снова читать кучу глупостей, о том, что якобы сказал Трамп, или путин. Большинство из этого будет абсолютным фейком, который будут вбрасывать сми, которые когда-то декларировали стандарты журналистики. Хайп сегодня единственный стандарт журналистики.

Но факты будут такие:1. Трамп не идиот. Он нашел слабое место путина - Томагавки. Эту карту он просто так сливать не будет. 2. Время уже не играет на путина. Он это знает. Поле боя не дает ему желаемого результата. Поэтому он будет выгрызать его дипломатией. 3. Нам надо выдержать возможно самый тяжелый период войны до весны.

Дипломатия начинает выходить на первое место. И здесь для нас не меньше ловушек и проблем, чем на поле боя.

Самое важное держать следующую линию - пусть Путин практически покажет готовность к миру. Трамп тоже хочет практического шага, чтобы перестать выглядеть идиотом. Эта линия будет разбивать карты россиян.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

