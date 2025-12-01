Трамп кончается, его рейтинг катится в пропасть

Новый опрос авторитетнейшего Gallup: рейтинг Трампа катится в пропасть.

https://opinions.glavred.info/tramp-konchaetsya-ego-reyting-katitsya-v-propast-10720103.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп / Фото: Белый дом

Не одобряют его деятельность уже 60% (+6 по сравнению с предыдущим опросом), одобряют только 36% (-5).

Такие показатели (даже лучше на один процент) из американских президентов по опросам Gallup имел только Байден после знаменитых дебатов, которые привели к тому, что он отказался от намерения вновь баллотироваться в президенты. Трамп - хромая утка, ковыляющая к своему финалу. Не надо так серьёзно реагировать на его бредовые требования и заявления.

Думаю, что грозное заявление Трампа о закрытии неба над Венесуэлой связано с информацией о дальнейшем падении его рейтинга. Старик решил по примеру других претендентов в "отцы народа" поднять свою опавшую популярность маленькой победоносной войной. Однако ни на что серьёзное он не способен — как всегда подменяет реальность информационной шумихой. США сейчас не готовы к масштабной сухопутной интервенции в Венесуэлу, а по-другому режим Мадуро не свергнуть.

видео дня

Источник

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред