Трамп кончается, его рейтинг катится в пропасть

Не одобряют его деятельность уже 60% (+6 по сравнению с предыдущим опросом), одобряют только 36% (-5).
Такие показатели (даже лучше на один процент) из американских президентов по опросам Gallup имел только Байден после знаменитых дебатов, которые привели к тому, что он отказался от намерения вновь баллотироваться в президенты. Трамп - хромая утка, ковыляющая к своему финалу. Не надо так серьёзно реагировать на его бредовые требования и заявления.
Думаю, что грозное заявление Трампа о закрытии неба над Венесуэлой связано с информацией о дальнейшем падении его рейтинга. Старик решил по примеру других претендентов в "отцы народа" поднять свою опавшую популярность маленькой победоносной войной. Однако ни на что серьёзное он не способен — как всегда подменяет реальность информационной шумихой. США сейчас не готовы к масштабной сухопутной интервенции в Венесуэлу, а по-другому режим Мадуро не свергнуть.
О персоне: Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред