Кто будет новым главой ОП и почему глобально это не имеет значения

Никто ни во власти, ни в оппозиции не говорит о системных изменениях, считает Денисенко / Коллаж: УНИАН, ВР

Последние дни все СМИ соревнуются в том, кто угадает имя нового главы офиса. Но если попытаться подняться над персоналиями и посмотреть на ситуацию сверху - это не имеет никакого значения.

1. Наша проблема не в персонах, а в кризисе системы управления. Смена Ермака на кого-либо не может изменить систему. Смена персон приведет лишь к усилению/ослаблению определенных групп влияния. И, возможно, временно снизит уровень напряжения в обществе (и это очень важно).

2. Институционально, украинское государство держится на:

- силовиках, которые выполняют прежде всего карательные, а не правоохранительные функции. Силовики являются главной вертикалью власти. Бюрократическая вертикаль является вторичным элементом. И эта система образовалась не в 2019 году. Ее корни идут со времен Кучмы, но в предыдущие времена она имела другой уровень арбитража и другой тип межвидовой конкуренции.

- Региональных элитах, которые преимущественно создают свои замкнутые региональные среды, но на этом этапе они считают, что им выгоднее жить в этой полуавтономии с государством Украина чем где-либо (отсюда кардинальное отличие поведения региональных элит от событий на Донбассе и в Крыму 2014 года.

- Политически раздробленная и еще не оформленная в политические субъекты армия.

- Украинский народ, который оформился в политическую нацию и сейчас консолидирован в страхе потерять государство, как опору для нормального будущего.

3. Во всей этой истории Ермак отвечал за пункт 1. Смена руководителя офиса президента приведет исключительно к тому, что концентрация влияния на вертикаль силовиков станет меньше и мы получим автономизацию силовиков, а не изменения в системе. А это в свою очередь, приведет лишь к двум последствиям:

- усиление/ослабление определенных групп влияния;

- Ослабление президента, который еще месяц назад имел очень высокий уровень консолидации власти;

4. В этом всем есть свои безусловные плюсы, ведь система управления явно деградировала. Но пока никто: ни во власти, ни в оппозиции не говорит о системных изменениях. Поэтому сейчас мы будем иметь смену фамилий, наверное новые уголовные разоблачения и все.

5. Возможна ли дискуссия о другом будущем? Думаю, теоретически, об этом можно будет говорить исключительно в рамках будущей предвыборной кампании, если кто-то из кандидатов сможет навязать эту самую дискуссию. Других вариантов пока не видно.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

