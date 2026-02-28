Укр
Время упущено: Максим Яли о шансах на свержение режима аятолл в Иране

Максим Яли
28 февраля 2026, 20:41
Политолог-международник Максим Яли анализирует, почему время для внутреннего восстания в Тегеране было упущено и как выживание ключевых фигур режима определит судьбу военной операции.
Трамп, удар по Ирану
Удары по Ирану ставят под угрозу стабильность региона / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Эскалация на Ближнем Востоке перешла в фазу прямого военного столкновения, что ставит под угрозу стабильность всего региона. Политолог-международник Максим Яли анализирует начатую операцию США и Израиля, фокусируя внимание на политической выживаемости тегеранского режима и внутриамериканских предвыборных интересах Дональда Трампа. Автор рассматривает вероятность перерастания ударов в затяжную войну и оценивает реальность планов по смене власти в Иране в нынешних условиях.

О ключевых сценариях и рисках конфликта — читайте в авторском материале.

С утра начались совместные удары по Ирану со стороны Израиля и США.

В ближайшие дни , пока эти удары будут продолжаться, главными будут несколько вопросов:

1. Выживут ли ключевые фигуры иранского режима, в первую очередь аятолла Хаменеи.

2. Насколько серьёзные потери будут среди американских солдат в ходе иранских ударов по американским базам в регионе Персидского залива.

От этих факторов будет зависеть во многом итог этой военной операции и её продолжительность.

Шансы на то, что она перерастёт в полноценную широкомасштабную войну на данный момент минимальны. В первую очередь из-за рисков лично для Трампа и Республиканской партии в контексте выборов в Конгресс в ноябре.

Сейчас Трампу нужна "маленькая победоносная война" на фоне отмены Верховным судом США его тарифов.

Но ввязываться в полномасштабную войну на подобие иракской кампании образца 2003 -го года он точно не намерен.

Цель - свержение режима аятолл.

Но, с моей точки зрения, время было упущено, когда протесты в Иране носили массовый характер еще несеолько месяцев назад.

В прошлом году удары по Ирану со стороны Израиля и США наоборот сплотили иранское общество вокруг режима.

Наиболее активная часть протестующих была уже либо убита , либо находится в тюрьмах.

Так что если ключевые фигуры режима выживут, шансы на его свержение резко упадут.

О персоне: Максим Яли

Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

Время упущено: Максим Яли о шансах на свержение режима аятолл в Иране

