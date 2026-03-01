До конца месяца в Иране сменится режим: Шулипа - о ликвидации Хаменеи

На фоне стремительных изменений в архитектуре безопасности на Ближнем Востоке мир стал свидетелем исторического перелома, способного коренным образом переформатировать глобальный энергетический и политический ландшафт.

В центре внимания — крах иранской вертикали власти и его прямое влияние на устойчивость российского агрессора. Юрий Шулипа, известный правовед и политический аналитик, рассматривает эти события не только через призму падения цен на нефть, но и как предвестник неизбежной дестабилизации московского режима. Автор анализирует потерю Кремлем ключевого военного союзника и объясняет, почему события в Тегеране являются репетицией будущего для РФ. Подробнее о геополитических последствиях и новых угрозах для Мордора — в материале.

Праздничное! Главный иранский фашист и террорист Аятолла Хомейни ликвидирован силами Армии обороны Израиля! Слава Богу!

Ликвидирована верхушка иранских топ-фашистов и террористов!

До конца месяца в Иране сменится режим, а через несколько месяцев откроется рынок иранской нефти, что приведет к падению цен на нефть.

Каковы последствия ликвидации фашистского террористического режима в Иране для Москвы:

1. Очередное моральное геополитическое поражение, Москва почти потеряла влияние за пределами территории бывшего совка, сохраняя небольшую степень влияния в 3-х отсталых диктаторских странах Африки и т.н. Северной Корее. Закавказье, Сирия, Венесуэла, Куба и Иран уже в прошлом. Не смогли спасти родственную фашистскую диктатуру.

2. Потеря военного союзника: из бывшего военного союзника новый Иран станет противником российской фашистской диктатуры. Возможна интеграция Ирана в союзное государство с Азербайджаном и Турцией по формуле: три страны, один народ! Это будет сильнейший геополитический удар по Москве.

3. Ускорение экономического спада Мордора из-за открытия иранского нефтяного рынка.

А самое главное! Главное мировое событие 28 февраля 2026 года следует рассматривать как репетицию уничтожения верхушки московского фашистского террористического режима военно-воздушными силами Украины при военной поддержке США.