До конца месяца в Иране сменится режим: Шулипа - о ликвидации Хаменеи

На фоне стремительных изменений в архитектуре безопасности на Ближнем Востоке мир стал свидетелем исторического перелома, способного коренным образом переформатировать глобальный энергетический и политический ландшафт.
В центре внимания — крах иранской вертикали власти и его прямое влияние на устойчивость российского агрессора. Юрий Шулипа, известный правовед и политический аналитик, рассматривает эти события не только через призму падения цен на нефть, но и как предвестник неизбежной дестабилизации московского режима. Автор анализирует потерю Кремлем ключевого военного союзника и объясняет, почему события в Тегеране являются репетицией будущего для РФ. Подробнее о геополитических последствиях и новых угрозах для Мордора — в материале.
Праздничное! Главный иранский фашист и террорист Аятолла Хомейни ликвидирован силами Армии обороны Израиля! Слава Богу!
Ликвидирована верхушка иранских топ-фашистов и террористов!
До конца месяца в Иране сменится режим, а через несколько месяцев откроется рынок иранской нефти, что приведет к падению цен на нефть.
Каковы последствия ликвидации фашистского террористического режима в Иране для Москвы:
1. Очередное моральное геополитическое поражение, Москва почти потеряла влияние за пределами территории бывшего совка, сохраняя небольшую степень влияния в 3-х отсталых диктаторских странах Африки и т.н. Северной Корее. Закавказье, Сирия, Венесуэла, Куба и Иран уже в прошлом. Не смогли спасти родственную фашистскую диктатуру.
2. Потеря военного союзника: из бывшего военного союзника новый Иран станет противником российской фашистской диктатуры. Возможна интеграция Ирана в союзное государство с Азербайджаном и Турцией по формуле: три страны, один народ! Это будет сильнейший геополитический удар по Москве.
3. Ускорение экономического спада Мордора из-за открытия иранского нефтяного рынка.
А самое главное! Главное мировое событие 28 февраля 2026 года следует рассматривать как репетицию уничтожения верхушки московского фашистского террористического режима военно-воздушными силами Украины при военной поддержке США.
По персоне: Юрий Шулипа
Юрий Шулипа - юрист, правозащитник, публицист, политический эксперт. Директор Международной ассоциации "Институт национальной политики". В 2015 году получил гражданство Украины. Является автором:
4-х научно-практических пособий, 3-х книг и 2-х монографий.
