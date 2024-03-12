Трамп кое-что не договаривает относительно Путина

Он, конечно, на словах "уважает Орбана", как он говорит, но точно не давал никому права говорить от его имени.

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Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом

По поводу рассказов Орбана о том, что ему говорил Трамп на встрече, что он не даст Украине ни копейки, это мне напомнило старый одесский анекдот.

Разговаривают два друга.

- Вот все говорят: "Карузо! Карузо!" А я послушал - так ничего особенного.

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- Вы слышали Карузо?!

- Нет. Мне Рабинович напел.

Во-первых, мы не знаем, как на такие охотничьи байки отреагирует сам Трамп.

Он, конечно, на словах "уважает Орбана", как он говорит, но точно не давал никому права говорить от его имени.

У Трампа есть авторитарные замашки, но это означает, что в стае он главный, а все остальные бегают и заглядывают ему в рот. Это с одной стороны его слабое место, а с другой - означает, что в соревновании "кто здесь самый крутой пацан" он не будет терпеть конкурентов.

Поэтому, когда он говорит, что готов договариваться даже с Путиным, но не договаривает, что будет, если его Путин не послушает, то там могут быть не очень приятные варианты.

О последствиях таких вариантов уже не скажут "вагнеровцы", по которым Трамп дал приказ долбануть в Сирии, и генерал Солеймани, на которого приземлилась ракета прямо на территории Ирана.

Поэтому задача Украины - поставить его и Путина в такое положение, чтобы у Трампа выбора не было. А это возможно сделать только собственным оружием и ударами по территории сами понимаете кого.

Кстати, Трамп - лоббист нефтегазового сектора, поэтому уменьшение присутствия россиян на этом рынке ему интересно, потому что миром движут интересы, а не лозунги.

Если сами не будем ворошиться, то конечно может быть и такой вариант, о котором говорит Орбан. Запад инвестирует в охотников, а не в жертв, потому что охотники имеют перспективу.

Собственно, Украине помогают без каких-либо бумаг, потому что украинцы показали, что способны быть "охотниками". Надо продолжать продолжать. Тогда изменения в Вашингтоне нас не будут обходить.

Во-вторых, если он действительно начнет реализовывать то, о чем говорит, то получит прямо противоположный результат.

Европа будет вынуждена становиться более самостоятельной в военном плане, развивать свой ВПК. А это - уменьшение заказов для американского ВПК как со стороны Европы, так и на внешних рынках.

Это не только уменьшение доходов ВПК, лоббистом которого является Трамп, но и уменьшение влияния США по всему миру. То есть концепция "Make America Great Again" пойдет как-то не туда.

И многое другое, о чем я писал.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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