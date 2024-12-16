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Трамп, изоляционизм и уроки истории: повторит ли Америка ошибки прошлого?

Виталий Портников
16 декабря 2024, 06:06
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Как изоляционистская политика может поставить под угрозу безопасность США и мира: исторические параллели и уроки ХХ века.
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фейсбук Дональда Трампа

Митч Макконнелл, бывший лидер республиканцев в сенате и один из ветеранов американской большой политики, предупредил, что после победы его однопартийца Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов мир становится очень и очень опасным.

Этот вывод Макконнелл, убежденный консерватор и союзник Трампа по многим принципиальным внутриполитическим вопросам, делает, опираясь на главное отличие между собой и Трампом - а именно откровенно изоляционистские взгляды нового старого президента. И напоминает, что в 30-е годы прошлого столетия, накануне Второй мировой войны, лозунги сторонников изоляционистской политики ничем не отличались от лозунгов и взглядов Трампа и его сторонников. Макконнелл уже выступал с аналогичным предупреждением в дни, когда праздновался юбилей высадки войск союзников в Нормандии, и напоминал, что именно политическая недальновидность американской элиты привела к тому, что молодые американцы вынуждены были гибнуть на побережье оккупированной нацистами Франции. Однако сто лет назад такие взгляды воспринимались бы скорее как экстравагантные.

Американцы и знать ничего не хотели о внешнем мире. Политическая позиция президента Вудро Уилсона, который настаивал на участии США в мировой политике и считал именно такое участие гарантией от повторения войны, потерпела полный крах. Ее откровенно высмеивали самые богатые и влиятельные американские богачи, илоны маски тех времен, среди них было немало откровенных сторонников "сильной руки" Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Самый яркий, на мой взгляд, пример - миллионер Джозеф Кеннеди, который за свою поддержку предвыборной кампании Франклина Рузвельта получил должность посла в Лондоне и был уверен в неизбежном поражении Великобритании в войне с Германией.

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Эта неадекватность и симпатии к фюреру стоили Кеннеди политической карьеры, но не уменьшили его влияния: один из его сыновей стал самым популярным президентом страны, двое других - сенаторами, а внук, также известный симпатиями к ультраправым политикам, будет возглавлять департамент здравоохранения в администрации Дональда Трампа. Ну и, разумеется, что если бы Рузвельт не был изоляционистом, он никогда не стал бы президентом США - как и все его предшественники после Уилсона он присягал господствующей в обеих главных партиях страны внешнеполитической идеологии.

Будущие биографы перепишут образ Рузвельта и будут настаивать, что он только изображал из себя изоляциониста, чтобы прийти к власти - и действительно, великий президент имел гораздо более широкий взгляд на мир, чем другие американские политики его поколения. Но изоляционистом Рузвельт все же был и в европейские дела вмешиваться не желал. Даже после Перл-Харбора он колебался с объявлением войны Германии, чтобы не втянуться в противостояние на далеком континенте. Отказаться от сомнений его заставил Адольф Гитлер, который объявил войну Америке, не ожидая решения Рузвельта.

В американском изоляционизме столетней давности нет ничего неожиданного. Первая мировая доказала рядовому американцу, в каком опасном мире он живет, - и реакцией на эту опасность стало желание закрыться в Америке, как улитка в ракушке. Политики, как это обычно бывает в Соединенных Штатах, просто отвечали этому общественному запросу. В результате американцы вынуждены были воевать, потому что их равнодушие расценили как слабость. После Второй мировой войны американское общество сделало противоположный вывод - нельзя сохранить мир, а значит и спокойствие в самих США, без сильной Америки. И вера в этот тезис ослабла с исчезновением послевоенных генераций - по большому счету, первым послевоенным американским президентом, желавшим идти изоляционистским "антивоенным" путем, был не республиканец Трамп, а демократ Барак Обама.

Так что Трамп - отражение американского страха перед тяжелыми предвоенными временами и американского желания снова спрятаться в раковину - о чем и говорит Митч Макконнелл, который сравнивает наш мир с миром перед Второй мировой. Конечно, Трамп и сторонники Трампа к нему не прислушиваются - но это уже не имеет никакого значения, потому что эффект улитки снова сработает, и враги Америки снова воспримут ее равнодушие за слабость. И зря, потому что Америка будет защищаться и перейдет в наступление, если ее попытаются унизить и припереть к стенке.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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