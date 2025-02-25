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Трамп и Путин не закончат войну, а заставят ее повториться в более страшном и кровавом виде

Петр Олещук
25 февраля 2025, 08:00
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Трамп будет разочарован, ведь Путин не хочет завершения войны и манипулирует новой американской администрацией.
США постепенно переходят на позиции России, но не смогут навязать Украине тупое воспроизведение российских прихотей
Закончить войну в Украине за неделю невозможно, Украина не будет выполнять договоренности Трампа и Путина / Коллаж: Главред

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп уверен в своей способности заключить соглашение с Россией о прекращении войны уже на этой неделе. Не буду оригинальным и скажу, что закончить войну в Украине на этой неделе невозможно. Этот скепсис разделяет и президент Украины Владимир Зеленский. Ведь даже при наличии принципиального согласия сторон согласование отдельных моментов потребует гораздо больше времени.

Скепсиса добавляет и заявление представителя Трампа в переговорном процессе Стивена Виткоффа, который отметил, что основой соответствующих соглашений могут быть "стамбульские договоренности". На самом деле "стамбульские договоренности" являются симулякром, которого никогда не существовало, потому что по итогам консультаций, которые проводились в Стамбуле в 2022 году, не было согласованного текста договоренностей. Большую часть этих договоренностей должны были вынести на личное обсуждение президентов Украины и России, но этого так и не было сделано. Тем не менее, Путин постоянно апеллирует к "стамбульским договоренностям" как к основе итоговых мирных соглашений.

Впрочем, "стамбульские договоренности" абсолютно неприемлемы для Украины прежде всего потому, что они предусматривают серьезное ограничение суверенитета нашей страны. И это касается не только требования предоставления русскому языку статуса второго государственного в Украине или признания российскими оккупированных территорий, но и ограничения Вооруженных сил Украины, жесткого закрепления нейтралитета нашего государства (не просто невступление в НАТО), ограничения любых военных союзов и военного сотрудничества за пределами Украины. Все это делает Украину беззащитной перед российской агрессией.

Поэтому вполне очевидно, что на основе "стамбульских договоренностей" никаких итоговых договоренностей быть не может. Если Виткофф и Трамп надеются за неделю на основе путинской шпаргалки до чего-то дойти, то их ждет разочарование – такого не будет. Не знаю, сколько им нужно времени, чтобы это осознать – неделя, месяц или больше, но рано или поздно они это поймут.

Смотрите видео, в котором Петр Олещук рассказал, приведут ли переговоры Трампа и Путина к окончанию войны в Украине:

Хочет ли Путин прекращения войны уже на этой неделе? Не лично, но он ответил на этот вопрос. Лавров заявил, что россияне готовы к переговорам с Украиной и с Евросоюзом, но при этом они будут продолжать боевые действия, пока не достигнут своих целей. Это, как по мне, очень четкий ответ о перспективах любых переговоров с Россией и любого "мира" с россиянами.

Для того, чтобы война закончилась, а не приостановилась на время и не началась снова, когда Россия восстановит силы, нужны надежные гарантии безопасности. К этому постоянно апеллирует Украина и президент Зеленский. Гарантии безопасности могут быть разные и комплексные. Наиболее дешевая гарантия безопасности – это членство Украины в НАТО. Дешевая – потому что, если Украина становится частью системы коллективной безопасности, она вместе со всеми другими государствами вкладывается в собственную безопасность и безопасность других государств-членов Альянса. Если Украина не становится членом НАТО, ей придется самостоятельно обеспечивать надлежащий уровень собственных Вооруженных сил и всего, что этого касается: надо иметь армию численностью не менее 800 тысяч, надо иметь соответствующие вооружения, ракеты, дроны, артиллерию и тому подобное. Все это будет очень дорого стоить, и, очевидно, что Украина самостоятельно не сможет все это обеспечить в полной мере. Значит, нужна будет помощь партнеров, капитальные инвестиции в украинскую оборонку на десятилетия вперед, чтобы Украина могла самостоятельно отразить российскую агрессию.

Другой гарантией может быть введение в Украину миротворцев. Этот вариант тоже рассматривается, но сам по себе он не сможет быть гарантией безопасности, но в комплексе может быть элементом гарантий безопасности. Если все это будет введено, высоко вероятно, что россияне не попытаются возобновить боевые действия через некоторое время.

Если основой будут "стамбульские договоренности", это будет означать, что война повторится в еще более страшном и кровавом виде через небольшой промежуток времени – через несколько лет.

Украина, скорее всего, не будет иметь другого выбора, кроме как отказаться от выполнения договоренностей Путина и Трампа, поскольку они неприемлемы для нас. Украина просто не сможет их выполнить. Ведь разоружение украинских Вооруженных сил без каких-то гарантий возможности отражения российской агрессии – это просто самоубийство, никто на это не пойдет. Придется бороться в таких условиях, которые были в 2022 году, когда никакой помощи США не было, и Штаты говорили только о том, что украинской власти нужно бежать из Киева.

Ситуация повторяется – США снова ведут игры с Россией. Интересно, что этим занималась и администрация демократов, и администрация республиканцев. Все они пытаются любой ценой договориться с Россией, чтобы таким образом якобы решить проблему.

Как будет действовать Трамп, когда увидит, что его идея о достижении быстрого мира в Украине не может реализоваться, – это интересный вопрос, на который сегодня ни у кого нет ответа.

Трамп перед своей командой поставил задачу – как можно быстрее и любой ценой добиться прекращения войны в Украине. Поскольку россияне не идут ни на какие уступки, американцы постепенно переходят на позиции России. Но навязать Украине тупое выполнение российских прихотей не получится.

Шантажировать Украину особо нечем, потому что помощи США уже и так не оказывают и ничего не обещают. Разве что Штаты могут шантажировать отключением Starlink, но Украина к этому готовится.

Собственно говоря, никакая помощь со стороны США не может перекрыть те риски, которые создадут гипотетические договоренности Трампа и Путина для Украины.

Поэтому трудно сказать, чем закончатся переговоры Трампа и Путина, но, похоже, что Путин и не рассчитывает на их результат. Путин и так добивается своих целей: он уже прорвал дипломатическую изоляцию, вошел в круг государств, с которыми общаются США публично и открыто, путем манипуляций администрацией Трампа добивается прекращения любой помощи Украине на время или навсегда. Поэтому Путин выигрывает время и достигает дипломатических результатов, а на данном этапе это его вполне удовлетворяет. Путина вполне устраивает то, что Трамп стремится прекратить огонь, он манипулирует этим стремлением и, похоже, на данном этапе даже не планирует завершать войну.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук

Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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