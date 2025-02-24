Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Когда-то я был уверен, что моему поколению выпало жить в постистории

Павел Казарин
24 февраля 2025, 21:16
73
Казалось, что все события уже произошли, а правила установлены. Империи распались, независимости получены, войны завершены. Легко верилось, что история стала на рельсы и каждый может предсказать их траекторию.
Когда-то я был уверен, что моему поколению выпало жить в постистории
Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Страна воспринималась как нечто, выстраданное другими. Ее завоевали люди с банкнот и мемориальных досок. Казалось, что задача моего поколения - только стирать пыль с памятников и пьедесталов.

Я ошибался.

Оказалось, что моему поколению выпало жить в самый субъектный период истории страны. Что от наших решений или бездействия зависит ее будущее. Что независимость - это теорема, которую нужно доказывать каждый день.

видео дня

За последние три года некоторые мои друзья стали улицами. Другие - памятниками. Моим внукам в школе будут задавать биографии тех, с кем мы сегодня переписываемся в мессенджерах. Портреты наших современников будут созерцать с украинских банкнот, и единственное, что может этому помешать, - это отсутствие украинских банкнот.

Если раньше каждый из нас был хранителем истории, то теперь нам суждено стать ее соавторами. На фоне нынешних вызовов довоенные проблемы рискуют казаться "теплыми" и "ламповыми". Единственная сложность в том, что наша турбулентность совпала с глобальной - и теперь старые правила и ориентиры перестают работать.

Взрослых в комнате становится все меньше и меньше.

Раньше мы воспринимали Соединенные Штаты как хранителя демократии и мирового порядка. А теперь американские избиратели избрали президентом человека, который угрожает союзникам и заключает сделки с диктаторами. Страна, десятилетиями инвестировавшая в "soft-power", теперь разменивает дублоны авторитета и репутации на медяки мелочной популярности.

Россия долгое время воспринимала себя как антитезу демократии. Уверяла, что ценностей не существует - в отличие от ценников. Что мир построен на цинизме и интересах. Победа Дональда Трампа должна убеждать жителей Кремля в их правоте. В новой реальности Виктор Орбан и Роберт Фицо уже не выглядят рудиментами прошлой эпохи, а скорее пророками новой.

Добавьте к этому рост популярности правых в Европе. Радикализацию повестки дня в старых демократиях. Электоральные неожиданности, рожденные соцсетями, например в Румынии. Центробежные лозунги в странах ЕС. И получим тот же фон, на котором Украина отбивается от империи.

Старая линия противостояния в мире коренным образом изменилась.

После Второй мировой она пролегала между рыночными демократиями и плановыми диктатурами. Считалось, что рынок и благосостояние сами по себе ведут к свободе. Что стоит только включить государство в мировую торговлю - и оно неизбежно станет частью демократического мира. Это было ошибкой.

Новая линия противостояния теперь проходит между рыночными демократиями и рыночными диктатурами. Последние лишены родовых болезней своих предшественников. Они умеют конкурировать, торговать, быть эффективными, а вместе с тем - учиться на ошибках. А еще они способны предлагать населению не только победу марксизма, но и вполне ощутимое благосостояние.

Линия разлома между демократиями и диктатурами стала более тонкой. Когда-то она имела рельеф, потому что опиралась на экономическую модель. А теперь переход к несвободе стал более незаметным, потому что сопровождается не бедностью и дефицитом, а демонтажем институтов и разрушением механизмов сдержек и противовесов.

Нам выпало воевать в условиях отсутствия правил.

Раньше было проще. Мы жили на послевоенном наследии - и любое событие можно было соотнести с аналогами в учебниках истории. Теперь старые правила теряют силу, а редакция новых будет зависеть от исхода нашей войны. Успех России вдохновит другие империи. Наше поражение напугает континент и породит запрос на политиков, которые будут искать мир в глазах Путина.

Если мы потерпим поражение, следствием станут не только миллионы беженцев в ЕС. Не только десятки новых Мариуполей и сотни новых Буч. Результатом станет страх перед силой и готовность преклоняться перед ней. При таких условиях 30-е XXI века будут поразительно похожи на 30-е XX-го.

Проблема в том, что гранды старой Европы долгое время жили в ситуации профицита безопасности. Их неприкосновенность гарантировали США, и они привыкли не оглядываться на военные угрозы. Теперь им приходится заново учиться этому, вооружаться и приучать своих граждан к мысли, что те имеют не только права.

Мы могли бы многому их научить.

В новой реальности мы неожиданно стали фронтменом. Мы единственные умеем топить ракетные крейсеры и сбивать стратегические бомбардировщики. Палить танки десятками и уничтожать загоризонтные РЛС. Вести воздушные бои против современных истребителей и перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Только наша армия умеет воевать с ядерной державой. Это мы уничтожили танковый кулак, созданный для броска к Ла-Маншу. Каждый наш пехотинец под Покровском за месяц видел больше войны, чем американский морпех за все время службы.

Война научила нас, что культура - это коллективная память нации. Что злопамятность - это ее же коллективный иммунитет. Мы часто ругаем себя за то, что плохо справляемся с вызовами вторжения. Но вся критика разбивается о тот факт, что нам не с кем себя сравнивать. За последние 70 лет никто кроме нас с таким не сталкивался.

Взрослых вокруг больше нет. Взрослые отныне - это мы.

Кто такой Павел Казарин?

Павел Казарин - украинский журналист, публицист, теле- и радиоведущий. Уроженец Симферополя. В 2006 году окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского по специальности "русский язык и литература" и получил квалификацию магистра филологии. С 2004 года работает в медиа. Работал на ГТРК "Крым" и ТРК "Черноморская". С 2012 по 2014 год жил и работал в Москве. Сотрудничал с изданиями "Slon.ru", "Радио Свобода", "Новая газета" и Московский центр Карнеги. Переехал в Киев в октябре 2014 года. Работал ведущим телеканала ICTV. Автор и ведущий проекта "Грани правды" на телеканале "24". Обозреватель украинского бюро "Радио "Свобода"". Колумнист издания "Украинская правда". Автор книги "Дикий Запад Восточной Европы" (2021). С началом вторжения России в Украину вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В августе 2022 года был награжден нагрудным знаком "Щит сил ТрО".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Есть два события, которые изменили планы РФ и ход войны - Буданов

Есть два события, которые изменили планы РФ и ход войны - Буданов

21:48Война
Один из крупнейших НПЗ России остановил работу после атаки дронов – Reuters

Один из крупнейших НПЗ России остановил работу после атаки дронов – Reuters

21:43Мир
В Украину скоро придет потепление: когда регионы будет заливать дождем

В Украину скоро придет потепление: когда регионы будет заливать дождем

21:11Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Влупит -21 и пойдет снег: какой будет погода в течение недели

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

Гороскоп на завтра 25 февраля: Овнам - хорошая новость, Тельцам - важное событие

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

Чем отличаются два дедушки: загадка для людей с идеальным зрением

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищение

Гороскоп Таро на март 2025: Козерогам - пауза, Водолеям - конкуренция, Рыбам - восхищение

Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

Алла Пугачева устроила разнос в израильском ресторане - что случилось

Последние новости

21:48

Есть два события, которые изменили планы РФ и ход войны - Буданов

21:43

Один из крупнейших НПЗ России остановил работу после атаки дронов – Reuters

21:20

Предательница Королева срочно покинула РФ вместе с сыном и невесткой - причина

21:16

Когда-то я был уверен, что моему поколению выпало жить в постисториимнение

21:11

В Украину скоро придет потепление: когда регионы будет заливать дождем

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
21:00

Скрыть возраст и быть в тренде одновременно: как выглядеть модно в 45+

20:53

В США умерла культовая джазовая певица, первая исполнившая хит Killing Me Softly

20:52

Трамп назвал условие, при котором война в Украине может закончиться очень скоро

20:47

"Будем бороться": Максим Галкин поразил своим обращением к украинцам

Реклама
20:46

Трамп назвал вероятные сроки встречи с Зеленским в США

20:26

Оля Цибульская назвала настоящего человека среди украинских звезд

20:01

Вместо кофе: 5 бодрящих напитков для энергии на весь день

19:46

Не просто для милоты: ученые раскрыли, для чего котам подушечки на лапах

19:46

Может ли Трамп "сдать Украину": Свитан дал неожиданный прогнозВидео

19:43

В Украине переписали цены на популярные продукты: что подорожало больше всего

19:43

Трамп ведет переговоры с Путиным о войне в Украине: лидер США поделился деталями

19:21

Зеленский провел разговор с Трампом: что известно

19:20

Вылечить или срезать: смола на плодовых деревьях - как бороться

19:14

Будет сиять чистотой без разводов: как быстро убрать известковый налет в душе

19:08

20-летняя девушка рассказала о союзе с 61-летним мужчиной: "Мир полон ненависти"

Реклама
18:57

Сделка по ископаемым: в США не хотят вносить ключевое условие Украины в документ

18:55

Цвет волос 2025 - тренды окрашивания для женщин за 40

18:53

Вспышка активности: РФ может увеличить количество массированных атак по Украине

18:45

Россия зависима от КНДР: в Defense Express заявили о нехватке боеприпасов в РФ

18:39

США "забанили" проект резолюции ГА ООН с осуждением РФ за вторжение в УкраинуВидео

18:38

Верховная Рада в трауре: не стало известного депутата и экс-министра Украины

18:15

Лавров "нарывается" на гнев США: между Трампом и Путиным растут противоречия

18:10

Продлится ли война в Украине еще три года: Зеленский сделал важное заявление

18:02

Сделка с США по ископаемым: экс-премьер Британии объяснил её выгоду для Украины

17:55

Водяной или электрический теплый пол: что лучше новости компании

17:38

Оптическая иллюзия: найдите спрятанные в ресторане ложку и вилку за 9 секунд

17:28

Большой удар: Урсула фон дер Ляйен рассказала о последствиях санкций против РФ

17:25

До 54 000 грн помощи: кто из украинцев может получить выплаты уже в феврале

16:57

Трамп хочет отозвать резолюцию ООН об агрессии России: в FT заявили о решении Европы

16:56

Долг в платежке, которого нет: что делать, если за газ насчитали больше

16:46

"Решит наши проблемы": Свитан сказал, какой шаг Трампа может помочь УкраинеВидео

16:46

У Трампа сделали громкое заявление о вступлении Украины в НАТО

16:39

"Грызня ФСБшников": в Приморске прогремел взрыв в кабинете коллаборанта

16:31

Звезда Женского Квартала признался, почему он освобожден от призыва в ВСУ

16:23

Снизить высокое давление: эксперты назвали 6 полезных "запрешенных" продуктов

Реклама
16:14

В МИД Чехии назвали одного человека, которого действительно боится Путин

16:09

Будет вкуснее, чем свежая: гениальный способ, как разогреть вчерашнюю пиццуВидео

15:56

"Станет могильной плитой для РФ": названы главные проблемы российской армииВидео

15:50

Резервов осталось на два месяца: Свитан рассказал о неожиданных событиях в апреле

15:38

Миротворцы и миллиарды помощи: главные решения саммита мировых лидеров в Киеве

15:30

Штраф до 1700 грн или потеря машины: в Украине усилили новые жесткие правила

15:11

Войска Британии в Украине: Стармер назвал главное условие прочного мира

15:04

25 февраля: какой праздник, день ангела и с кем нельзя ссориться

14:42

"Мрак": путинист Иосиф Пригожин опозорил жену Валерию на всю РФ

14:30

Можно ли вырастить розу из веточки: четыре проверенных метода удивят вас

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять