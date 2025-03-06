Трамп и Путин - идентичные имперские колонны

Обратите внимание, как часто Трамп повторяет мысль, что Путин его уважает, в отличие от других президентов США.

https://opinions.glavred.info/tramp-i-putin-identichnye-imperskie-kolonny-10644704.html Ссылка скопирована

Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Причудливый замысел Д. Трампа сделать Россию союзником против Китая, отдав Путину Украину, реализуется очень быстро. И уже есть намерение президента США о прекращении военной и финансовой помощи Украине. Интересно, когда будет решение о поставках оружия недоимперии, а то чего КНДР на этом деньжата зарабатывает?

А еще вполне возможен ряд обвинений от США лично В. Зеленского и его ближайшего окружения в хищении американских денег, продаже американского оружия, подготовке покушений на политических деятелей в Европе и США, а также поддержке со стороны Украины ХАМАСа и - не буду удивлен - покойного бен Ладена.

Что касается обвинений в покушениях, если будут, то это полная калька с российской пропаганды, когда в каждом негативе обязательно находят "украинский след".

видео дня

Распил бюджета, в частности, и тех средств, которые поступают как международная помощь, действительно есть. И мы все - и власть, и общество - об этом знаем. Здесь претензии вполне оправданы. Но для борьбы с коррупцией под давлением тех же Штатов у нас насоздавали столько специализированных "независимых" органов, что и ответственность за их провал надо Украине со Штатами нести обоюдно.

А вот что касается якобы продажи американского оружия террористам в Африку - это полный бред. Который рассыпается на двух элементарных вопросах.

Первый: каким образом оружие США, предоставленное Украине, вывозится с украинской или иной территории? Теоретически это возможно только кораблями, самолетами, грузовиками или жд поездами. Тогда почему процесс загрузки и транспортировки не зафиксирован американскими спутниками, которые видят все? Это же не сигареты бусами таскать через границу.

Второе: почему россия ни разу не сообщила о конкретном случае такого вывоза оружия США из Украины? Она бы точно не стала это замалчивать и вопила бы по всем каналам и смаковала факты. В ООН обязательно. Но ведь этого не происходит.

Тем не менее, планомерный наезд на Украину со стороны новой администрации Белого Дома только набирает обороты. Поэтому Зеленский мог появиться на встречу во фраке или не появляться вообще, но без его согласия на прекращение войны на условиях России результат бы не поменялся.

Кроме того, видим, как усиливается имперское давление со стороны США на другие страны. И если ультиматум Панаме еще как-то можно объяснить (туда залез Китай), и с Мексикой тоже есть оправдание (наркотрафик, мигранты, криминал), то тарифная война с Канадой - это трампизм в чистом виде. Принуждение к потере независимости по отношению к всемирно признанной стране. Ничем не отличается от попытки путина поглотить Украину. Поэтому они с Трампом и находят общий язык.

И напоследок. Обратите внимание, как часто Трамп повторяет мысль, что Путин его уважает, в отличие от других президентов США, что Путин никогда не нарушит договоренности с Трампом, именно поэтому участие Трампа в "большой сделке" - это и есть главная гарантия безопасности для Украины и мира. Да, можно считать это нарциссизмом и безудержной жаждой лести.

Однако вижу в этом и элемент политтехнологии. Если настойчиво вбивать в головы американцев, что отсутствие мировой войны держится исключительно на личном авторитете Трампа, то остаться ему на третий срок будет довольно просто. Даже без выборов.

Вот только свой возраст не обмануть. И это тоже своеобразная супернадежная гарантия, что имперские автократические тенденции вечными не бывают.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред