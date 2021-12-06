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Торжественные "лобзания в дёсны" между кремлёвскими дрессировщиками и их подчинёнными

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

6 декабря 2021, 07:45

Не стоит рассматривать вручение боевикам ОРДЛО партбилетов Единой России как "поглощение" Мордором оккупированных украинских территорий.

Денис Пушилин
Денис Пушилин получил партбилет Единой России / Reuters

Новостная лента пестрит многочисленными сообщениями о "вступлении" в российскую политическую партию "Единая Россия" глав так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Церемония "награждения" двух кремлёвских дрессированных глав-Абизян Бомбаса состоялась в аккурат перед началом 3-го этапа работы ХХ съезда (чуть не написал КПСС) партии "Единая Россия".

Картонки "с козлом", обоим ""бомбаским" приматам вручил лично, слегка протрезвевший ради такого случая писатель-недомерок Медведев.

И хотя в новостях упор делается именно на этом факте... следует также знать, что кроме "Пушилы" и "Пасеки"... "членами" и прочими органами путинского ЕДРА ранее заделалось ещё порядка 100 туловищ из числа сотрудников оккупационной администрации.

Многие склонны рассматривать сей факт как некую предтечу официального "поглощения" Мордором оккупированных украинских территорий "... тем более, что и Путин вот недавно "обмолвился" насчёт ПОКА.

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Лично я не склонен настолько драматизировать все эти торжественные "лобзания в дёсны" между кремлёвскими дрессировщиками и их подчинёнными цирковыми АбизянАми, орудующими на Донбассе.

Как по мне, так это очередной тупой зашквар информационно-психологического подразделения кремлёвской администрации, которое время от времени фонтанирует разнообразными "идеями", которые в конечном итоге заводят Кремль в некие нехорошие позиции, а проще говоря - раскорячивают его самыми причудливыми способами.

Читайте такжеГотов ли Путин пойти до концаВот и в этот раз мы имеем дело с очередной такой "идеей"... которая свидетельствует... или о явном "раздвоении", а то и "растроении" мыслей в Кремле, или же о забойном кретинизме авторов этого перфоманса.

Ибо каким образом теперь Кремль будет пояснять за "гражданскую войну" в Украине, когда "руководители" одной из воюющих сторон вступают в ряды системной политической партии соседней страны, приходится только догадываться.

Только законченный придурок, не способен понять, что продвижение тезиса о "гражданской войне в Украине" с одновременным проведением вот таких вот цирковых представлений со своими дрессированными "бомбаскими Абизянами" согласуется весьма туго... вернее говоря - вообще никак не согласуется.

И, пожалуй... это тот максимум, который возможно узреть во всей этой истории.

viber
Владимир Путин Единая Россия ОРДЛО Денис Пушилин Леонид Пасечник Константин Машовец
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