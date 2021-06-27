УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

"Торгуем" собственной подписью: как Украина попала в очень печальную внешнеполитическую ситуацию

Борис Бабин

бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник

27 июня 2021, 19:30

Когда мы обращаем внимание человечества на расовую дискриминацию крымских татар и не видим дискриминацию уйгуров КНР - это выглядит, мягко говоря, печально.

Китай
Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцин против коронавируса. / ostrnum.com

Очень печальная новость из Женевы. "Associated Press" сообщает, что 24 июня Украина отозвала свою подпись из-под проекта резолюции Совета по правам человека ООН об осуждении дискриминации коммунистическим Китаем уйгуров в Синцзяне.

Такой отзыв, по источникам этого авторитетного информагентства США, произошел якобы из-за угрозы Китая прекратить поставки в Украину вакцин против коронавируса.

Во-первых, это прямое подтверждение использования коммунистическим Китаем коронавируса и обстоятельств пандемии как бактериологического оружия. Для силового продвижения собственных внешних интересов.

Во-вторых, это значит, что такое оружие успешно работает. В частности, из-за неспособности Украины через год после начала пандемии сбалансировать собственную системную политику в отношении вакцинации. И неспособность противостоять угрозам коммунистических дипломатов.

В-третьих, и это самое худшее, Украина пока попала в очень печальную внешнеполитическую ситуацию. МИД УССР конечно может в дальнейшем рассказывать удивительный рассказ о нынешних "удачных и прорывных кадровых решениях" в представительстве Украины в женевском офисе ООН. Впрочем, для знакомых с "кузницей на Михайловской" специалистов эти новости, как говорят в Одессе, очень и очень "такие себе".

Реклама

И дело тут не только и не столько в новом Постпреде.

Хотя и это конечно имеет значение.

Ведь когда мы обращаем внимание человечества на расовую дискриминацию крымских татар со стороны РФ как агрессора и одновременно при этом, хотя и под давлением, "торгуем" собственной подписью по вопросу дискриминации уйгуров КНР - это выглядит, мягко говоря, печально.

Кроме того, сработал классический для МИД УССР "Даннинг-Крюгер". Ведь реакция КНР, включая давление на подписантов проекта резолюции, была прогнозируемой, и ее дипломаты не спрогнозировали.

Если бы Украина изначально не подписывала проект этой резолюции, то скандала не произошло бы. А он, конечно, есть, хотя его "не замечают" в Киеве.

Здесь уже слышим от отдельных должностных лиц, включая председателя профильного парламентского комитета, "такого не было" или "какие ваши доказательства"?

Читайте такжеШантаж Украины вакциной от COVID-19: Китай ответил на громкое обвинениеВо-первых, об отказе Украины пока сообщают официальные СМИ Пекина, указывая на решение, одобренное Украиной "в духе украино-китайского стратегического партнерства"

И, во-вторых, об этом факте, правда, без оснований, сообщило в ночь с четверга на пятницу 25 июня именно представительство Украины при ООН в Женеве на собственном официальном сайте. Правда, мало кто сразу заметил.

Здесь также отдельные "полезные дураки" говорят, что политика Украины должна быть прагматичной. Что тысячи пропавших без вести детей и тысячи искусственных абортов, конвейер пыток и смертей, которому позавидовали бы Ежов и Гиммлер, все это - нас не касается.

Что получить недорогие игрушки для взрослых с Алиэкспресса это значительно лучше.

Хорошо, тогда сугубо о прагматичности.

С 2014 года коммунистический Китай не поддержал ни одного акта международных организаций с осуждением оккупации Крыма. Более того, коммунистический Китай последовательно голосует против таких актов относительно территориальной целостности Украины.

Если это "стратегическое партнерство" - пусть в тех в МИД УССР, кто "мудро определяет" такие приоритеты внешней политики Украины, всю их жизнь будут личные партнеры сугубо такого рода.

К тому же коммунистический Китай с 2014 года, мягко говоря, способствует противоправному проникновению в Крым китайского бизнеса и тысяч китайских студентов.

И китайских военных, к сожалению.

Читайте такжеБряцанье оружием - 2: Россия снова начала угрожать миру автоматами и танкамиКроме того, бряцанье РФ этой весной оружием в Крыму и в полтысячи километрах от Киева без согласия китайских коммунистов было бы невозможным.

Поэтому свою группировку "русскими" нарастили, вполне обнажив Сибирь и Дальний Восток, чего не было с 1942 года. Это был и есть их единственный резерв техники, пока переброшенный ними на Запад, против нас.

Что же, с такими "мудрыми вождями" МИД УССР скоро мы услышим о "стратегическом партнерстве" не только с Пекином, но и с Пхеньяном.

Братья по духу. Сестры по ценностям.

Друзья по отношению к гражданскому обществу и демократии.

Когда-то эта советская номенклатурная пена во втором-третьем поколении должна себя полноценно проявить, и, кажется, этот день настал.

ООН шантаж МИД Украины Борис Бабин новости Китая вакцина от коронавируса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всегоКалендарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открыткиС Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки Украину атаковал опасный индийский штамм коронавируса ДельтаУкраину атаковал опасный индийский штамм коронавируса Дельта В моду на лето 2021 вернулись необыкновенные босоножки-стринги в стиле 90-хВ моду на лето 2021 вернулись необыкновенные босоножки-стринги в стиле 90-х Нардеп разделась в прямом эфире ради ДобкинаНардеп разделась в прямом эфире ради Добкина

Последние новости

19:30

"Торгуем" собственной подписью: как Украина попала в очень печальную внешнеполитическую ситуацию

19:27

У Кравчука объяснили хитрый сценарий РФ с раздачей паспортов на Донбассе Видео

19:18

Гороскоп на завтра 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый пост Видео

19:08

Возле турецкого курорта вспыхнули лесные пожары: отели в опасности

19:06

8 фраз, которые не должна говорить женщина после 50 лет

Реклама
19:02

Смерть молодого бегуна на Львовском полумарафоне: что известно об умершем

18:50

Как привлечь удачу на целый день: утренний ритуал везения для женщин Видео

18:47

Взрывы на военных складах в Чехии: Прага выдвинула Москве громкое обвинение Видео

18:35

Выяснилось, почему "короля поп музыки" Киркорова исключили из "черного списка"

18:25

Microsoft подробнее рассказала о поддержке Android-приложений на Windows 11 Видео

17:57

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды: какие области накроют ливни, грозы и град Видео

17:49

Что можно есть в Петров пост 2021: меню и вкусные рецепты Видео

17:24

Скандал с утечкой средств: ПриватБанк отчитался о возврате денег, клиенты снова недовольны Видео

17:24

В CD Projekt считают, что Cyberpunk 2077 достигла удовлетворительного уровня

17:00

Гороскоп для Овна на июль-2021: перемены и хождение по лезвию бритвы

16:46

В Минспоцполитике рассказали, когда для выхода на пенсию понадобится 35 лет стажа Видео

16:46

Ошибки макияжа, которые допускает почти каждая женщина Видео

16:42

Раздача паспортов РФ на Донбассе: Киев резко ответил на наглые обвинения Москвы Видео

16:33

СБУ "помиловала" Киркорова: певец исключен из "черного списка" Минкульта

16:29

Авторы PUBG выпустили зрелищный фильм во вселенной игры Видео

Реклама
15:59

Проход эсминца Defender у берегов Крыма: в Британии всплыли секретные документы Видео

15:46

Пытаются остаться через суд: бывшие топ-чиновники не хотят уезжать с шикарных дач под Киевом Видео

15:38

Что купить на летней распродаже в Steam: самые выгодные скидки на популярные игры Видео

15:28

Без обещаний и сроков: в ФРГ осторожно ответили Зеленскому по членству в ЕС и НАТО Видео

14:57

Трагедия на Львовском полумарафоне: бегуна около часа пыталась вернуть к жизни Видео

14:30

Производители ноутбуков рассказали, какие модели получат обновление до Windows 11 Видео

14:29

Кандидаты на замену Меркель пригрозили Кремлю остановкой Северного потока-2 Видео

14:28

Стихия "покуражилась" под Киевом: в селе прорвало дамбу, все затопило Видео

14:04

Сельдерей крайне опасен – кандидат наук Видео

13:21

В ближайшее время может состояться релиз PS4-эксклюзива God of War на ПК

13:19

Когда в июле в Украине будет аномально жарко, и в какие дни ждать бурь: синоптик назвал даты Видео

12:53

Поддельная свадьба и афера с квартирой: в Одессе у британца выманили четверть миллиона долларов Видео

12:44

Много аксессуаров одновременно - огромная модная тенденция лета 2021: как их сочетать Видео

12:35

Хакеры майнят на компьютерах пользователей, играющих на пиратках – исследование Видео

12:00

За 200 метров до финиша: во время львовского полумарафона умер 23-летний бегун

11:49

В Минсоцполитики объяснили, когда получится поднять минимальную пенсию до 3,5 тысячи Видео

11:24

Детей отправили к родственникам: молодые супруги погибли при пожаре дома  в Черниговской области

10:54

Какие неожиданные и полезные свойства есть у черешни - ответ диетологов Видео

10:25

В Киеве среди бела дня обокрали сотрудницу посольства США Видео

09:54

Сколько воды пить в день во время жары и что нужно есть: врач дала советы

Реклама
09:44

На Волыни родители дико воюют за сына: в ход пошло видео с развращением ребенка Видео

09:40

"Приперлись, бл*дь,*банутые": фанатка Басты грязно обругала его противников Видео

09:39

Гороскоп на 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы козней Видео

08:55

Ливни, грозы, шторм: на какие регионы Украины прольются обильные осадки Видео

08:53

Фекальная атака: на Буковине отец студента искупал в нечистотах взяточницу-педагога Видео

08:29

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у менее 500 человек Видео

08:09

Мир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутанта Видео

07:45

Деградация всегда проще развития, или Новый железный занавес рождается прямо сейчас мнение

07:35

Вспышки и хаос: опубликован июльский лунный календарь 2021

07:27

Ломаченко красиво вернулся на ринг после поражения от Лопеса Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять