"Торгуем" собственной подписью: как Украина попала в очень печальную внешнеполитическую ситуацию

Китай угрожал Украине прекратить поставки вакцин против коронавируса. / ostrnum.com

Очень печальная новость из Женевы. "Associated Press" сообщает, что 24 июня Украина отозвала свою подпись из-под проекта резолюции Совета по правам человека ООН об осуждении дискриминации коммунистическим Китаем уйгуров в Синцзяне.

Такой отзыв, по источникам этого авторитетного информагентства США, произошел якобы из-за угрозы Китая прекратить поставки в Украину вакцин против коронавируса.

Во-первых, это прямое подтверждение использования коммунистическим Китаем коронавируса и обстоятельств пандемии как бактериологического оружия. Для силового продвижения собственных внешних интересов.

Во-вторых, это значит, что такое оружие успешно работает. В частности, из-за неспособности Украины через год после начала пандемии сбалансировать собственную системную политику в отношении вакцинации. И неспособность противостоять угрозам коммунистических дипломатов.

В-третьих, и это самое худшее, Украина пока попала в очень печальную внешнеполитическую ситуацию. МИД УССР конечно может в дальнейшем рассказывать удивительный рассказ о нынешних "удачных и прорывных кадровых решениях" в представительстве Украины в женевском офисе ООН. Впрочем, для знакомых с "кузницей на Михайловской" специалистов эти новости, как говорят в Одессе, очень и очень "такие себе".

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И дело тут не только и не столько в новом Постпреде.

Хотя и это конечно имеет значение.

Ведь когда мы обращаем внимание человечества на расовую дискриминацию крымских татар со стороны РФ как агрессора и одновременно при этом, хотя и под давлением, "торгуем" собственной подписью по вопросу дискриминации уйгуров КНР - это выглядит, мягко говоря, печально.

Кроме того, сработал классический для МИД УССР "Даннинг-Крюгер". Ведь реакция КНР, включая давление на подписантов проекта резолюции, была прогнозируемой, и ее дипломаты не спрогнозировали.

Если бы Украина изначально не подписывала проект этой резолюции, то скандала не произошло бы. А он, конечно, есть, хотя его "не замечают" в Киеве.

Здесь уже слышим от отдельных должностных лиц, включая председателя профильного парламентского комитета, "такого не было" или "какие ваши доказательства"?

Читайте такжеШантаж Украины вакциной от COVID-19: Китай ответил на громкое обвинениеВо-первых, об отказе Украины пока сообщают официальные СМИ Пекина, указывая на решение, одобренное Украиной "в духе украино-китайского стратегического партнерства"

И, во-вторых, об этом факте, правда, без оснований, сообщило в ночь с четверга на пятницу 25 июня именно представительство Украины при ООН в Женеве на собственном официальном сайте. Правда, мало кто сразу заметил.

Здесь также отдельные "полезные дураки" говорят, что политика Украины должна быть прагматичной. Что тысячи пропавших без вести детей и тысячи искусственных абортов, конвейер пыток и смертей, которому позавидовали бы Ежов и Гиммлер, все это - нас не касается.

Что получить недорогие игрушки для взрослых с Алиэкспресса это значительно лучше.

Хорошо, тогда сугубо о прагматичности.

С 2014 года коммунистический Китай не поддержал ни одного акта международных организаций с осуждением оккупации Крыма. Более того, коммунистический Китай последовательно голосует против таких актов относительно территориальной целостности Украины.

Если это "стратегическое партнерство" - пусть в тех в МИД УССР, кто "мудро определяет" такие приоритеты внешней политики Украины, всю их жизнь будут личные партнеры сугубо такого рода.

К тому же коммунистический Китай с 2014 года, мягко говоря, способствует противоправному проникновению в Крым китайского бизнеса и тысяч китайских студентов.

И китайских военных, к сожалению.

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Поэтому свою группировку "русскими" нарастили, вполне обнажив Сибирь и Дальний Восток, чего не было с 1942 года. Это был и есть их единственный резерв техники, пока переброшенный ними на Запад, против нас.

Что же, с такими "мудрыми вождями" МИД УССР скоро мы услышим о "стратегическом партнерстве" не только с Пекином, но и с Пхеньяном.

Братья по духу. Сестры по ценностям.

Друзья по отношению к гражданскому обществу и демократии.

Когда-то эта советская номенклатурная пена во втором-третьем поколении должна себя полноценно проявить, и, кажется, этот день настал.