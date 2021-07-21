Торговля воздухом: что стоит за идеей "разворота на Восток"

Владимир Зеленский пытается попугать США / Getty Images

Все разговоры о якобы сближении с Китаем и разворотом на Восток, на мой взгляд, связаны с желанием властей разыграть "китайскую карту" и подразнить этим Соединенные Штаты перед визитом Владимира Зеленского. Таким образом они как бы говорят – мол, смотрите, если вы не будете нам помогать, то мы развернемся к Китаю. То есть, чтобы США меньше критиковали Украину, пошли на уступки в вопросах, которые интересуют Офис президента – в увеличении военной помощи, предоставлении Украине всяких статусов (например, союзника вне НАТО).

Явно, что в последнее время между Штатами и Украиной обострилась риторика – США недовольны тем, как у нас проходят реформы, а Украина, судя по заявлениям Зеленского, недовольна тем, что США недостаточно нас поддерживают и даже пошли на диалог с Путиным.

Видимо, именно поэтому у кого-то на Банковой и родилась идея разыграть китайскую карту и попугать Вашингтон. Однако на деле это лишь публичная бравада и какой-то серьезной работы за этими заявлениями нет, так как эти слова чиновников не подкреплены никакими действиями.

Даже подписание каких-либо соглашений и меморандумов – еще не свидетельство того, что мы куда-то развернулись или собираемся. Наши отношения с Китаем остаются плохими и достаточно слабыми. Потому причина таких заявлений именно в политической подоплеке.

Зеленский ведет себя также, как во время Холодной войны западные страны заигрывали с коммунистическим режимом, угрожая, что уйдут под влияние СССР. Но с Китаем это не сработает, потому что для этого нет условий.

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Однако такие действия риторику США не смягчат – ни на какие уступки они не пойдут, потому что те действия, которые мы сейчас делаем, выглядят глупо. Торговать внешней политикой Украина, очевидно, не может, потому что нам нечего предоставить. Ведь отношения с Китаем у Украины – чисто сырьевые, а с США ограничены политикой безопасности.

Читайте такжеЕвроидиотизм вместо холодного разума: почему в Украине увидели "зраду" в сделке с КитаемКоманда Зеленского могла бы торговать внешней политикой, если бы к этому моменту у Украины были сформированы отношения в разных сферах, как с Китаем, так и со Штатами. Тогда на этом можно было бы балансировать, но сейчас это смотрится очень странно, особенно учитывая, что с начала года Украина делает ставку на Вашингтон, а не на Пекин. То есть на данном этапе – это торговля воздухом.

Тем не менее, каких-то серьезных последствий для Украины вряд ли стоит ожидать – в Вашингтоне эти заявления не воспринимают всерьез, а в некоторых случаях даже ими раздражаются. И это, в свою очередь, может только испортить предстоящий визит Зеленского в Вашингтон (если он в таком случае вообще состоится).

Что же касается разговоров о возможной замене западных кредитов китайскими, то тут нужно начать с того, что Украине в принципе сейчас не нужны кредиты. На данный момент внешняя конъюнктура складывается в пользу Украины – установлены высокие цены на сырье (руду и зерно). Потому необходимости в кредитах (на самом деле, сравнительно небольших) нет, потому все, опять-таки, сводится лишь к пустым словам и заявлениям.

Я более чем уверен, что в ближайшее время масштабных соглашений о кредите от Китая не будет. Тем более, что за последних 10 лет Украина подписывала восемь разных крупных меморандумов с Китаем, но ни один из них не реализовался. И это все, что нужно знать об уровне отношений с Китаем. И потому любые разговоры о том, что китайцы просто так дадут нам денег несерьезны.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда