Торговля вместо давления: как соглашение США и Китая повлияет на войну в Украине

Заявления Вашингтона о введении санкций против России имеют прямую связь с торговым соглашением между США и Китаем.

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США и Китай подписали рамочное торговое соглашение / Коллаж Главред, фото - whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Президент США Дональд Трамп недавно сообщил о подписании рамочного торгового соглашения между США и Китаем. Как отметили в МИД Китая, соглашение закрепляет условия, согласованные в ходе переговоров между Пекином и Вашингтоном в Женеве - в частности, обязательства Китая обеспечить поставки редкоземельных элементов для производства ветровых турбин, реактивных самолетов и другой высокотехнологичной продукции.

Очевидно, Соединенные Штаты не нашли дополнительных рычагов давления на Китай, поэтому обе стороны пошли на компромиссы. Это снизило пиковое напряжение в отношениях, которые уже выходили далеко за пределы торговых войн. Само соглашение скорее свидетельствует не о "потеплении", а о попытке перезапустить диалог и снять острые углы в американо-китайских отношениях, затрагивающих вопросы войны и мира в Украине, милитаризацию Тихоокеанского бассейна и региональных конфликтов в Южной Азии. Сейчас там обостряются противоречия между Тайванем и Камбоджей, Мьянмой и соседями, возникают проблемы и в Бангладеш - то есть существует немало направлений, где требуется взаимодействие Пекина и Вашингтона.

Соответственно, формируется определенный формат сотрудничества, который дает пространство для дальнейших переговоров, что дает основание говорить о возможности политических переговоров между Китаем и США. Впрочем, вряд ли они состоятся завтра, но то, что Вашингтон не смог "выжать" из Пекина максимум, демонстрирует потолок возможностей для США, а для Китая - то, что переговоры с Трампом допустимы и есть пространство для маневра, чтобы вложить в диалог другие проблемные вопросы.

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На фоне этого соглашения Китай очень мягко влияет на Россию. Пекин, конечно, не сократит поставки китайского оборудования российскому ВПК, но определенные товары будут поступать не в тех объемах, которые хотели бы получить россияне, или же будут поставляться с паузами, что усложнит работу российской оборонки. Это означает, что будет выбран режим поставок, который способствует снижению интенсивности боевых действий. Пекин заинтересован не в прекращении войны, а в снижении ее интенсивности. И все, что вписывается в эту парадигму, Китай будет делать.

Следовательно, у Китая есть опция заставить Путина к переговорам, но вряд ли он будет использовать все доступные механизмы. Ведь Пекину выгодна война, поскольку она, с одной стороны, притягивает РФ и делает ее клиентом Китая, а с другой стороны - ослабляет Запад. Единственное, чего Китаю не хочется - чтобы война вышла за пределы Европы и превратилась в глобальную проблему, которая подрывает мировую экономику или планы Китая по экспансии на европейские рынки.Сейчас Китай больше заинтересован в том, чтобы война имела "мерцательную" динамику - когда боевые действия можно немного приглушить или, наоборот, усилить.

Со своей стороны, Трамп заинтересован в получении сделки, которой в ближайшее время не предвидится. Поэтому США будут пытаться и дальше торговаться с Китаем, а Китай - продолжать игру с Россией в распасовке снижения интенсивности боевых действий. До завершения так называемого летнего наступления новой фазы американо-российских переговоров ожидать не стоит, но ближе к осени мы можем столкнуться с ситуацией, когда, фактически, военные действия начнут стихать, и мы станем свидетелями новых раундов переговоров.

Хотя это не исключает и возможности переговоров уже сейчас. В текущий момент такая информация время от времени появляется. Все понимают, что они будут безрезультатными, но для Трампа это возможность показать: вот, мол, переговоры продолжаются, есть определенная динамика. Могут состояться новые обмены пленными или реализованы отдельные гуманитарные кейсы. Но какого-то полноценного соглашения летом ждать не имеет смысла. А уже после завершения так называемого летнего наступления - по его результатам - можно будет говорить хотя бы о чем-то более конкретном.

В конце концов, прямую связь с торговым соглашением между США и Китаем имеют и заявления Вашингтона о введении санкций против России. Соединенные Штаты (в частности, по словам сенатора Линдси Грэма) утверждают, что им удалось убедить Трампа принять решение о введении санкций. Они будут не в том объеме, как предлагал сам Грэм, - более мягкие, но все же есть шанс, что США таки примут эти санкции.

Сейчас американская сторона интенсивно пытается выяснить у РФ, не приведет ли это к новому обострению. Очевидно, что имеется в виду ответ России на эти санкции. Впрочем, это - инструмент давления на Москву. Кроме того, в Вашингтоне понимают, что без такого давления не смогут достичь даже минимального прогресса на переговорах. Поэтому, скорее всего, они таки пойдут на этот шаг.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества, специально для Главреда

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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