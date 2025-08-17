Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампа

То, что мы увидели, вызывает не просто разочарование, а своего рода шок.

https://opinions.glavred.info/pochemu-vstrecha-na-alyaske-eto-dramatichnyy-proval-diplomatii-trampa-10690394.html Ссылка скопирована

Трамп и Путин во время встречи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ТАСС

Встреча на Аляске - это довольно драматичный провал всей шестимесячной американской инициативы по попытке добиться прекращения огня. Причем само слово "прекращение огня", независимо от формы и условий, вообще не прозвучало ни на пресс-конференции, ни в других заявлениях американской стороны. Тем более, что об этом ничего не упоминает Кремль, что странно.

Надо помнить, что у Дональда Трампа еще в феврале была конкретная идея — прекращение огня без предварительных условий. Кремль эту инициативу непрерывно торпедировал, и позиция Путина была ясна. Поэтому многие спрашивали себя: а в чем тогда смысл встречи на Аляске?

видео дня

Буквально десять дней назад большинство наблюдателей сходились во мнении, что для такой встречи нет содержания. Но после визита Стива Виткоффа в Москву появились слухи, что он якобы привез какое-то предложение от Путина. Началась стремительная подготовка, занявшая всего неделю, и встреча все же состоялась.

В результате то, что мы увидели, вызывает не просто разочарование, а своего рода шок. Потому что весь формат встречи на высшем уровне выглядел как слом традиций международных отношений и мировой дипломатии. На это обращают большое внимание, потому что:

во-первых, Трамп принял Путина с невообразимыми почестями для такой ситуации;

во-вторых, встреча проходила не на территории третьей страны, а в США, причем на военной базе;

в-третьих, многочисленные жесты Трампа показывали, что он крайне доволен этой встречей.

Все это могло создать впечатление, что состоятся шестичасовые переговоры с конкретным результатом, который будет оглашен. Но ничего этого не произошло.

Александр Морозов, специально для Главреда

О персоне: Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред