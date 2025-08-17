Путина легче свалить, чем договориться с ним

Еще немного санкций, еще немного давления, еще немного оружия, чтобы экономический коллапс сопровождался отсутствием успеха на фронте.

Путин и Трамп на Аляске / фото: ТАСС

Трамп был истощен и раздражен Путиным после переговоров с ним на Аляске, пишет WSJ.

Однако, по словам европейских чиновников, Трамп заявил о готовности возобновить угрозу немедленных санкций против РФ только в случае, если трехсторонние переговоры не принесут прогресса.

Верю, верю что он раздражен. С таким как Путин общаться. Даже если ты им вчера восхищался, уже сегодня можно устать.

Но Трамп точно попытается еще раз достичь своей цели меньшими, как ему кажется, усилиями - то есть давлением на нас и Европу.

Но на самом деле меньшие усилия нужны, чтобы свалить Путина и его режим. Еще немного санкций, еще немного давления, еще немного оружия, чтобы экономический коллапс сопровождался отсутствием успеха на фронте.

И все правда закончится быстро.

И настоящими переговорами с Путиным. Если тот вообще успеет.

О персоне: Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

