Точка невозврата для Путина наступит осенью: Андрусив о крахе Кремля

Военный аналитик объясняет, почему продолжение войны стало для Кремля худшим вариантом, чем прекращение боевых действий на линии фронта.

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Путин и война / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

На фоне продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ и признаков топливного и бюджетного кризиса всё чаще говорится о приближении критической точки для Кремля. Военный аналитик Виктор Андрусив считает, что уже осенью Путин утратит возможность завершить войну на выгодных для себя условиях. В своей колонке он объясняет, почему остановка на линии фронта стала для Кремля меньшим злом и почему затягивание конфликта приближает появление нового "Пригожина". Публикуем мнения автора на языке оригинала.

В нашей войне с орками наступает перелом. Но не тот перелом, о котором все думают. Перелом наступает в РФ. А именно ситуация приближается к точке невозврата. Окно возможностей для прекращения войны на минимально выгодных для Путина условиях закрывается осенью.

Остановка войны по линии фронта - это единственное реалистичное, на что может рассчитывать Путин. И, к сожалению, нужно признать, что это не выглядит как очевидное поражение. Да, это личное поражение для него, но оно дает ему шанс удержать ситуацию под контролем и выйти из потенциального пике. Остановка по линии фронта оставляет значительные территории под контролем Путина, включая коридор в Крым и ЗАЭС - крупнейшую в Европе. Да, такая остановка не станет концом войны и не позволит Путину закрепиться на захваченных территориях. Но она даст ему возможность сохранить на плаву свою экономику, с большой вероятностью вернуться на рынки энергоресурсов, восстановить армию и экономику.

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Продолжение войны до победного конца - второй худший выбор, потому что уже очевидно, что победного конца не будет. Наши удары по нефтеперерабатывающим заводам продолжаются, и, судя по всему, дальше будет ещё больше. Хотя большинство из нас получает удовольствие от того, что сейчас переживают среднестатистические орки в очередях на заправках - это не главное. Потеря топлива бьет по экономике. В частности, пострадает сельское хозяйство, транспорт, продажи продукции и т. д. То есть к и без того плохим тенденциям падения экономики и доходов добавится топливный кризис, который ещё больше усугубит ситуацию. Затягивание войны ещё больше опустошит бюджет, который уже трещит по швам, и разные там Грефы прямо начинают говорить, что войну нужно заканчивать.

Еще хуже перспектива восстановления экономики. Если Путин продолжит затягивать войну, то его возвращение на глобальные рынки произойдет в условиях, когда эти рынки уже перераспределятся по-новому. Да, та самая Индия, которая закупала 40% российской нефти, - массово заключает контракты на иранскую нефть. Поэтому чем позже Путин выйдет из войны, тем меньше останется ему мирового рынка нефти.

Наконец, ему уже не удастся вести войну так, чтобы россияне ничего не почувствовали. У них и так мало аргументов в пользу войны, а сейчас к ним добавилось ещё больше аргументов против. Нет, они не будут бунтовать.

В России это работает не так. Все революции в России происходят сверху. Недовольство народа приводит к тому, что кто-то из власть имущих решает возглавить его против царя. Поэтому затягивание войны однозначно ускоряет появление такого персонажа. В конце концов, на фоне неудачных событий на фронте в 23-м году выскочил Пригожин. И я думаю, что тень нового Пригожина уже бродит по РФ.

Осенью для Путина наступит точка невозврата. И ему сейчас предстоит выбрать: личное поражение или поражение страны.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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