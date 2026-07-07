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Копытько: как удары по НПЗ обрушили экспортную нефтепереработку России

Алексей Копытько
7 июля 2026, 19:10
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Эксперт рассказал, что в одну ночь Силы обороны Украины поразили ключевые узлы переработки и экспорта нефти - от Ярославля до Омска - и одновременно ослабили противовоздушную оборону и энергоснабжение оккупированного Крыма.
Путин, удары по НПЗ
Путин и удары по НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Exilenova+

Накануне саммита НАТО в Анкаре Силы обороны Украины в ночь на 6 июля нанесли серию ударов по ключевым объектам нефтепереработки и обороны России - от Ярославского и Омского НПЗ до аэродромов и энергообъектов в Крыму. Аналитик Алексей Копытько разбирает, почему атака на Омский завод на дистанции более 2500 км стала знаковой и как удары по топливной инфраструктуре влияют на возможности российской группировки. Публикуем его мнение.

В ночь 5/6 июля Силы обороны Украины продемонстрировали широкий спектр впечатляющих результатов, которые можно сгруппировать в блоки "нефть" и "Крым".

В блоке "нефть" СБУ вместе с коллегами из других ведомств осуществили успешный визит в Ярославскую область, где в очередной раз дотянулись до объектов Ярославского НПЗ, а также охватили заботой сопряжённую с ним НПС "Ярославль" (на чём Служба специализируется).

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Всё это – в рамках демонтажа крупного узла производства и транспортировки нефти/нефтепродуктов на экспорт через Балтику, а также - в Московский регион. К Балтике ещё - сведения о повреждении объектов в порту Усть-Луга и Высоцк.

Кроме того, СБУ сообщила (а карта пожаров NASA подтвердила) о визите на ООО "Первый завод" (Калужская область, ориентир – н.п. Полотняный завод). Это НПЗ средних размеров, перерабатывает 1,2 млн тонн нефти, производит бензины, дизель, керосин, моторное масло, мазут и т.д. Его прелесть – это один из немногих НПЗ в непосредственно близости от Москвы (140 км) и на западе РФ в целом.

Пробуксовка данного завода в моменте просаживает возможности манёвра топливом как в интересах группировки интервентов на нашей северной границе, так и в интересах российской столицы.

И, наконец, фишка недели (а то и месяца) – первая результативная атака на монструозный Омский НПЗ. Дроны ССО преодолели дистанцию порядка 3000 км (только по прямой – 2500 км) и выпилили на время как минимум одну критически важную установку мощностью 8,5 млн тонн переработки. На днях был ознакомительный визит, из него сделали правильные выводы, они – на лице у дорогих россиян.

Об Омском НПЗ написано за последнее время столько, что нет смысла повторяться. Лишь маленькое уточнение: помимо циклопической мощности (порядка 22 млн тонн в год, 1-2 место в РФ, главный завод к востоку от Урала) завод в Омске производит порядка 1000 видов различных продуктов, это очень современный разносторонний нефтехимический комплекс в структуре "Газпром-нефти".

Т.е., вероятно проседание не только по бензину/дизелю/керосину, но и по цепной реакции на других предприятиях, которые завязаны на специализированную продукцию Омска.

Итого, в плане "нефти" накануне саммита НАТО Украина:

• Впервые дотягивается до крупнейшего НПЗ РФ на дистанции 2500+ км;

• В очередной раз будирует крупный узел в Ярославле (для чего надо облететь Москву);

• Тормошит НПЗ в Калужской области (снова-таки – надкусывая поток в районе Москвы);

• Держит в тонусе порты на Балтике (Усть-Луга, Высоцк, чуть ранее был СПб).

Дополнительный штрих: уничтожена пусковая ЗРК С-400 в Брянской области.

Диапазон работы – на картинке: от Балтики до Сибири. Ранее был континентальный масштаб, теперь уже официально – межконтинентальный.

Блок "Крым" не менее наглядный.

Во-первых, с точки зрения зачистки элементов российского ПВО:

• СБУ продолжила погром ангаров на военном аэродроме в Гвардейском.

• Также Служба поразила ЗРПК "Панцирь С2" и мобильную огневую группу в районе Симферополя.

• СБС поразила пусковую установку С-400 в районе Керчи.

• СБС атаковали РСЛ "Небо-У" (район Керчи).

Во-вторых, с целью отключения российской оккупационной группировки в Крыму от топлива СБУ и СБС атаковали нефтяной терминал и нефтебазу "ТЭС-1" в Керчи.

Также СБС дотянулись до двух танкеров, перевозивших топливо из Таганрога во в.о. Крым.

В-третьих, в рамках понижения боевых возможностей оккупантов на полуострове, СБС атаковали очередную подстанцию. В сумме отработка энергообъектов привела к тому, что по всему Крыму и оккупированной части Херсонской области наблюдался блэкаут разной продолжительности…

Вот на таком фоне лидеры стран НАТО будут собираться в Анкаре. К утру 7 июля "сводка" наверняка будет "уточнена".

Означает ли это, что исключены неприятные сюрпризы? Совсем нет. О чём свидетельствует, например, вчерашнее заявление министра обороны Польши по поводу раскрытия сведений о всей помощи Украине с 2022 г.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
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