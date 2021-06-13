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То, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-Лукашенко

Виталий Портников

Публицист, журналист

13 июня 2021, 08:48

На наших глазах на самом деле разворачивается новая историческая драма - российский и белорусский режимы превращаются из авторитарных в тоталитарные.

Путин Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин / GettyImages

То, что ФБК объявили экстремистской организацией, вряд ли можно считать сенсационной новостью: судебные постановления в России предсказуемы примерно так же, как интервью Путина с оскорблениями Запада и Украины и циничными заявлениями о российской демократии и миролюбии. Тем более что происходящее - это не спорадические решения озлобленной власти, а вполне четкий, продуманный и логичный план: объявляем невозможным выдвижение "экстремистов" во все структуры власти, затем объявляем экстремистским все, что еще осталось от оппозиции, - и зачищенная политическая сцена готова. Сцена для аплодисментов.

Читайте такжеУкраинскому "совку" пора прощаться с мечтами о "порядке, как у Лукашенко"На наших глазах на самом деле разворачивается новая историческая драма - российский и белорусский режимы превращаются из авторитарных в тоталитарные. Взбесившийся безумец Лукашенко до смерти перепугался собственного народа, вышедшего на улицы, и теперь рвет и мечет, сажает даже домохозяек, не то что самолеты, устраивает показательные процессы и мерзкие интервью. Так что в когда-то тихой и провинциальной Беларуси теперь в буквальном смысле слова живого места не остается, одна мертвечина под подозрительным взглядом стареющего диктатора и его отпрысков.

В России на улицы так много людей, как в Беларуси, не выходило - но Путин боится априори. Он умеет царствовать только в стерильной атмосфере лжи и натужного обожания. И увидев, что больше не воспринимается соотечественниками как мачо, летающий со стерхами, закручивает гайки не только на настоящее, но и на будущее. Так что и в России вскорости живого места не останется: кто сможет - уедет, кто не уедет - того посадят. Одна мертвечина под подозрительным взглядом стареющего диктатора и Медведева.

Читайте такжеЗаключенные интервью не дают: выиграет ли Лукашенко от "признаний" ПротасевичаИ именно эта неизбежная метаморфоза, перерождение авторитаризма в тоталитаризм предопределяет дальнейший путь России и Беларуси. Авторитаризм, как известно, способен к модификации - да, он нередко переходит в тоталитарный жестокий режим, но может перевоплотиться и в демократию. И институции авторитаризма, в которых есть хоть какое-то место для другого голоса, способны обеспечить этот не всегда плавный переход. Именно поэтому в той же Украине главные решения во время краха авторитарных режимов принимались именно в парламенте, а не на улице. А тоталитаризм - он может только рухнуть. Вместе со своими псевдовыборами, псевдопарламентами, вместе с лжецами на телевидении, бандитами в правоохранительной системе и ворами в бизнесе.

То, что мертво, обязательно умрет.

Грани

Александр Лукашенко Владимир Путин ФБК
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