Путин всеми силами хочет сделать из Лукашенко "нерукопожатного"

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Ввиду мироустройства нынешнего кремлевского режима, Россия в Беларуси проводит тот же процесс, что и в Украине - собирания земель в границах бывшего Советского Союза.

Для РФ главный смысл всего того, что произошло с самолетом в Минске в том, чтобы отрезать любую, даже гипотетическую возможность Лукашенко договориться с цивилизованным миром. Диалог с Западом для белорусского режима – это как альтернатива его сотрудничества с Кремлем.

Поэтому Кремлю важно создать такое положение, в котором Лукашенко обращаться кроме как к Путину больше будет не к кому – по сути, сделать нынешний белорусский режим нерукопожатным. И в этом отношении Кремль пойдет на любые "острые" меры – операции российских спецслужб. А уж в этих акциях они могут доходить до устранения людей – всем известны истории со Скрипалями и "Новичком", взрывами складов в Европе.

Текущую ситуацию с ограничением полетов европейских авиакомпаний Россия может использовать как с военной точки зрения (например, под видом организации дополнительных авиаперевозок проводить и перевозки военного характера), так и для того, чтобы заменить белорусскую "Белавиа" на свою авиакомпанию. Ведь на рынке потребность в авиаперевозках никуда не денется. Потому на рынок ЕС вместо белорусского, соответственно, может зайти российский авиаперевозчик.

Читайте такжеБатька взял заложника и готов к торгамТак или иначе, нужно будет ловить пассажиров, грузы в воздухе, и раз государственный белорусский авиаперевозчик будет приземлен, его функции на себя может взять какой-то российский. Тогда Лукашенко потеряет деньги, а выгода для Путина, точнее российских авиаперевозчиков, тут становится налицо.

Украине же в этом случае стоит ждать лишь дополнительной головной боли. У нас и так немаленькая по протяженности граница с неадекватным соседом, и к ней добавится еще одна, из-за чего мы окажемся в полуокружении. И Россия однозначно эту ситуацию использует в своих целях.

Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", специально для Главреда