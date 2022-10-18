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Террорист хочет заставить нас изменить свое поведение

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

18 октября 2022, 11:27

Россияне будут продолжать террор. Ибо их силы иссякают. Их экономика истощается. И они не могут предложить ничего другого, кроме террора.

Атака на Киев
Россияне будут продолжать террор, считает Сергей Фурса/ Telegram-канал Антона Геращенко

Россия продолжает террористические атаки. И будет продолжать.

А что мы?

А ничего. В том то и дело, что лучший ответ на террористические действия – это никакого нового ответа, никакого нового действия. Кроме, конечно, меры по минимизации ущерба от будущих терактов. Украина должна продолжать войну так же, как вела ее до этого. Потому что это и привело к отчаянию Путина, после которого он прибег к терроризму. А значит, мы все делаем правильно.

В чем цель террориста? Спугнуть. Сломать. Это понятно. С этой целью взрывали дома в Нью-Йорке. С этой целью были предприняты теракты в Европе. Посеять страх. Посеять отчаяние. Это главная идея террора. Но не только. Террорист хочет заставить нас изменить свое поведение? Почему? Потому что проигрывает. Террорист проигрывает на поле боя и хочет, чтобы вы изменили свое поведение. И стали слабее. Потому что террорист уже проигрывает. А, следовательно, украинские войска все делают правильно. А россияне хотят заставить ВСУ изменить поведение. Зачем им подыгрывать?

Нанесли ли удары в Нью-Йорке ущерб Америке? Конечно. Но что по-настоящему ослабило США, так это ответные действия. Войны в Афганистане и Ираке ослабили США. Затянули в болото. И они сейчас вынуждены из него выбираться. Что делали европейцы, после терактов в Париже? Выходили маршем, держали свечи, демонстрировали единство. Слабость, скажете вы? А на самом деле это и есть сила. Потому что такой ответ - единственный верный. Потому что такой ответ выбешивает террористов. Потому что они не достигают цели. Они не могут запугать. И они не могут изменить общество. То общество, с которым не могут тягаться. Потому что открытое демократическое общество, ориентированное на прогресс и будущее, всегда успешнее, чем закрытое клерикальное, ориентированное на прошлое.

Значит ли это, что не надо бороться с терроризмом? Конечно нет. Просто не надо позволять террористу менять ваше поведение. Многие украинцы требуют, чтобы мы наносили ответные удары по территории врага. Но стоп. Для чего? Одновременно есть два тезиса "удары по гражданским не сломят сопротивление украинцев" и "давайте ударим по российским городам". Чтобы что? Или после этого Путин капитулирует? Конечно нет. Или после этого российское общество будет требовать прекратить войну? Мы на примере украинцев видим, что это не сработает. Как не сработало во время Второй мировой. Причем не сработало с обеих сторон и тут вспоминается не только постоянные обстрелы Лондона, но и бомбардировки Дрездена. Когда Путин посылает на войну мобилизованных и их убивают, то большинство родственников и друзей этих мобилизованных будут ненавидеть не Путина, а украинцев. Так же и удары по российским городам доставят нам удовольствие, но усилят позиции Путина. А главное - не дадут нам ничего, что позволило бы улучшить ситуацию на поле боя. Более того, условные Индия и Китай начнут говорить, что "правда где-то посередине", что "украинцы так же делают, как россияне". Мир поддерживает Украину потому, что мы воюем на стороне света. И как бы ни была притягательна темнота, мы должны там оставаться.

Таким образом удары по территории России будут иметь лишь одну цель – месть. Согласен, это приятно. Очень хочется мести. Но тут надо вспомнить, что месть – это блюдо, которое подают холодным. И лучшей местью будет победа в войне. Лучшая месть - это украинские вооруженные силы, которые выбрасывают россиян вон из Украины, что приводит к коллапсу империи. И они начинают гражданскую войну. Это будет месть. И это будет очень приятно. Как кадры из Ейска. Но она требует терпения. И долгой работы. Всех вместе. А главное - Вооруженных сил Украины. Которым нужно не мешать. И которым нужна поддержка со стороны стран Запада. Поддержка на поле боя. А не для мести, когда запускаешь что-то в Воронеж. С Воронежем они сами как-то справятся. Поэтому увеличение мощности ПВО – это правильный ответ на террористические налеты. И продолжение поддержки Вооруженных сил тем вооружением, которое помогает на поле боя. Оружие для войны, а не для мести.

Нас ждет тяжелая зима. Нас ждут долгие понедельники. Русские будут продолжать террор. Ибо их силы иссякают. Их экономика истощается. И они не могут предложить ничего другого, кроме террора. Только террор. Как и фундаменталист, врезающийся в башню. Он не может победить на поле боя. И он вынужден идти на теракты. Так же и Россия. Они перешли к террору, к которому не прибегали в первые месяцы войны, потому что сейчас у них не осталось других механизмов. Они могли бы стрелять по нашей энергетической инфраструктуре еще месяцы назад, но всегда надеялись победить на поле боя. Победить на поле боя они уже не могут. Им главное не проиграть теперь. И идут теракты.

И мы должны пройти эту зиму достойно. Мы должны выдержать психологически террор и те соблазны простых решений, которые он будет нести. Потому что главное - то, что происходит на поле боя. Во что бы то ни стало, любая поддержка Запада важна, если она улучшает наши позиции на поле боя. Путин не смог сломить украинское сопротивление и теперь будет пытаться залезть в нашу голову. Мы знаем, что он проигрывает. Но теперь мы должны продемонстрировать это.

Источник

война в Украине террорист Владимир Путин Сергей Фурса ракетный удар
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