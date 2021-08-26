Теракты в Кабуле "аукнутся" как Байдену, так и Талибану

В Афганистане произошла серия взрывов / Reuters

Теракт в аэропорту Кабула. Погибли более 60 человек, 150 ранены. Среди убитых - 12 американских морпехов.

Первый взрыв совершил террорист-смертник у главного входа в аэропорт, где толпились люди, несмотря на предупреждения местных властей и иностранных государств.

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Второй взрыв произошёл у отеля "Baron" возле аэропорта, взлетел в воздух заминированный автомобиль.

Версий несколько:

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1. Это сделали талибы, чтобы подтолкнуть США к завершению эвакуации 31 августа, такой себе сигнал о том, что продлевать срок не стоит, о чём ранее заявляли в Вашингтоне.

2. Это сделали "ИГ", которые просто воспользовались хаосом и толкотней в аэропорту, чтобы заявить о себе, в особенности после казни одного из их лидеров вчера в тюрьме Пули-Чахри возле Кабула.

3. Это сделало радикальное крыло талибов, связанное с "сетью Хаккани", без консультаций с политическим офисом, чтобы оказать давление на США в переговорах о продлении срока эвакуации после 31 августа.

В любом случае, теракт ещё больше ударит по репутации США и Джо Байдена, и вынудит отреагировать, но так, чтобы не ухудшить и без того хрупкую ситуацию в стране, не спровоцировать вооружённые столкновения с талибами, пока не вывезут всех солдат, и при этом сохранить лицо, чтобы это не выглядело как прощальный пинок от боевиков.

К тому же, возникнет вопрос: как именно реагировать и против кого?

Кроме того, взрыв точно сведёт на нет разговоры о вероятном продлении срока эвакуации после 31 августа, которого требовали Британия и США, а талибы не соглашались с этим. Теперь эвакуация точно закончится 31 августа, вряд ли страны захотят оставаться там дольше.

Ну и санкции против "Талибана", скорее всего, введут быстрее, чем ожидалось, а значит диалог Запада с талибами может быть отложен на определенный срок или осложнен.

Для руководства "Талибана" теракт станет оправданием для того, чтобы закрыть периметр аэропорта для афганцев, а также более решительно выступить против радикалов как в своих рядах, так и в других группировках.

А ещё можно будет вывести терроризм на первое место в списке вопросов, которые надо будет срочно решать в пост-американском Афганистане, а другие проблемы (права женщин, экономика, финансы, инклюзивное правительство) можно будет, в случае чего, отвести на второй план.

Но кроме того, теракт (если к нему не причастны талибы) подрывает авторитет новых властей и их попытки претендовать на монополию на насилие, таким образом обнажая уязвимость талибов перед другими местными игроками, а значит ослабляя их переговорную позицию, прежде всего с Панджшерским сопротивлением.