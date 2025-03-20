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Телефонный разговор Трампа и Путина: реальные последствия и что дальше

Юрий Богданов
20 марта 2025, 08:10
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Американцы предложили полное прекращение огня на 30 дней, Украина согласилась, но Россия вернулась к изначальной позиции Украины и Франции.
Телефонный разговор Трампа и Путина: реальные последствия и что дальше
Трамп, Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

В сухом остатке телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не принес никаких значимых изменений в ситуации. То, что было на столе переговоров до разговора, осталось там и после него. Путин не предложил ничего нового, а Трамп не согласился на условия России.

Безусловное перемирие на 30 дней - отсутствует. Путин выдвинул традиционные условия для временного прекращения огня - остановку мобилизации и прекращение военной помощи Украине. Эти требования не приведут к справедливому миру, а лишь будут способствовать укреплению позиций России.

Трамп не согласился сразу на условия Путина. Вместо этого он перенес обсуждение на переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии, что указывает на отсутствие реального прогресса в этих переговорах.

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Энергетическое перемирие - Путин на словах принял план Макрона - Зеленского, кек. Предложение прекращения обмена ударами в воздухе и на воде было инициативой Украины в переговорах с США, которую, насколько нам известно, первым предложил Зеленскому Макрон.

Американцы предложили полное прекращение огня на 30 дней, Украина согласилась, но Россия вернулась к первоначальной позиции Украины и Франции. И тем самым фактически остановила возможность дальнейшего прогресса. Да и прекращение обмена ударами по энергетике еще надо зафиксировать. Потому что и это не гарантировано.

Украина готова наносить ответные удары, если Россия нарушит перемирие по энергетическим объектам. Об этом уже сказал президент. И это хорошо, потому что украинская сторона остается готовой действовать решительно, если Кремль снова нарушит условия соглашения.

А, и да. Если кто-то думает, что украинской энергетике и энергетикам эта передышка не нужна - это глупость, конечно. Чтобы у нас и в дальнейшем был свет, ремонт и восстановление критически нужны.

Путин продолжает тянуть время и не намерен завершать войну. Нет никаких серьезных оснований, чтобы он изменил свою позицию, а война для его режима остается элементом легитимности.

Напомню, что есть четыре основных фактора, по которым Путин может захотеть остановить войну:

№1. Экономический кризис, который угрожает устойчивости режима.

№ 2. Военная неспособность продолжать войну или достигать существенных результатов.

№ 3. Социально-политический кризис внутри России.

№ 4. Сильное международное давление, которое может существенно повлиять на первые 3 пункта.

Позиция Трампа. Трамп хочет выступать посредником, а не союзником Украины. Он этого никогда не скрывал. Он ведет переговоры с разными сторонами, пытаясь достичь мирного решения (которое будет его политической победой), но не намерен вступать в активную поддержку Украины.

Поэтому это не "об Украине без Украины", это о "я говорю с Украиной и Россией как "честный маклер", потому что хочу сделку, с которой заработаю свой процент". Это отвратительная позиция как для главного защитника демократии и свободы, но США больше не защищает демократию и свободу. Такова новая реальность.

Однако Трамп ограничен в своих действиях (и возможностях наглого давления на жертву агрессии) по трем существенным причинам:

№ 1. поддержки Украины значительной частью американского истеблишмента. Он не может это полностью игнорировать.

№ 2. Непопулярность Путина в Америке (да, даже те кто не любит Украину и Зеленского, в большинстве воспринимают Путина как зло, с которым нельзя обниматься).

№ 3. Позицией Украины и Европы, которые не готовы к критическим уступкам.

Поэтому попытки "посредничества" сработают только тогда, когда Путину будет НАДО прекратить войну. Для этого надо либо время, либо чтобы Трамп проявил готовность реально давить на РФ. Этого пока нет.

Дальнейшие действия Украины и Европы. Украина и Европа должны продолжать давить на Трампа, чтобы он не уступал России в принципиальных вопросах. И сохранял хотя бы тот остаточный уровень поддержки Украины (не препятствовал поставке оружия от Байдена и предоставлению разведданных), что есть сейчас.

Нам важно сохранять курс на адекватный мир, опираясь на собственные силы и поддержку от более надежных партнеров, чем США Трампа.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины Юрий Богданов
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